Hoàng Mỹ An lần đầu kết hợp cùng "hoàng tử lai" Kim Samuel

Kim Samuel là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam. Anh có cha là người Mexico, mẹ là người Hàn Quốc. Nam ca sĩ hoạt động trong làng giải trí xứ Hàn từ năm 11 tuổi.

Được biết, dịp này, Kim Samuel sang Việt Nam hợp tác với ca sĩ Hoàng Mỹ An để ra mắt MV Wanna hear you say vào ngày 11/2. Ca khúc là bản pop ballad, kể về tình yêu chưa được thổ lộ.

Hoàng Mỹ An và Kim Samuel trong thời gian quay MV tại Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ ca sĩ tiết lộ việc hợp tác với Samuel xuất phát từ sự đồng cảm dành cho âm nhạc. Cả Hoàng Mỹ An và Samuel đều thấy đồng cảm khi nghe demo bài hát này. Từ đó, ý tưởng về một bài hát song ca giữa hai ca sĩ Việt Nam và Hàn Quốc dần hình thành.

Trong quá trình thực hiện MV, cả hai có rất nhiều kỷ niệm khó quên, đặc biệt là lần Hoàng Mỹ An bí mật tổ chức sinh nhật cho Samuel ngay tại trường quay. "Thật xúc động khi nhìn thấy niềm vui trong mắt Samuel. Đó là những khoảnh khắc giúp chúng tôi hiểu nhau hơn và làm nên một sản phẩm âm nhạc trọn vẹn hơn", Hoàng Mỹ An chia sẻ.

Hoàng Mỹ An và Samuel đã có những trải nghiệm ẩm thực tại chợ Bến Thành nhân dịp Samuel sang Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự kết hợp giữa giọng ca ngọt ngào của Hoàng Mỹ An và giọng hát đầy nội lực của Samuel tạo nên một bản hòa âm vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ.

Hoàng Mỹ An chia sẻ: "Tôi hát ca khúc này bằng chính những trải nghiệm cá nhân khi cảm nhận được tình yêu đã ở đó nhưng mình lại không đủ dũng khí để nói ra. Đó là một trạng thái mâu thuẫn giữa khao khát và sợ hãi, giữa cồn cào và im lặng".

Sau MV này, Hoàng Mỹ An sẽ ra mắt album mini đầu tay vào tháng 9. Cùng với đó là tour lưu diễn tại các trường học trên khắp Việt Nam.