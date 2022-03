Diễn viên U60 Michael Sheen tiết lộ bạn gái kém 26 tuổi mang thai

Nam diễn viên nổi tiếng Hollywood Michael Sheen vừa vui mừng báo tin với người hâm mộ là bạn gái của anh, Anna Lundberg đang mang thai đứa con chung thứ hai của họ.

Ngôi sao phim Người hùng thành Troy đã chia sẻ tin vui này trên tài khoản Twitter của mình bằng việc đăng một bức ảnh bạn gái lộ bụng bầu. Michael Sheen và bạn gái kém 26 tuổi đã có với nhau một cô con gái đáng yêu tên là Lyra, 2 tuổi. Ngoài ra Michael còn có một cô con gái tên là Lily, 23 tuổi, kết quả mối tình lâu năm của anh và nữ diễn viên phim Thế giới ngầm Kate Beckinsale.

Michael Sheen, 53 tuổi và bạn gái trẻ đẹp công khai chuyện tình cảm vào tháng 5 năm 2019 khi Anna cùng bạn trai đến dự buổi ra mắt bộ phim mới của anh mang tên Good Omens. 4 tháng sau đó, Anna Lundberg sinh con gái cho người bạn trai nổi tiếng của mình.

Michael Sheen và bạn gái trẻ Anna Lundberg sắp đón đứa con chung thứ hai (Ảnh: PA Images).

Michael Christopher Sheen sinh ngày 5 tháng 2 năm 1969 là diễn viên, nhà sản xuất chương trình nổi tiếng của xứ Wales. Sau khi được đào tạo tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia London, anh chủ yếu làm việc tại các nhà hát trong suốt thập niên 90 và từng gây tiếng vang khi tham gia các vở kịch như Romeo và Juliet (1992), Đừng đùa với tình yêu (1993), Peer Gynt (1994), The Seagull (1995), Trở về nhà (1997) và Henry V (1997). Năm 2003, anh được đề cử cho giải Olivier thứ ba cho màn trình diễn của anh trong vở kịch Caligula.

Từ năm 2000, Sheen được biết đến nhiều hơn với tư cách là một diễn viên điện ảnh đặc biệt là qua các vai diễn trong các bộ phim tiểu sử nổi tiếng. Michael Sheen từng đóng vai thủ tướng Anh Tony Blair trong bộ phim truyền hình The Deal năm 2003, tiếp theo là The Queen (2006) và The Special Relationship (2010). Michael Sheen từng ba lần được đề cử giải BAFTA, một lần được đề cử giải Quả cầu vàng và giải Emmy.

Michael Sheen dự công chiếu phim "Chạng vạng" (Video: MaximoTV).

Trong khi Michael Sheen có một sự nghiệp lừng lẫy thì bạn gái của anh lại là một diễn viên không mấy tên tuổi. Anna Lundberg đến từ thành phố Helsingborg ở miền nam Thụy Điển. Cô từng theo học tại Học viện Điện ảnh ở New York, Mỹ và Học viện Âm nhạc - Nghệ thuật Sân khấu London, Anh rồi sau đó xuất hiện trên các sân khấu kịch.

Năm ngoái, Michael và Anna đã hợp tác cùng nhau lần đầu tiên trong loạt phim hài mang tên Staged chiếu trên kênh BBC. Cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi cho bộ phim này.

Michael Sheen và bạn gái Anna Lundberg hẹn hò từ năm 2019 (Ảnh: Getty Images).

Michael Sheen nổi tiếng là người đào hoa. Anh từng hẹn hò với minh tinh xinh đẹp Kate Beckinsale từ năm 1995 - 2003. Cặp đôi hiện đã chia tay nhau nhưng vẫn duy trì quan hệ bạn bè thân thiết.

Sau khi chia tay Kate Beckinsale vào năm 2003, Michael Sheen có quan hệ tình cảm với nhiều người phụ nữ nổi tiếng. Nam diễn viên hẹn hò với Lorraine Stewart trong bảy năm, Sarah Silverman trong ba năm, sau đó là Carrie Keagan và Caitlin FitzGerald, Rachel McAdams và Anastasia Griffit.

Ngôi sao phim Chạng vạng Michael Sheen gần đây đã có nghĩa cử đẹp khiến người hâm mộ rất cảm kích khi anh tuyên bố bán nhà và dành cát-sê đóng phim cho một tổ chức từ thiện. Nam diễn viên kỳ cựu tiết lộ rằng anh sẽ không kiếm lợi nhuận từ công việc diễn xuất của mình nữa và sử dụng số tiền đó để hỗ trợ những người khác.

Michael Sheen dự lễ trao giải Oscar (Video: ScreenSlam).

"Về cơ bản, tôi đã tự biến mình thành một doanh nghiệp xã hội, một diễn viên phi lợi nhuận. Trong vài năm qua, tôi đã nhận ra rằng tôi muốn trở thành một trong những người giúp đỡ người khác theo cách mà rất nhiều người đã giúp tôi…. Tôi đang ở giai đoạn tốt của cuộc đời và sự nghiệp của mình, thời điểm phù hợp để tôi có thể làm những việc như thế này. Có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như thế này nữa. Tôi có thể giúp đỡ mọi người. Tôi không muốn sau này khi nhìn lại và hối tiếc với suy nghĩ rằng, lẽ ra tôi có thể đã làm được điều gì đó với nền tảng của mình, với tiền mình kiếm được", Michael Sheen nói.

Michael Sheen đã cam kết tiếp tục sử dụng số tiền kiếm được từ công việc diễn xuất của mình để tài trợ cho các dự án và tổ chức từ thiện trong tương lai. Ngôi sao U60 khẳng định, "cho đi là nhận lại".