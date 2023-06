Đêm nhạc "Soul of the Forest" kỷ niệm hành trình một năm ra mắt

Đêm nhạc kỷ niệm 1 năm "Soul of the Forest" (Ảnh: Flamingo).

Vào một đêm hè tháng sáu của một năm về trước, ý tưởng tổ chức chương trình âm nhạc giữa rừng thông của Flamingo Đại Lải đã trở thành hiện thực. Kể từ đó đến nay, trong suốt một năm qua, "Soul of the Forest" đã trở thành điểm hẹn âm nhạc được yêu thích vào mỗi dịp cuối tuần của khán giả yêu nhạc miền Bắc.

Sinh nhật "Soul of the Forest" tròn 1 năm tuổi là dịp để nhìn lại một chặng đường đã qua với những dấu ấn đáng nhớ và hướng tới một chặng đường mới với thật nhiều hứa hẹn.

"Soul of the Forest" và những con số ấn tượng

"Soul of the Forest" mở màn bằng đêm nhạc "Bài ca tháng sáu" với hai giọng ca Uyên Linh và Hà Trần vào ngày 10/6/2022. Đúng 1 năm sau, vào ngày 10/6/2023, đêm nhạc "Hương mùa hè" với hai nghệ sĩ Phan Mạnh Quỳnh và Văn Mai Hương đã đánh dấu hành trình 1 năm của đêm nhạc giữa rừng thông thật ngọt ngào.

Phan Mạnh Quỳnh hòa giọng ngọt ngào cùng Văn Mai Hương trong đêm nhạc kỷ niệm 1 năm "Soul of the Forest" (Ảnh: Flamingo).

Đại diện ban tổ chức cho biết, một năm không phải chặng đường quá dài nhưng với sự yêu thương của khán giả và sự nỗ lực của toàn bộ ê-kíp, "Soul of the Forest" đã đạt những con số ấn tượng: 22 đêm nhạc giữa rừng thông với khoảng 40 giọng ca hàng đầu Việt Nam tham gia biểu diễn phục vụ hơn 10.000 lượt khán giả.

"Soul of the Forest" cũng có sự lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội với: 32.000 followers trên Facebook, 286.000 subcribes trên Youtube và 124.000 followers trên Tiktok.

Chặng đường mới đầy hứa hẹn của Soul of the Forest

Trung thành với sứ mệnh đưa nghệ thuật đích thực tiếp cận đời sống, Flamingo Đại Lải đã nỗ lực nhằm đem đến cho khán giả những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người yêu nghệ thuật và say đắm thiên nhiên.

"Soul of the Forest" hứa hẹn xuất hiện với những mới mẻ, đột phá trong thời gian tới (Ảnh: Flamingo).

"Đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả, ê-kíp tổ chức Soul of the Forest đang từng ngày nỗ lực tìm tòi, sáng tạo để mang đến một chương trình nghệ thuật mới mẻ và ấn tượng trong thời gian tới. Thông tin về chặng đường mới của Soul of the Forest sẽ được ban tổ chức gửi tới khán giả trong một ngày gần nhất", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

"Soul of the Forest" mang đến trải nghiệm âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc cùng hệ thống âm thanh cao cấp quốc tế và dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Diễn ra định kỳ 2 số một tháng tại Flamingo Đại Lải, chuỗi đêm nhạc giữa rừng thông là điểm hẹn nghệ thuật không nên bỏ lỡ mỗi dịp cuối tuần với nhiều người hâm mộ âm nhạc.

