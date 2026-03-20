Vân Sơn tái xuất điện ảnh sau 20 năm, thừa nhận áp lực “theo không kịp”

Buổi giới thiệu dự án điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 diễn ra ngày 19/3 thu hút sự quan tâm của truyền thông. Sự kiện có sự góp mặt của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà sản xuất Charlie Nguyễn cùng dàn diễn viên như Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, NSƯT Đức Khuê, Quang Minh, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Lê Khánh…

Điểm đáng chú ý của dự án là sự trở lại của nghệ sĩ hài Vân Sơn trong vai chính sau thời gian dài vắng bóng màn ảnh. Do bận lịch trình ở nước ngoài, anh không thể trực tiếp tham dự sự kiện mà chỉ xuất hiện qua cuộc gọi video từ Mỹ.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Vân Sơn cho biết thời gian qua anh nhận được nhiều lời mời tham gia phim trong nước nhưng từ chối vì chưa tìm được kịch bản phù hợp. Đại tiệc trăng máu 8 là dự án hiếm hoi khiến anh nhận lời vì cảm thấy có “duyên”.

Nam nghệ sĩ thừa nhận việc trở lại sau 20 năm khiến anh chịu nhiều áp lực, từ cường độ làm việc đến yêu cầu chuyên môn.

“Có những ngày tôi bắt đầu từ 4h, làm việc đến tối muộn, thậm chí quay đến 2-3h hôm sau. Lịch trình kéo dài liên tục trong một tháng khiến tôi khá áp lực”, anh nói.

Một trong những áp lực lớn khi anh trở lại là phải làm việc cùng dàn diễn viên trẻ, năng động và có chuyên môn tốt của điện ảnh Việt hiện nay. Sau 20 năm vắng bóng, nam nghệ sĩ cho rằng môi trường làm phim đã thay đổi rất nhiều, từ nhịp độ sản xuất đến yêu cầu về diễn xuất.

“Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, vừa đẹp, vừa tài năng. Trong khi đó, tôi đã 20 năm mới quay lại nên dù cái gốc nghề vẫn còn, nhưng để theo kịp là điều không hề dễ. Điện ảnh Việt phát triển nhanh quá, khiến tôi có cảm giác mình phải "chạy" để bắt kịp”, anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ cũng không giấu được sự lo lắng về phản ứng của khán giả khi trở lại màn ảnh sau thời gian dài.

Bộ phim cũng thu hút chú ý với sự kết hợp giữa Miu Lê và Liên Bỉnh Phát - hai nhân vật được hé lộ có nhiều mâu thuẫn trong phim. Tại sự kiện, cả hai liên tục trêu đùa, chia sẻ về những kỷ niệm hậu trường.

Nói về cơ duyên tham gia dự án, Miu Lê cho biết cô không chủ động xin vai mà tình cờ được đạo diễn mời casting (tuyển vai) sau một bình luận mang tính đùa vui trên mạng xã hội.

Ban đầu, nữ ca sĩ từ chối vì bận lịch trình, nhưng sau khi phim lùi thời gian quay, cô quyết định tham gia. “Anh Phan Gia Nhật Linh là ngoại lệ. Anh mời, tôi sẽ đồng ý”, cô nói.

Dù từng hợp tác với đạo diễn trước đó, Miu Lê vẫn phải trải qua vòng thử vai. Theo Phan Gia Nhật Linh, đây là nhân vật có biên độ diễn xuất lớn, không dễ thể hiện.

Tại sự kiện, ê-kíp cũng xác nhận Đại tiệc trăng máu 8 là bản remake của bộ phim Nhật Bản One cut of the dead. Phiên bản Việt xoay quanh nhân vật đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn thủ vai) - người chuyên làm phim bị đánh giá thấp, quyết tâm thực hiện một tác phẩm tử tế để con gái tự hào.

Tuy nhiên, dự án anh nhận là một thử thách lớn, quay một bộ phim kinh dị chỉ trong một cú máy dài 35 phút và phát trực tiếp, với ê-kíp nhiều vấn đề. Nếu thất bại, mối quan hệ giữa anh và con gái có nguy cơ đổ vỡ.

Về phía đạo diễn, Phan Gia Nhật Linh cho biết anh sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến trái chiều. “Những năm gần đây, tôi học cách tiếp nhận cả lời khen lẫn chê. Nếu ai nói đây là phim "rác", tôi vẫn đón nhận. Tôi thấy điều đó bình thường và vẫn tự hào về bộ phim", anh chia sẻ.