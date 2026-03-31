Đằng sau màn đồng diễn ấn tượng của Ý Nhi ở chung kết Miss World Vietnam

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 đã khép lại với những màn trình diễn ấn tượng của dàn thí sinh. Top 3 chung cuộc đã gọi tên Hoa hậu Phan Phương Oanh, Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như, Á hậu 2 Trương Tâm Như.

Trong cả hai đêm chung khảo và chung kết, dàn thí sinh đã có những màn lột xác ngoạn mục trong các phần trình diễn Dance of Vietnam, đồng diễn mở màn, áo dài, bikini đến dạ hội. Video các màn trình diễn được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt xem và tương tác.

Màn trình diễn của các thí sinh Miss World Vietnam 2025 trong đêm chung kết nhận nhiều lời khen từ khán giả và dân mạng (Ảnh: Ban tổ chức).

Mới đây, biên đạo Khoa Nguyễn, người trực tiếp huấn luyện các thí sinh, đã hé lộ nhiều câu chuyện thú vị đằng sau những màn trình diễn này. Theo Khoa Nguyễn, để có những màn lột xác ấn tượng, Hoa hậu Ý Nhi, Á hậu Minh Kiên cùng các thí sinh Miss World Vietnam đã dày công tập luyện đến tối muộn.

Đặc biệt, Hoa hậu Ý Nhi vừa từ Australia trở về Việt Nam ngày 27/3 đã lập tức tập luyện chuẩn bị cho màn đồng diễn và final walk (bước chân cuối cùng) tại chung kết. Biên đạo Khoa Nguyễn cho biết, anh rất ấn tượng với sự nghiêm túc và nỗ lực của Hoa hậu Ý Nhi.

Hoa hậu Ý Nhi, Á hậu Minh Kiên cùng các thí sinh tập luyện cùng biên đạo Khoa Nguyễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đó, biên đạo cũng đánh giá cao sự chịu khó, ham học hỏi của các thí sinh. "Các thí sinh năm nay không chỉ đồng đều về ngoại hình mà còn rất thông minh. Những gì tôi truyền đạt, các bạn hiểu rất nhanh nên việc tập luyện diễn ra thuận lợi", Khoa Nguyễn nói.

Theo Khoa Nguyễn, khi sắp xếp vị trí đồng diễn, anh thường ưu tiên những thí sinh có kinh nghiệm sân khấu trước đó hoặc có kỹ năng nhảy múa và nhảy đẹp nhất đứng trước. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các vị trí khác kém quan trọng. "Để tạo nên màn đồng diễn đẹp mắt thì tất cả thí sinh đều phải có sự thể hiện đồng đều và hỗ trợ nhau", biên đạo cho biết.

Hoa hậu Ý Nhi và biên đạo Khoa Nguyễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Biên đạo Khoa Nguyễn từng thành lập vũ đoàn Sắc màu và đã hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp từ 2012 đến nay. Với hơn 10 năm đảm nhận vai trò đào tạo kỹ năng trình diễn, Khoa Nguyễn là người đứng sau những tiết mục nhảy múa ấn tượng, đặc biệt là những phần đồng diễn của các thí sinh hoa hậu.

Anh từng biên đạo và nằm trong đội ngũ chuyên môn của các cuộc thi nhan sắc như: Hoa hậu Việt Nam (2016, 2018, 2020, 2022), Miss World Vietnam (2019, 2022, 2023), Mr World Vietnam 2024, Mr World 2024, Miss Grand Vietnam 2025…