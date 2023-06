Dàn thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 mặc bikini, nhảy "bốc lửa"

Tối 11/6, chung khảo toàn quốc Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 diễn ra tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp. Sau thời gian tích cực rèn giũa, các cô gái đã có cơ hội tỏa sáng trong những phần trình diễn: Áo dài, dạ hội và đặc biệt là phần thi bikini.

Các thí sinh trong trang phục bikini (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sau khi khoe sắc với áo dài, top 59 thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đã có màn đồng diễn áo tắm trên nền nhạc sôi động của ca khúc You like an angel do ca sĩ S.T Sơn Thạch biểu diễn.

Dàn người đẹp tự tin thể hiện vũ đạo sau thời gian dài tập luyện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Các thí sinh có màn biểu diễn sôi động (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau thời gian dài nỗ lực luyện tập, các cô gái tự tin thể hiện những động tác vũ đạo cuốn hút, gợi cảm khiến cả khán phòng vỗ tay cuồng nhiệt. Không khí trên sân khấu lẫn khán đài đều nóng hơn bao giờ hết.

Sau đó, 45 cô gái xuất sắc nhất được gọi tên và bước vào phần trình diễn bikini - một trong những phần thi được khán giả mong chờ.

Top 45 thí sinh năm nay được đánh giá có hình thể đồng đều, cân đối. Trong số đó, nhiều cô gái gây ấn tượng với chiều cao nổi bật cùng nhan sắc thu hút. Không chỉ vậy, không ít người đẹp còn ghi điểm bởi phong cách trình diễn cuốn hút, tự tin.

Thí sinh Đào Thị Hiền tự tin khoe hình thể săn chắc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thí sinh Hoàng Thị Yến Nhi được đánh giá có nhan sắc nổi bật trong dàn thí sinh (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thí sinh Đỗ Thị Phương Thanh sở hữu gương mặt sáng và chiều cao vượt trội (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thí sinh Võ Quỳnh Thư khoe kỹ năng trình diễn thu hút (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sau các phần thi ở đêm bán kết, top 40 thí sinh xuất sắc nhất Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đã được gọi tên để bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Bình Định.