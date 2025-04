Thông tin này lập tức trở thành tâm điểm truyền thông xứ kim chi bởi mối quan hệ của đạo diễn Hong Sang Soo và nữ diễn viên Kim Min Hee đã tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền thông Hàn Quốc những năm qua.

Thông tin về Kim Min Hee được truyền thông Hàn Quốc đăng tải hồi đầu năm khi nữ diễn viên được bạn trai tháp tùng đi khám thai tại một bệnh viện. Ngoài ra, giới săn tin xứ Hàn còn tiết lộ rằng, đứa con chung của Kim Min Hee và Hong Sang Soo có thể thừa hưởng khối tài sản lớn khi chào đời.

Đạo diễn Hong Sang Soo và nữ diễn viên Kim Min Hee vừa đón con trai chung đầu tiên (Ảnh: Sina).

Theo Naver, đạo diễn nổi tiếng xứ Hàn được thừa kế 120 tỷ won (hơn 2.110 tỷ đồng) từ mẹ mình. Mẹ của Hong Sang Soo là bà Jeon Ok Sook, một nhân vật quyền lực trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Bà là nhà làm phim nữ đầu tiên tại Hàn Quốc và từng kinh doanh tại Nhật Bản.

Đạo diễn Hong Sang Soo còn có con gái chung với người vợ đầu tiên. Ông và vợ ly thân từ năm 2015 nhưng được cho là chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Khi hay tin đạo diễn Hong chuẩn bị đón con chung với nữ diễn viên Kim Min Hee, con gái và vợ của đạo diễn 65 tuổi đều thể hiện sự thất vọng.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo là cặp đôi tai tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Nữ diễn viên sinh năm 1982, kém đạo diễn Hong 22 tuổi. Họ gặp nhau lần đầu vào năm 2015 khi cộng tác trong dự án Right now, wrong then của đạo diễn Hong.

Hai năm sau đó, họ công khai mối quan hệ và đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn từ công chúng. Theo con gái và vợ của đạo diễn Hong, Kim Min Hee được xem là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân hàng chục năm của nam đạo diễn.

Kim Min Hee được đạo diễn Hong Sang Soo đưa đi khám thai hồi tháng 1 vừa rồi (Ảnh: Dispatch).

Bất chấp sự phản đối của người thân và dư luận, Hong Sang Soo quyết tâm đệ đơn ly hôn vợ để theo đuổi "nàng thơ" của mình.

Năm 2016, ông Hong đã đệ đơn xin hòa giải ly hôn với vợ nhưng vụ việc đã không thể tiến hành do vợ của nam đạo diễn từ chối nhận các tài liệu liên quan, bày tỏ mong muốn giữ nguyên vẹn gia đình.

Đạo diễn 65 tuổi đã bị xử thua trong vụ kiện ly hôn, tòa án cho rằng ông là người gây ra sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân và bác bỏ vụ kiện. Cuối cùng, Hong Sang Soo từ bỏ kháng cáo và chọn duy trì mối quan hệ pháp lý với vợ và con gái trong khi xây dựng cuộc sống mới với nữ diễn viên Kim Min Hee.

Sau gần 10 năm bên nhau, Kim Min Hee và Hong Sang Soo đón con chung đầu tiên. Thông tin này nhận về nhiều lời bàn tán từ công chúng xứ Hàn. Đặc biệt, Hong Sang Soo được cho là gần như cắt đứt quan hệ với con gái riêng trong những năm gần đây.

Chuyện tình với đạo diễn Hong Sang Soo khiến Kim Min Hee bị khán giả Hàn Quốc "quay lưng" (Ảnh: Naver).

Một YouTuber Hàn Quốc tiết lộ: "Hong Sang Soo rất yêu thương con gái nhưng 2-3 năm trước, ông ấy đã không tham dự đám cưới của con gái. Không chỉ không có mặt, ông ấy cũng không gửi tiền mừng đám cưới".

Khi truyền thông Hàn Quốc chia sẻ thông tin đạo diễn 65 tuổi sắp có con chung với nữ diễn viên Kim Min Hee, vợ của ông bất ngờ lên tiếng. Người phụ nữ cho biết, bà không biết chuyện chồng có con với người phụ nữ khác.

Trong cuộc điện thoại với KStar News hồi đầu năm nay, vợ của đạo diễn Hong nói "rất biết ơn giới truyền thông đã thông báo tin".

Kim Min Hee là ngôi sao khá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô được đánh giá sở hữu cả nhan sắc và tài năng diễn xuất. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án đình đám như: Hellcats, Actresses, Helpless, The Handmaiden...

Kể từ vụ bê bối tình tay ba, Kim Min Hee bị tẩy chay tại Hàn Quốc. Cô không còn hoạt động nghệ thuật trong làng giải trí xứ Hàn từ vài năm nay. Cô hiện chỉ đóng các phim của bạn trai như: After that, Riverside Hotel, The woman who ran, Our day, A traveller's need…

Tháng 8 năm ngoái, Kim Min Hee giành giải Diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Locarno lần thứ 77 cho bộ phim Suyucheon.

Hong Sang Soo là đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc. Phim của ông nhiều lần tranh giải tại các liên hoan phim quốc tế. Ông từng thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin (Đức) với The woman who ran.