Diễn viên Nguyên Thảo bỏ phần thi áo tắm tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Hôm 19/9, fanpage chính thức của cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022 đăng thông báo thí sinh Huỳnh Thới Ngọc Thảo (diễn viên Nguyên Thảo) không thể tham gia phần thi Best in Swimsuit (trang phục áo tắm) vì lý do sức khỏe, dù trước đó cô đã tập luyện chăm chỉ, cùng các thí sinh khác chuẩn bị thật tốt cho phần thi quan trọng này.

Thí sinh Huỳnh Thới Ngọc Thảo (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngay khi biết tin, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho người đẹp sinh năm 1994, đồng thời tỏ ra tiếc nuối vì đây là một trong những phần thi quan trọng của các cuộc thi sắc đẹp. Bên cạnh đó, việc bỏ lỡ phần thi này cũng khiến Nguyên Thảo mất đi cơ hội chinh phục tấm vé vào thẳng top 20 của Miss Grand Vietnam 2022 trong đêm chung kết.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên "Chị Mười Ba" đã có bài viết trấn an khán giả: "Mọi người yên tâm nha. Sau một giấc, Thảo đã đỡ rồi nè. Thảo rất tiếc vì để mình bệnh vào lúc này và không thể tham gia phần trình diễn bikini hôm nay, may mắn là Thảo không sao và bên chương trình cũng đã chăm sóc rất chu đáo cho Thảo. Thảo sẽ cố gắng lấy lại sức nhanh nhất để hoàn thành các phần thi một cách tốt nhất, không có gì quá nghiêm trọng đâu, mọi người yên tâm nhé".

Dưới bài đăng của Nguyên Thảo, nhiều người để lại bình luận, chúc người đẹp mau hồi phục để tiếp tục "chinh chiến".

Nguyên Thảo là một trong những thí sinh được chú ý tại cuộc thi năm nay (Ảnh: Facebook nhân vật).

Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) được tổ chức lần đầu, nhằm tìm kiếm đại diện tham gia Miss Grand International năm nay. Cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như: Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Mai Ngô, Tuyết Như, Thiên Hương, Quỳnh Như, Mỹ Khôi...

Các thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 trong trang phục áo tắm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Dù không có nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp nhưng Nguyên Thảo từ đầu cũng là cái tên được truyền thông quan tâm. Cô vốn là diễn viên hài, thường xuyên xuất hiện trong các tiểu phẩm, web drama, nổi bật nhất là vai Ba Lùi trong "Gia đình cục súc". Ngoài ra, người đẹp từng tham gia phim điện ảnh "Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử", "Dân chơi không sợ con rơi"...

Nguyên Thảo từng cho biết việc tham gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 là một quyết định vội vàng. Tuy nhiên, cô đang nỗ lực để chứng minh sự nghiêm túc của mình đối với cuộc thi.