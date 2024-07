Đêm hòa nhạc thăng hoa của các siêu sao nhạc cổ điển thế giới tại Việt Nam

Tối 10/7, chương trình hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 1 năm thành lập Nhà hát Hồ Gươm - The First sounds of love - đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Đúng như chủ đề của chương trình: Những thanh âm đầu tiên của tình yêu, trong hơn 2 tiếng, đêm hòa nhạc đã mang lại cho khán giả Việt Nam những món quà âm nhạc đặc biệt và thăng hoa.

Đêm hòa nhạc "The First sound of love" tối 10/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Mở màn chương trình hòa nhạc, nghệ sĩ Giuseppe Gipali - giọng nam cao người Ý gốc Albania với sự nghiệp biểu diễn quốc tế nổi bật tại rất nhiều sân khấu opera hàng đầu thế giới - chứng minh đẳng cấp của mình khi trình diễn liên tiếp 3 tác phẩm với nhiều màu sắc khác nhau.

Nam nghệ sĩ mang đến cảm xúc dịu dàng và cảm động với Caruso - một trong những tác phẩm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ và ca sĩ người Italia Lucio Dalla - đã trở thành biểu tượng của âm nhạc Italia.

Tiếp đến là Di quella pira - một trong những khúc aria nổi tiếng từ vở opera kinh điển Người hát rong của nhà soạn nhạc người Italia Giuseppe Verdi.

Khi biểu diễn cùng vợ - nữ nghệ sĩ Meni Ardita với Libiamo ne' lieti calici , khúc aria rực rỡ từ opera La Traviata (Trà hoa nữ) của Giuseppe Verdi - Giuseppe Gipali lại rất lôi cuốn và đầy cảm xúc.

Có thể thấy, trong mỗi tiết mục, Giuseppe Gipali đều phô diễn được chất giọng nội lực, mạnh mẽ và khả năng trình diễn phong phú khiến khán giả không thể rời mắt.

Vợ chồng nghệ sĩ Giuseppe Gipali và nghệ sĩ Meni Ardita mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu sắc qua giọng ca tuyệt vời của mình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đặc biệt, Katherine Jenkins - giọng soprano (một loại giọng nữ và có âm vực cao nhất trong tất cả các loại giọng) nổi tiếng, gương mặt đại diện cho xứ Wales năm 2000 - mang đến một bữa tiệc âm nhạc lôi cuốn và khó quên cho khán giả Việt Nam với 4 tác phẩm.

Cô hát bản ballad đầy cảm xúc và sâu sắc Hallelujah của Leonard Cohen, với lời ca tinh tế và giai điệu cảm động, mang đến cho người nghe một trải nghiệm âm nhạc sâu lắng; Habanera - một trong những khúc aria nổi tiếng nhất từ opera Carmen của Georges Bizet; Somewhere - một bản nhạc đầy cảm xúc từ nhạc kịch West side story của Leonard Bernstein và Music of the night một bản nhạc nổi tiếng từ nhạc kịch The Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát) của Andrew Lloyd Webber.

Siêu sao nhạc cổ điển Katherine Jenkins cũng khiến khán giả không thể rời mắt bởi những tiết mục trình diễn thăng hoa và quyến rũ (Ảnh: Ban Tổ chức).

NSND Bùi Công Duy để lại nhiều ấn tượng đẹp khi khép lại phần 1 của chương trình với hai tác phẩm The Godfather Waltz - một bản nhạc nổi tiếng của Nino Rota gắn liền với bộ phim The Godfather (Bố già) của đạo diễn Francis Ford Coppola và He's a Pirate của Klaus Badelt - bản nhạc với giai điệu hào hùng và sôi động gắn với bộ phim Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Ca-ri-bê).

Nhạc trưởng trẻ và tài năng Trần Nhật Minh được tin tưởng mời chỉ huy đêm nhạc The First sounds of love . Anh đã tạo nên sự hòa quyện tuyệt vời trong trình diễn chung giữa các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam.

Ở phần tiếp theo của buổi hòa nhạc, khán giả được thưởng thức hơn 10 tác phẩm nổi tiếng là những aria trong các vở opera như: Una furtiva lagrima - một trong những bản aria đặc biệt nổi tiếng trong opera L'elisir d'amore của Gaetano Donizetti; Pourquoi me réveiller - một bản aria nổi tiếng trong opera Werther của nhà soạn nhạc Jules Massenethay… hay những ca khúc đã làm nên tên tuổi của các nghệ sĩ: I will Always love you, We are the champions, The Prayer ….

Những ca khúc không chỉ được các nghệ sĩ vô cùng yêu thích mà còn khiến không ít trái tim khán giả trên thế giới phải thổn thức.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh và các nghệ sĩ trong đêm biểu diễn (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chia sẻ về chương trình, PGS.TS.Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - cho biết, ông ấn tượng trước sự hòa quyện tuyệt vời trên sân khấu, không có khoảng cách giữa những solist nổi tiếng thế giới và các ca sĩ Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ, khán giả cũng đều bày tỏ, đây là một đêm nhạc đa sắc màu, nhiều cảm xúc, kinh điển mà quen thuộc.

The First sound of love do Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo tổ chức; Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo nội dung; Đại tá Phạm Minh Tiến chỉ đạo sản xuất; ông Trần Hải Đăng cố vấn nghệ thuật.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy dàn nhạc. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Katherine Jenkins, Giuseppe Gipali, Meni Ardita, NSND Bùi Công Duy và các nghệ sĩ Dàn nhạc giao hưởng: Hanoi Philharmonic Orchestra, Saigon Pops Orchestra; Hợp xướng Phương Nam, Gió xanh.