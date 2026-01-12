Diễn viên Kim Hiền ly hôn chồng doanh nhân Việt kiều tại Mỹ

Theo dữ liệu trên hệ thống tra cứu của Tòa Thượng thẩm bang California (hạt Orange County), vụ ly hôn giữa diễn viên Kim Hiền (tên pháp lý: Hien Nguyen) và doanh nhân Andy Lê được thụ lý từ ngày 8/5/2023, với tính chất là vụ ly hôn có con chung.

Hồ sơ cho thấy, sau khi nộp đơn, Kim Hiền phải chờ gần 2 năm trước khi đề nghị tòa án giải quyết theo thủ tục mặc định do bị đơn không có phản hồi. Vụ việc được xử lý theo hình thức không tranh chấp. Đến ngày 17/7/2025, tòa án ban hành phán quyết cuối cùng, chính thức chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa hai bên về mặt pháp lý.

Kim Hiền đã hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng doanh nhân tại Mỹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo phán quyết của tòa, vụ ly hôn không phát sinh tranh chấp về tài sản và quyền nuôi con. Hai bên cùng có trách nhiệm tham gia quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến giáo dục, y tế và phúc lợi của con.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với diễn viên Kim Hiền nhưng chưa nhận được phản hồi.

Thời gian qua, Kim Hiền khá kín tiếng về đời sống hôn nhân. Trên các nền tảng mạng xã hội, nữ diễn viên chủ yếu chia sẻ về cuộc sống tại Mỹ cùng các con, với nhiều dòng trạng thái mang tính chiêm nghiệm, song hầu như không đề cập đến chồng cũ.

Kim Hiền và chồng doanh nhân Andy Lê từng tham dự sự kiện cùng nhau (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong đời sống thường nhật, Kim Hiền thường xuyên cập nhật hình ảnh làm vườn, chăm sóc bản thân, chơi với thú cưng và dành thời gian cho các con.

Bên cạnh đó, cô bắt đầu xây dựng các công việc mới để có nguồn thu nhập riêng, bao gồm bán hàng online và sản xuất nội dung trên kênh YouTube cá nhân.

Ở tuổi 43, Kim Hiền vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Nữ diễn viên thường xuất hiện với phong cách giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, thậm chí để mặt mộc. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của cô ngày càng mặn mà theo thời gian.

Kim Hiền sinh năm 1982, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Dốc tình, Hương phù sa, Ngũ quái Sài Gòn, Mùi ngò gai…

Năm 2010, cô ly hôn với chồng cũ là DJ Hoàng Phong và có một con chung. Đến năm 2014, Kim Hiền kết hôn với doanh nhân Việt kiều Andy Lê và sang Mỹ định cư.