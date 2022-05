Đêm hội thời trang lớn nhất thế giới mang chủ đề "lộng lẫy vàng ngọc"

Chủ đề "Gilded Glamour" (tạm dịch: Đẹp lộng lẫy vàng ngọc) là định hướng của Met Gala 2022. Thời trang trong bộ phim "The Age of Innocence" (Tuổi thơ ngây - 1993) là một gợi ý cho các khách mời (Ảnh: Page Six).

Sự kiện thời trang Met Gala đình đám tổ chức thường niên tại Viện Phục trang thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York, Mỹ. Sự kiện diễn ra vào tối ngày 2/5 này (theo giờ Mỹ).

Chủ đề của sự kiện Met Gala năm nay vẫn nằm trong chuỗi chủ đề xoay quanh thời trang Mỹ. Chủ đề lớn của năm ngoái là "In America: A Lexicon of Fashion" (Nước Mỹ: Ngôn từ thời trang), còn chủ đề lớn của năm nay là "In America: An Anthology of Fashion" (Nước Mỹ: Hợp tuyển thời trang).

Nhìn chung, đây là một chuỗi đề tài tiếp nối đề cao vẻ đẹp thời trang ở Mỹ. Chủ đề cụ thể của sự kiện năm nay là "Gilded Glamour", tạm hiểu là "đẹp lộng lẫy vàng ngọc", trong khi chủ đề cụ thể của năm ngoái là "American Independence" (Tự do kiểu Mỹ).

Sự kiện thời trang Met Gala 2022 yêu cầu các khách mời xuất hiện trong những bộ phục trang thể hiện sự xa hoa, vương giả gắn liền với "thời đại vàng của New York" (The Gilded Age in New York).

Thời đại vàng ở New York được cho là tồn tại trong khoảng thời gian từ năm 1870 - 1890. Đây được xem là khoảng thời gian của sự phát triển thịnh vượng, của sự công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, của sự tăng trưởng như vũ bão.

Nữ diễn viên Michelle Pfeiffer trong phim "The Age of Innocence" (Tuổi thơ ngây - 1993) (Ảnh: Page Six).

Chị em nhà Kardashian - Jenner tham dự sự kiện Met Gala 2019 với chủ đề "Camp: Notes on Fashion" (Ảnh: Page Six).

Những phát minh mới là một nét đặc trưng của thời kỳ này, người ta bắt đầu đưa vào sử dụng bóng đèn điện, điện thoại, và cả những cỗ máy giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất quần áo. Khi ấy, thời trang bỗng trở nên đa dạng với những mốt mới không ngừng xuất hiện, tạo nên một sự bùng nổ mạnh mẽ trong cách con người tận hưởng niềm vui biểu đạt bản thân thông qua thời trang.

Với chủ đề "Gilded Glamour", Met Gala năm nay sẽ thực sự là một bữa tiệc thời trang phản ánh sự phát triển bùng nổ của lĩnh vực may mặc trong "thời đại vàng của New York".