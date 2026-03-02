Á khôi Đại học Ngoại thương gây chú ý ở Miss World Vietnam 2025

Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) đang dần nóng lên khi các thí sinh vào nhà chung để chuẩn bị tham gia các phần thi để tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi.

Lê Phương Quyên sinh năm 2003 đến từ Hải Phòng hiện là một trong những gương mặt nổi bật và ấn tượng của cuộc thi này. Cô sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 3 vòng 80-62-95cm.

Nhan sắc trong trẻo của thí sinh Lê Phương Quyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lê Phương Quyên từng là học sinh chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng (khoá 2018-2021). Cô vừa hoàn thành chương trình học tại Đại học Ngoại thương và tốt nghiệp cử nhân loại giỏi chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (GPA 3.55/4.0). Người đẹp từng làm việc tại một tập đoàn của nước ngoài.

Chia sẻ lý do dự thi Miss World Vietnam 2025, Lê Phương Quyên nói cô muốn vượt qua thử thách, giới hạn của bản thân để trở thành phiên bản mạnh mẽ, tự tin hơn.

“Với tôi, Miss World Vietnam 2025 không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình để lan tỏa giá trị của lòng nhân ái, nơi vẻ đẹp không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận bằng trái tim", cô bộc bạch.

Lê Phương Quyên đang là nhân tố nổi bật tại cuộc thi Miss World Vietnam 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi tham gia Miss World Vietnam 2025, Lê Phương Quyên từng tỏa sáng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2023 với danh hiệu Á khôi 1. Cô cũng từng là người mẫu tham gia trình diễn tại Vietnam Beauty Fashion Fest lần thứ XIII, Tuần lễ Công nghệ Việt Nam...

Không chỉ có nhan sắc nổi bật, người đẹp gốc Hải Phòng còn sở hữu thành tích học vấn như IELTS 6.5, huy chương đồng cuộc thi Hóa học Hoàng gia Australia tại Việt Nam năm 2019, giải khuyến khích cuộc thi Thực hành Hóa học cấp thành phố năm 2018... Trong năm nay, Lê Phương Quyên cũng có kế hoạch học tiếp lên Thạc sĩ.

Lê Phương Quyên sở hữu nhan sắc lẫn học vấn nổi bật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với các hoạt động thiện nguyện, Lê Phương Quyên là người sáng lập dự án Sắc hồng vùng cao. Cô cũng đã đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Miss World Vietnam 2025 diễn ra từ ngày 1/3 đến ngày 29/3 tại TPHCM với các phần thi Head to head challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái...