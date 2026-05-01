Nghệ sĩ Ngọc Tuyết phim “Người thổi tù và hàng tổng” qua đời

Anh Bùi Quang Hải - con trai của nghệ sĩ Ngọc Tuyết - cho phóng viên Dân trí biết, bà trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h30 ngày 30/4, sau một thời gian điều trị bệnh tai biến.

Lễ viếng nữ nghệ sĩ gạo cội tổ chức từ 9h30 đến 10h30 ngày 4/5 tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, lễ truy điệu và đưa tang sẽ diễn ra vào lúc 10h30 cùng ngày.

Trước đó, vào tháng 2, bà từng phải nhập viện cấp cứu khiến sức khỏe suy yếu rõ rệt. Dù được điều trị kịp thời và giữ được sự tỉnh táo, việc đi lại và giao tiếp của bà trở nên khó khăn hơn. Nghệ sĩ có 1 con gái, 2 con trai, chồng bà đã mất từ nhiều năm trước.

Theo anh Hải, những năm cuối đời, bà sống bình yên trong căn nhà gần công viên Thống Nhất, nhận được sự chăm sóc chu đáo từ các con.

Dù đã ngoài 80 tuổi, bà vẫn duy trì nếp sống giản dị và năng động: Mỗi ngày ra công viên thư giãn, tự tay nấu nướng, dọn dẹp.

Bà còn dành thời gian cho việc viết tiểu phẩm hài, làm thơ - những thú vui giúp tinh thần luôn tươi mới. Đặc biệt, nghệ sĩ có niềm yêu thích với thời trang, thường tự thiết kế và thêu những họa tiết hoa nhiều màu lên quần áo, túi xách, tạo nên phong cách riêng, trẻ trung và không trùng lặp.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết (1938-2026) (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Phát sóng năm 2001, bộ phim Người thổi tù và hàng tổng do đạo diễn Phi Tiến Sơn thực hiện đã mang đến những lát cắt chân thực, gần gũi về đời sống nông thôn. Tác phẩm khai thác sâu các mối quan hệ xóm làng, dòng họ, gia đình của những con người bình dị nơi thôn quê, đồng thời khắc họa rõ nét bức tranh nông thôn Bắc Bộ những năm 1990.

Trong phim, nghệ sĩ Ngọc Tuyết đảm nhận vai bà Thìn - người họ hàng với trưởng thôn Kiên (do Quốc Tuấn thủ vai).

Nhân vật bà Thìn là chủ cửa hàng tạp hóa, đồng thời cho vay nặng lãi, nổi tiếng ghê gớm, khôn ngoan và rất biết chớp thời cơ. Dựa vào uy tín của Kiên, bà đứng ra thu gom thóc nếp của dân làng, sử dụng xe bò của Kiên để vận chuyển rồi bán lại với giá cao, thu lợi lớn.

Khi sự việc bị phanh phui, bà Thìn bị dân làng dè bỉu, buộc phải rời quê, tha hương làm thuê cho họ hàng. Tuy nhiên, sau vài tháng, bà trở về với quyết tâm làm lại từ đầu, mang nghề thêu về làng, góp phần gây dựng lại cuộc sống nơi quê nhà.

Diễn viên Quốc Tuấn cho biết, bộ phim Người thổi tù và hàng tổng đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ Ngọc Tuyết sau một thời gian dài vắng bóng. Vì thế, mỗi lần có mặt tại đoàn phim, bà luôn tràn đầy năng lượng, “như cá gặp nước”.

Dù phải di chuyển liên tục giữa nhiều bối cảnh, lịch quay dày và áp lực, nữ nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần thoải mái, thường xuyên trêu đùa, khuấy động không khí làm việc, chưa từng than vãn mệt mỏi.

“Cô diễn như không diễn, tựa như đang rong chơi với nghề. Gương mặt luôn tươi cười, giọng nói lanh lảnh của cô rất hợp với vai một tiểu thương láu cá, góp phần quan trọng vào thành công của bộ phim”, Quốc Tuấn chia sẻ.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết để lại dấu ấn với khán giả qua vai bà Thìn đanh đá phim "Người thổi tù và hàng tổng" (Ảnh: Chụp màn hình).

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết sinh năm 1938 tại Hà Nội, bà sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Năm 11 tuổi, bà đã có lần đầu tiên cất giọng trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam - dấu mốc mở đầu cho hành trình gắn bó với nghệ thuật.

Bước ngoặt quan trọng đến khi Đoàn Kịch nói Hà Nội tổ chức tuyển diễn viên. Trong số hơn 3.000 thí sinh dự thi, Ngọc Tuyết là một trong 18 người trúng tuyển. Sau khi tốt nghiệp, bà quyết định gắn bó với Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội). Tại đây, bà trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật của nhà hát, có nhiều cống hiến cho hoạt động của đoàn.

Thời trẻ, nghệ sĩ sinh hoạt tại Câu lạc bộ Thanh niên Vọng Đức, nơi giúp bà có cơ hội học hỏi, trau dồi nghề nghiệp và tiếp xúc với nhiều tên tuổi lớn của sân khấu Việt Nam như NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Trung Kiên, NSND Quý Dương…

Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ Ngọc Tuyết chính là vai bà Thìn – bà cô của trưởng thôn trong Người thổi tù và hàng tổng. Bên cạnh đó, bà còn ghi dấu qua vai bà Tú trong Lập nghiệp, hình ảnh bà đồng bóng buôn bán trong Người đất cảng, cùng nhiều nhân vật duyên dáng, hài hước trong chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Ngoài đời, bà được đồng nghiệp yêu mến bởi tính cách gần gũi, dí dỏm. Nhiều người thân thiết vẫn gọi bà bằng cái tên thân thương: “U Tuyết”.