Đạt G tiết lộ nhiều thay đổi sau khi kết hôn với Cindy Lư

Hồi tháng 7/2025, Đạt G và Cindy Lư chính thức về chung một nhà. Thời gian qua, gia đình 4 người gồm Đạt G, Cindy Lư và bé Gà, bé Cún (hai con gái của Cindy Lư và người cũ) thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau.

Trên trang cá nhân, Đạt G không ngần ngại công khai những khoảnh khắc tình tứ bên Cindy Lư, viết những dòng chia sẻ ngọt ngào dành cho cô. Hai con gái của Cindy Lư cũng quấn quýt bên Đạt G.

Đạt G và Cindy Lư thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau những năm tháng hoạt động độc lập, mới đây, Đạt G quyết định về chung công ty quản lý cùng B Ray và Masew - những người đã đồng hành cùng nam ca sĩ trong suốt hành trình làm nghệ thuật nhiều năm qua.

Đạt G cho biết: “Sau một thời gian dài hoạt động độc lập, tôi thấy bản thân cần một điểm tựa để được chia sẻ và đi đường dài hơn với âm nhạc. Càng vui hơn khi nơi đó mang lại cho mình cảm giác an toàn và tin tưởng, vì có B Ray, có Masew - những người anh em đã hiểu mình cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Đó không phải là bắt đầu lại, mà là tiếp tục hành trình với một tâm thế trưởng thành và bình an hơn”.

Nam ca sĩ cho biết, anh đã trải qua hai năm học cách trưởng thành và đối thoại với chính mình. Anh không phủ nhận những nốt trầm trong cuộc sống mà cho rằng chính những nốt trầm ấy đã trở thành chất liệu cho sự hồi phục, khiến anh đứng lên sau những vấp ngã và sống thật với những gì mình đang có.

Đạt G hiện về chung công ty với B Ray, Masew (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đạt G xác định hiện tại là thời điểm để anh tăng tốc nhưng không vội vàng, mà tập trung định hình rõ nét hơn màu sắc âm nhạc cá nhân, lựa chọn chủ đề phù hợp với chiều sâu cảm xúc.

Ca sĩ chia sẻ thêm: “Năm nay, tôi và ê-kíp đã có kế hoạch dài hơi hơn cho âm nhạc, từ định hình màu sắc, lựa chọn chủ đề, cho đến chiến lược phát hành và quảng bá. Tôi sẽ ra sản phẩm đều đặn, tập trung vào những ca khúc có chiều sâu cảm xúc nhưng được sản xuất hiện đại, chỉn chu hơn. Mục tiêu của tôi là xây dựng một chặng đường bền vững, không chạy theo xu hướng ngắn hạn mà tạo ra những sản phẩm có giá trị lâu dài”.

Hoàng Thư