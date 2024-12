Denim, ngôi sao và điện ảnh "lên ngôi" trong làng thời trang

Mùa thu đông năm nay chứng kiến không ít bộ sưu tập ấn tượng. Có thể thấy, chất liệu quen thuộc như denim tiếp tục được các thương hiệu ứng dụng trên nhiều thiết kế, chứng minh tính vượt thời gian của nó.

Các nhà mốt hàng đầu còn được truyền cảm hứng từ tác phẩm văn học, điện ảnh kinh điển, tái hiện sống động hình ảnh của các nhân vật trong phim trên túi xách, trang phục. Bên cạnh đó, những họa tiết bắt mắt như ngôi sao hay ngựa vằn cũng lên ngôi vào mùa này.

Nắm bắt được tinh thần của các nhà mốt hàng đầu, nhiều tín đồ thời trang đã xuất hiện trong diện mạo mang những "mật ngữ".

Á hậu Thảo Nhi Lê không nằm ngoài đường đua phong cách mùa lễ hội. Mỹ nhân Việt nhận được nhiều lời khen ngợi khi khoe dáng trong chiếc váy gợi cảm mang họa tiết ngựa vằn đang trở thành xu hướng. Cô phối hợp ăn ý cùng túi ánh bạc nổi bật.

Cách phối denim với denim chưa bao giờ lỗi mốt. Để diện mạo thêm phần cá tính, nữ DJ ABG Tina cùng nhà sản xuất âm nhạc 2pillz chọn các thiết kế được mài rách bụi bặm hoặc mang họa tiết graffiti (tranh tường đường phố). Trên tay hai gương mặt Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) là chiếc túi nổi bật đến từ bộ sưu tập Marc Jacobs x The Wizard of Oz.

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm phát hành phim, "The Wizard of Oz" (Phù thủy xứ Oz) phủ sóng trên cả mặt trận điện ảnh lẫn thời trang. Khi bộ phim "Wicked" càn quét phòng vé toàn cầu cũng là lúc bộ sưu tập thời trang được bắt tay cùng nhà mốt Marc Jacobs khiến các tín đồ thời trang yêu thích sự cá tính và hình ảnh thú vị từ tác phẩm kinh điển.

Tháng 12 đến, sắc đỏ mùa Giáng sinh cũng bao trùm trang phục của các tín đồ thời trang. Cảm nhận được không khí đó, Wean Lê lựa chọn mặc áo khoác len màu đỏ đi kèm đôi giày da bóng đồng màu. Anh làm hài hòa bộ trang phục bằng chiếc quần jeans mài có chi tiết đính kết lấp lánh, giúp tổng thể diện mạo tưởng đơn giản nhưng lại rất cá tính.

Trong khi đó, nam thần Anh trai say hi JSOL và Linh Ngọc Đàm lại hưởng ứng xu hướng trong diện mạo có phần hầm hố, cùng phụ kiện mang họa tiết ngôi sao to bản.

Ảnh: IGNV