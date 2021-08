Đời cay đắng của "mỹ nhân vạn người mê" từng khinh miệt Châu Tinh Trì

Dân trí Từng sở hữu nhan sắc "vạn người mê đắm", là tâm điểm của truyền thông nhưng ở tuổi xế chiều, Trịnh Du Linh không giữ được vẻ ngoài như đồng nghiệp cùng lứa, cuộc đời cô độc, quạnh hiu.

Nhan sắc "gây thương nhớ", sự nghiệp rực rỡ thập niên 90

Với những khán giả yêu mến điện ảnh Hồng Kông thập niên 90, cái tên Trịnh Du Linh rất quen thuộc. Bà từng là biểu tượng nhan sắc một thời với vẻ ngoài quyến rũ, ngọt ngào, vừa gợi cảm, vừa ngây thơ, trong trẻo. Thậm chí, truyền thông Hồng Kông còn gọi bà là "quốc bảo nhan sắc" của làng giải trí xứ hương cảng.

Trịnh Du Linh từng là mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hồng Kông những năm 80 và 90.

Trịnh Du Linh sinh năm 1957 và tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ tại đài truyền hình Hồng Kông ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba. Sự nghiệp trong làng giải trí của Trịnh Du Linh khá thuận lợi.

Nhờ vẻ ngoài nổi bật, bà được các công ty điện ảnh ưu ái, mời làm diễn viên chính dù kinh nghiệm diễn xuất chưa nhiều. Bà góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Võng Trung Nhân, Ngạc Ngư Đàm, Phượng Hoàng Lửa...

Nói về những năm tháng vất vả lập nghiệp, Trịnh Du Linh cho biết: "Không cần biết chính hay phụ, tôi chấp nhận đóng mọi vai diễn được TVB giao cho vì muốn chứng minh năng lực của mình và kiếm tiền lo cho gia đình. Một ngày có khi tôi quay đến 9 bộ phim, chạy đi chạy lại đến nỗi chẳng biết mệt".

Trịnh Du Linh và người đồng nghiệp ăn ý - Châu Nhuận Phát.

Những nỗ lực làm việc chăm chỉ của Trịnh Du Linh được đền đáp. Bà ngày càng nổi tiếng và là cái tên bảo chứng cho thành công của các tác phẩm điện ảnh. Thậm chí, truyền thông Hồng Kông gọi bà là "bà hoàng phòng vé". Người đồng nghiệp Châu Nhuận Phát còn nhận định: "Trịnh Du Linh là cô gái thông minh nhất xứ hương cảng".

Tuy nhiên, chính sự mến mộ của khán giả, những lời tung hô "có cánh" của giới truyền thông khiến Trịnh Du Linh trở nên huyền hoặc về bản thân, kiêu căng, khinh người. Bà không nể nang ai, sẵn sàng buông lời nhận xét, miệt thị đồng nghiệp.

Trịnh Du Linh từng là bà hoàng phòng vé xứ hương cảng, bảo chứng cho thành công của các bộ phim ngoài rạp.

Trịnh Du Linh còn được xem là "chị đại" của làng giải trí xứ hương cảng.

Từng khinh miệt Châu Tinh Trì, Lưu Gia Linh

"Vua hài" Châu Tinh Trì cũng từng bị Trịnh Dụ Linh lên tiếng mỉa mai, chê bai. Khi đó, Châu Tinh Trì đang là người mới trong giới giải trí. Ông từng hỏi đàn chị liệu mình có thể trở thành ngôi sao hay không thì nhận được câu trả lời "Nhân vật người qua đường thì mãi mãi không thể trở thành nhân vật chính được".

Tuy nhiên, sau này, Châu Tinh Trì đã chứng minh cho đàn chị thấy, sự nhận định khi xưa của bà không chính xác. Từ diễn viên quần chúng, ông vươn lên trở thành diễn viên/nhà sản xuất/đạo diễn tiếng tăm của xứ hương cảng với loạt tác phẩm thành danh, đạt doanh thu phòng vé ấn tượng.

Còn về phần mình, Trịnh Du Linh, ở tuổi xế chiều, sự nghiệp không khởi sắc, không có bạn bè bên cạnh vì thái độ khinh miệt đồng nghiệp năm xưa, nhan sắc ngày một phai tàn.

Truyền thông Hồng Kông từng đề cập tới thái độ khinh miệt của Trịnh Du Linh với "vua hài" Châu Tinh Trì khi ông mới gia nhập làng giải trí.

Đến nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Gia Linh cũng từng bị Trịnh Dụ Linh coi thường. Họ cũng tham gia siêu phẩm Lưu Manh Đại Hanh nhưng vì Lưu Gia Linh quên lời thoại nên đã bị "đại minh tinh" khi đó - Trịnh Du Linh mắng chửi ngay trước mặt mọi người, bật khóc tức tưởi...

Những phát ngôn chẳng nể nang, thái độ khinh miệt đồng nghiệp khiến Trịnh Du Linh không có bạn trong giới. Cuộc sống tình cảm của Trịnh Dụ Linh cũng không may mắn vì bà toàn gặp phải những người đàn ông tệ bạc, lợi dụng tình cảm.

Hai cuộc tình "ồn ào" nhưng kết quả là cuộc sống cô độc

Bà từng công khai hai cuộc tình nhưng cả hai người bạn trai đều là những gã đàn ông tệ bạc, lừa đảo cả tình cảm và vật chất. Bạn trai đầu tiên của bà là Cam Quốc Lượng - nhà sản xuất thuộc một đơn vị truyền thông.

Trịnh Du Linh và người bạn trai đầu tiên - Cam Quốc Lượng.

Năm 1979, bà tham gia bộ phim Cô dâu ngọc trai và gặp nhà sản xuất Cam Quốc Lượng. Cặp đôi nhanh chóng hẹn hò, yêu nhau gần 10 năm, từng sống chung và được truyền thông ca ngợi là cặp "kim đồng ngọc nữ" của làng giải trí Hồng Kông.

Nói về người bạn trai đầu tiên, Trịnh Du Linh cay đắng chia sẻ: "Anh ấy không có tình cảm với phụ nữ. Anh ấy đã mập mờ về giới tính thật của mình trong suốt 10 năm bên tôi. Cuộc tình kéo dài gần một thập kỷ của tôi kết thúc như vậy. Từ một cô gái ở độ tuổi đôi mươi, giờ tôi đã thành người phụ nữ 32 tuổi, cả thanh xuân đã trao trọn cho người đàn ông không yêu mình".

Sau khi chia tay mối tình đầu, Trịnh Du Linh không yêu ai suốt một thời gian dài cho tới khi gặp người bạn trai thứ hai, nam diễn viên kém tuổi Lưu Phương.

Lưu Phương kém Trịnh Du Linh 5 tuổi và được minh tinh yêu thương, chăm chút chu đáo. Họ ở bên nhau 16 năm nhưng không kết hôn. Trịnh Du Linh tiêu tốn không ít tiền bạc giúp bạn trai kém tuổi phát triển sự nghiệp.

Trinh Du Linh từng bao bọc bạn trai kém 5 tuổi - Lưu Phương trong 16 năm mà không có danh phận.

Thế nhưng, tới năm 2008, cặp đôi chia tay và Trịnh Dụ Linh lại cay đắng thừa nhận mình là kẻ thất bại trong chuyện tình cảm. Khi chia tay, người đẹp còn phải mất một khoản tiền lên đến 2,5 triệu USD để chi trả toàn bộ nợ nần cho Lưu Phương.

Dù được bạn gái bao bọc trong gần 16 năm nhưng Lưu Phương lại phũ phàng tuyên bố trên truyền thông: "16 năm bên Trịnh Du Linh giống như đi tù". Hiện, Lưu Phương đã có gia đình riêng hạnh phúc trong khi Trịnh Du Linh vẫn lẻ bóng.

Sau chia tay, Trịnh Dụ Linh cặp kè với tài tử Hoàng Tử Hoa sau khi phải lòng nhau trong lần hợp tác vào năm 2000. Chuyện tình của họ được giữ bí mật bởi khi đó Trịnh Du Linh và Hoàng Tử Hoa đều có bạn đời bên cạnh.

Sau khi Trịnh Du Linh chia tay Lưu Phương, Hoàng Tử Hoa cũng chủ động kết thúc mối quan hệ trong bóng tối của hai người để công khai hò hẹn với một chuyên gia trang điểm.

Trịnh Du Linh và người tình "tin đồn" Hoàng Tử Hoa.

Chuyện tình cảm lận đận khiến Trịnh Du Linh lỡ dở thanh xuân, không kết hôn, sinh con. Hiện đã 64 tuổi, bà sống một mình, ít giao lưu với bạn bè và không còn giữ được vẻ ngoài xuân sắc.

Nhan sắc tàn phai tuổi xế chiều

Năm 2020, hình ảnh của bà được đăng tải trên các phương tiện truyền thông khiến nhiều người kinh ngạc, không nhận ra biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí Hồng Kông năm nào. Một số nguồn tin cho rằng, Trịnh Du Linh lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ khiến đường nét gương mặt bị tàn phá, biến dạng.

Ngoài tuổi 60, "biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hồng Kông", "bà hoàng phòng vé đình đám" năm nào sống cô độc với khối tài sản 13 triệu USD.

Trịnh Du Linh với nhan sắc tàn phai và cô độc ở tuổi 64.

Trải qua những sóng gió và sự cô đơn, bà thừa nhận: "Nếu nói rằng, tôi hạnh phúc, chắc chắn là nói dối. Càng nhiều tuổi, tôi càng thấy cô đơn vì không bạn bè, không bạn đời, không con cái bên cạnh".

Hiện tại, Trịnh Du Linh không còn đóng phim thường xuyên nhưng vẫn tham gia các hoạt động của làng giải trí với tư cách MC. Mới đây, khi được hỏi về sự kiện khinh thường "vua hài" Châu Tinh Trì năm nào, bà lên tiếng giải thích: "Tôi chưa bao giờ nói với Châu Tinh Trì như vậy".

Bà giải thích rằng, câu chuyện năm xưa đã bị truyền thông "thêu dệt". Hai người từng cộng tác trong series phim truyền hình The Price Of Growing Up (năm 1987) nhưng theo Trịnh Du Linh, họ không có nhiều thời gian nói chuyện riêng.

Trịnh Du Linh hiện vẫn tham gia các hoạt động của làng giải trí và sở hữu khối tài sản 13 triệu USD.

Trong một lần, Trịnh Du Linh ngồi đợi cảnh quay, Châu Tinh Trì đã hỏi bà về tương lai diễn xuất của mình. Khi đó bà đã nói với "vua hài": "Cậu rất có tố chất, hãy làm việc thật chăm chỉ". Tuy nhiên, khi câu chuyện này được đăng tải trên truyền thông, bà lại trở thành một diễn viên kênh kiệu, coi thường đồng nghiệp.

Qua nhiều năm, đây vẫn trở thành chủ đề bàn tán trên truyền thông và tới tháng 7/2021, bà mới quyết định lên tiếng thanh minh. Trịnh Du Linh khẳng định, bà không coi thường Châu Tinh Trì và thực sự rất giận những tờ báo tung tin đồn về cuộc hội thoại ngắn giữa hai người khi xưa.

Mi Vân

Theo Straits Times/Todayonline