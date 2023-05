Đấu giá ảnh khỏa thân của "nữ hoàng pop" Madonna thời đỉnh cao nhan sắc

Minh họa cho cuốn sách "Sex" (ra mắt hồi năm 1992) là những bức ảnh đen trắng nóng bỏng chụp Madonna, do nhiếp ảnh gia Steven Meisel ghi lại (Ảnh: Daily Mail).

Những bức ảnh này nằm trong cuốn sách Sex do Madonna thực hiện và cho ra mắt hồi năm 1992. Cuốn sách Sex có nội dung xoay quanh đề tài... tình dục. Các nội dung trong sách do chính Madonna viết nên. Minh họa cho cuốn sách là những bức ảnh nóng bỏng chụp Madonna, do nhiếp ảnh gia Steven Meisel ghi lại.

Những bức ảnh đen trắng này đã từng gây sửng sốt, thậm chí gây tranh cãi ở thời điểm cuốn sách ra mắt hồi năm 1992.

Hiện tại, Madonna đang ở tuổi 64, khi thực hiện những bức ảnh này, bà đang ở tuổi 34. Đây là thời kỳ đỉnh cao về nhan sắc và phong độ của Madonna. Giờ đây, khoảng 40 bức ảnh từng được sử dụng trong cuốn sách năm xưa sẽ được đem ra bán đấu giá tại New York (Mỹ) trong tháng 10 tới đây. Những bức ảnh này đều có chữ ký của nữ ca sĩ Madonna và nhiếp ảnh gia Steven Meisel.

Mỗi bức ảnh sẽ có giá khởi điểm từ 50.000 USD. Hồi năm 1992, việc cuốn sách Sex được cho ra mắt đã gây nên cú sốc đối với truyền thông và công chúng quốc tế. Dù gây sốc, gây tranh cãi, nhưng khi ấy, Madonna vẫn bán được tới 1,5 triệu cuốn trên toàn thế giới, thu về số tiền vào khoảng 38 triệu USD.

30 năm sau khi cho ra mắt cuốn sách Sex với những hình ảnh nóng bỏng gây tranh cãi, hồi tháng 5/2022, Madonna cũng dự định tạo nên một cú sốc mới cho dư luận khi bà đã ở tuổi "lục tuần". Ở thời điểm ấy, Madonna tung ra loạt clip khỏa thân gây sốc xoay quanh một nhân vật được thiết kế tạo hình ở dạng 3D.

Nữ ca sĩ giới thiệu rằng nhân vật này là hình ảnh đại diện của mình trong thế giới ảo. Những clip xoay quanh nhân vật này được phía Madonna mã hóa riêng biệt, để có thể đem rao bán trên thị trường tác phẩm nghệ thuật số.

Trong các clip được tung ra khi ấy, nhân vật đại diện của Madonna đều xuất hiện khỏa thân với những nội dung hình ảnh 18+. Nhân vật này lần lượt sinh ra một cái cây lớn, những con bướm và những con rết. Công chúng khi ấy cho rằng những hình ảnh "nghệ thuật" mà Madonna tung ra như thể... phim khiêu dâm kết hợp với phim kinh dị.

Ngay sau khi tung ra những clip chứa nội dung "hạng nặng" này, Madonna còn giới thiệu thêm rằng nhân vật 3D đại diện cho mình đã được tạo hình dựa trên sự chụp chiếu kỹ lưỡng các bộ phận cơ thể của bà ngoài đời thực. Madonna khẳng định rằng các clip có nội dung "sáng tạo nghệ thuật" mà bà tung ra đã đòi hỏi bà và cộng sự phải đầu tư rất nhiều công sức.

Madonna đặt tên cho những clip có nội dung gây tranh cãi của mình là Mother of Creation (Mẹ Tạo hóa). Ngay khi tung ra những clip này, nữ ca sĩ gạo cội đã vấp phải rất nhiều sự chỉ trích.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Madonna đã luôn thể hiện mình là một cá tính táo bạo, vượt ra ngoài những khuôn khổ và giới hạn, nhưng động thái tung ra loạt clip 18+ hồi năm ngoái từng khiến Madonna bị dư luận chỉ trích nhiều.

Việc bà tung ra những clip có hình ảnh khỏa thân, gây sốc ở tuổi "lục tuần" rồi gọi đó là biểu đạt nghệ thuật và rao bán trên thị trường tác phẩm số, khiến nhiều người cảm thấy Madonna càng lúc càng thiếu nghiêm túc với thứ mà bà gọi là "biểu đạt nghệ thuật".

Trước những phản ứng tiêu cực khi ấy, Madonna giải thích: "Tôi chỉ đang làm những điều mà phụ nữ vốn đã làm từ thuở sơ khai, đó là sinh nở. Nhưng ở một bình diện tồn tại cao hơn, tôi đang sản sinh ra những sự biểu đạt nghệ thuật và tính sáng tạo".

Về việc nhiều người liên tục nhắc nhở Madonna nhớ rằng bà là người... "đã có tuổi", Madonna từng nói: "Người ta luôn muốn tôi phải lặng lẽ hơn, bớt nổi loạn hơn vì đủ thứ lý do. Trước đây, lý do ấy là vì tôi không đủ xinh đẹp, giọng tôi không đủ hay, tôi không đủ tài năng, không đủ sự gợi cảm, còn hiện tại là vì tôi không còn trẻ trung.

Người ta sẽ luôn tìm ra những lý do để chê bai, còn tôi thì bận chiến đấu với sự phân biệt tuổi tác, giờ đây tôi thấy mình đang bị đối xử phân biệt chỉ vì tôi đã bước qua tuổi 60".