Đoàn Văn Hậu chuộng mặc áo hàng hiệu, đeo túi Louis Vuitton đắt đỏ

Tối 17/9, cầu thủ Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh chụp cùng bạn gái Doãn Hải My trên trang cá nhân, đi kèm lời thông báo đã cầu hôn thành công sau 3 năm gắn bó.

Trong bức hình, Doãn Hải My giữ bó hoa hồng và giơ tay đeo nhẫn, còn Đoàn Văn Hậu cầm bánh gato có dòng chữ "She said: Yes!!!" (tạm dịch: Cô ấy nói đồng ý). Phía dưới bài đăng, không ít bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ để lại những lời bình luận chúc mừng.

Trong ngày đặc biệt, cầu thủ quê Thái Bình diện áo sơ mi trắng đến từ thương hiệu Thom Browne, có giá bán lẻ gần 12 triệu đồng, theo trang web hãng (Ảnh: @doanvanhau_1904).

Đoàn Văn Hậu từng diện mẫu áo này trong ngày chụp hình kỷ yếu của bạn gái Doãn Hải My hồi tháng 4. Anh kết hợp cùng quần jeans đen và đôi giày thể thao trắng, tay đeo đồng hồ (Ảnh: @doanvanhau_1904).

Ngoài mẫu áo sơ mi dài tay, Đoàn Văn Hậu còn sở hữu 2 thiết kế khác đến từ thương hiệu thời trang Mỹ, bao gồm áo sơ mi cộc tay và polo. Trên sàn thương mại điện tử Farfetch, mẫu áo sơ mi mà Đoàn Văn Hậu diện được rao với giá gần 20 triệu đồng (Ảnh: @doanvanhau_1904).

Mẫu áo RWB Micro Thermal Polo Shirt này có giá bán lẻ hơn 8,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trang web của hãng đã thông báo hết hàng với cả 2 mẫu áo sơ mi và polo (Ảnh: @doanvanhau_1904).

Đoàn Văn Hậu từng diện áo hoodie rách đến từ thương hiệu Givenchy, hiện được rao với giá hơn 26,3 triệu đồng trên Farfetch. Bên cạnh phối màu hồng, nhà mốt Pháp còn cho ra mắt các phiên bản màu khác, bao gồm đỏ sẫm (giá bán lẻ hơn 40 triệu đồng), kaki và đen đều có giá hơn 36 triệu đồng (Ảnh: @doanvanhau_1904).

Không chỉ diện áo hàng hiệu, Đoàn Văn Hậu còn thường xuyên sử dụng túi xách đến từ nhà mốt Louis Vuitton. Món phụ kiện có tên Toiletry Pouch, được bán với giá gần 22 triệu đồng (Ảnh: @doanvanhau_1904, Louis Vuitton).

Người hâm mộ thường thấy Đoàn Văn Hậu diện mẫu giày Bape Sta Low M2 Black đến từ thương hiệu thời trang đường phố Nhật Bản - A Bathing Ape. Thiết kế Bape Sta dựa trên đôi giày bóng rổ cũ từ những năm 1980 và là một trong những sản phẩm được "thèm muốn" nhất của thương hiệu (Ảnh: @doanvanhau_1904, Farfetch).

Lam Phương