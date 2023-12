Diễm My 9X và chồng doanh nhân rơi nước mắt đọc lời thề ở lễ cưới xa hoa

Tối 21/12, Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn tổ chức tiệc cưới tại một nhà hàng 5 sao ở TPHCM. Khi đón khách, cô dâu diện váy khoe vai trần gợi cảm, liên tục tạo dáng tình tứ bên chú rể.

Sân khấu đám cưới được thiết kế đơn giản. Đường dẫn vào sảnh mô phỏng dòng sông, lấy cảm hứng từ con sông Yarra ở Melbourne (Úc) - địa điểm kỷ niệm tình yêu của nữ diễn viên và bạn đời.

Diễm My 9X và chồng trong tiệc cưới tối 21/12 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tiệc cưới mở màn với khoảnh khắc chú rể chơi piano đoạn nhạc Golden hour. Diễm My được bố dẫn vào lễ đường, trao tận tay chú rể. Màn hình sân khấu phát video nhìn lại hành trình yêu của cặp đôi, với nhiều hình ảnh đáng nhớ từ lúc mới hẹn hò cho đến sau này.

Diễm My đọc lời thề nguyền (Ảnh: Chụp màn hình).

Giây phút đọc lời thề nguyền, Diễm My không giấu được xúc động, thi thoảng ngưng lại vì nghẹn ngào.

Cô ví 7 năm yêu nhau "nhanh như cái chớp mắt". Tình yêu với Vinh Nguyễn đã cho cô nhiều thứ, sự tử tế, sự kiên nhẫn và sự lạc quan. Cô khẳng định ông xã là "người bạn đồng hành tốt nhất, là nhà, là tình yêu duy nhất và cuối cùng".

"Anh thay đổi em từ một cô gái hay buồn, hay thu mình lại với trái tim tan vỡ, từ một cô gái nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu thương của một người nào khác ngoài mẹ mình, trở nên tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp.

Anh làm cho trái tim em trở nên ấm áp hơn. Anh dắt em đi đến những nơi em chưa từng đến, ăn những món ăn mà em chưa bao giờ được ăn. Mình cùng xem phim, chạy bộ, vượt qua những ngọn núi, vượt qua biến cố và nỗi đau tột cùng trong trái tim của em. Anh đã chưa bao giờ từ bỏ em, luôn động viên em, thấu hiểu em", Diễm My rưng rưng nói.

Đáp lại, Vinh Nguyễn cũng khẳng định Diễm My là nguồn cảm hứng, động lực của anh trong cuộc sống. "Mỗi khi anh nhìn thấy nụ cười của em thì anh biết rằng mọi khó khăn thử thách đều sẽ vượt qua… Anh yêu em", doanh nhân bày tỏ.

Khoảnh khắc xúc động trong đám cưới của Diễm My 9X (Video: Nhân vật cung cấp).

Sau những chia sẻ xúc động, Diễm My và Vinh Nguyễn đều rơi nước mắt vì hạnh phúc và nhận được tràng vỗ tay chúc mừng từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Nhiều sao Việt cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại tiệc cưới của Diễm My như: Trấn Thành, Trường Giang, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Midu, Hứa Vĩ Văn, Nhan Phúc Vinh, Lã Thanh Huyền, Lê Hoàng Phương, Liêu Hà Trinh, Lương Thùy Linh...

Trấn Thành chia sẻ: "Màn cầu hôn bình thường sẽ có những lời nói rất chung chung, nhưng mà các bạn dành khoảnh khắc thiêng liêng nhất cho nhau. Tôi rất xúc động khi nghe 2 bạn nói lời thề nguyền và tôi biết hai bạn đang nói rất thật chứ không phải một cách sáo rỗng.

Tôi cảm thấy may mắn khi người em của tôi đã gặp được người đàn ông tử tế, tinh tế và... kinh tế".

Trấn Thành, Trường Giang có mặt chúc mừng hạnh phúc Diễm My 9X (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đám cưới có tiết mục hát, nhảy của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cô dâu và hội bạn thân Thùy Anh, Khả Ngân, Ái Phương, Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Oanh... cũng góp vui bằng những tiết mục như I will follow him, Marry you, All I Want for Xmas is you...

Sau các nghi thức của tiệc cưới, Diễm My 9X và chồng cũng tổ chức bữa tiệc và những trò chơi đặc biệt để khách mời, bạn bè cùng "quẩy" xuyên đêm.