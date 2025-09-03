Dàn sao "Mùi ngò gai" sau 19 năm: Hai diễn viên qua đời đột ngột

Năm 2006, Mùi ngò gai lên sóng, gây tiếng vang khi là một trong những phim truyền hình Việt Nam hợp tác Hàn Quốc sản xuất. Bộ phim xoay quanh cuộc đời thăng trầm của Vy từ lúc còn là cô bé nghèo đến khi trở thành doanh nhân thành đạt.

Mùi ngò gai quy tụ dàn diễn viên gồm Hồng Ánh, Ngọc Trinh, Kim Hiền, Lương Thế Thành, Hòa Hiệp... Sau 19 năm, cuộc sống dàn diễn viên có nhiều thay đổi.

NSƯT Ngọc Trinh

Trong phim Mùi ngò gai, diễn viên Ngọc Trinh đảm nhiệm vai Vy ở tuổi trưởng thành, xuất hiện xuyên suốt phần 1 và phần 2. Đây được xem là vai diễn thành công, để lại dấu ấn sâu đậm của nghệ sĩ Ngọc Trinh trên màn ảnh nhỏ. Trong phần 3, cô ngừng đóng do phải điều trị bệnh dạ dày.

Ngọc Trinh thời đóng "Mùi ngò gai" năm 2006 (Ảnh: Tư liệu).

Được nhiều khán giả biết đến sau phim Mùi ngò gai, Ngọc Trinh vừa hoạt động ở sân khấu kịch, vừa tham gia nhiều bộ phim truyền hình. Cô là giảng viên Trường Đại học Văn Lang, từng thỉnh giảng tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và nhiều trung tâm đào tạo diễn viên.

Hôm 1/9, thông tin nghệ sĩ Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52 khiến bạn bè, khán giả bàng hoàng. Một số nguồn tin hé lộ Ngọc Trinh ra đi sau cơn đột quỵ, được nhập viện điều trị vài ngày nhưng không qua khỏi.

Trước khi mất, nữ diễn viên vẫn thường cập nhật nhiều hình ảnh về đời thường trên trang cá nhân. Bạn bè cho biết cô đang trong quá trình hoàn thành luận án thạc sĩ, dự định bảo vệ vào tháng 12.

Thanh Phương

Đảm nhận vai Luân trong Mùi ngò gai là diễn viên Thanh Phương (SN 1977). Trong sự nghiệp, anh được biết đến như một nghệ sĩ đa tài trong các vai trò diễn viên kịch, điện ảnh, tác giả kịch bản, ca sĩ...

Thanh Phương từng thắng hạng mục Nam diễn viên điện ảnh (phim Công ty thời trang) tại Mai vàng 2005 và Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích (phim Miền đất phúc) tại Mai vàng 2007.

Diễn viên Thanh Phương từng là tên tuổi được yêu mến trên sân khấu kịch và màn ảnh (Ảnh: Chụp màn hình).

Tháng 2/2008, Thanh Phương đột ngột qua đời ở tuổi 31 vì đột quỵ, để lại sự tiếc thương cho đồng nghiệp, khán giả. Thời điểm này, anh đang tham gia vở diễn Hợp đồng mãnh thú tại sân khấu kịch Idecaf. Sau khi Thanh Phương mất, vai diễn của anh được thay thế bởi diễn viên Tuấn Khải.

Hồng Ánh

Hồng Ánh (SN 1977) từng nhận được sự chú ý của khán giả khi thay Ngọc Trinh đảm nhiệm vai Vy ở phần 3 của Mùi ngò gai. Thời điểm này, Hồng Ánh đã là diễn viên nổi tiếng, đạt nhiều giải thưởng điện ảnh. Sau bộ phim, nữ diễn viên tiếp tục hoạt động tích cực ở truyền hình, điện ảnh, sân khấu kịch.

Diễn viên Hồng Ánh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Những năm vừa qua, Hồng Ánh tham gia một số phim điện ảnh đạt doanh thu cao như Tiệc trăng máu, Đất phương Nam... Trong vai trò đạo diễn, cô ghi dấu ấn với phim Đảo của dân ngụ cư - tác phẩm đoạt 3 giải lớn tại Liên hoan phim ASEAN 2017.

Ở tuổi 48, Hồng Ánh vẫn tâm huyết với công việc, có hôn nhân kín tiếng bên ông xã Nguyễn Thanh Sơn.

Lương Thế Thành

Trong Mùi ngò gai, Lương Thế Thành (SN 1982) vào vai Thiện - bạn trai của Vy. Đây cũng là một trong những vai diễn ghi dấu ấn trong sự nghiệp, đưa tên tuổi Lương Thế Thành đến gần hơn với khán giả.

Bên cạnh đó, anh cũng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Cổng mặt trời, Rau muống tháng chín, Ngày ấy mình đã yêu, Trái tim hoa hồng, Ra giêng anh cưới em…

Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm bên con trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2016, Lương Thế Thành kết hôn cùng diễn viên Thúy Diễm. Từ đó đến nay, vợ chồng nghệ sĩ luôn đồng hành từ công việc đến cuộc sống. Cặp đôi có một con trai là bé Bảo Bảo, năm nay tròn 7 tuổi.

Kim Hiền

Kim Hiền (SN 1982) vào vai Phương, cô nàng xấu tính, thường xuyên đố kỵ Vy. Sau bộ phim, Kim Hiền tiếp tục đóng nhiều tác phẩm gây tiếng vang như: Hương phù sa, Ngũ quái Sài Gòn, Tuổi yêu...

Diễn viên Kim Hiền hiện sống tại Mỹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2015, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kim Hiền quyết định sang Mỹ định cư. Những năm gần đây, cô ít hoạt động nghệ thuật, chủ yếu làm MC và kinh doanh, dành phần lớn thời gian cho tổ ấm hạnh phúc bên chồng và 2 con.

Hòa Hiệp

Hòa Hiệp (SN 1982) vào vai Khanh - anh trai cùng cha khác mẹ với Vy. Trước khi đóng Mùi ngò gai, anh là diễn viên trẻ của sân khấu kịch Phú Nhuận. Vai diễn Khanh hiền lành, tình cảm, đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, giúp Hòa Hiệp được nhiều khán giả yêu thích.

Hòa Hiệp ở tuổi 43 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau Mùi ngò gai, Hòa Hiệp tham gia nhiều phim khác như: Cổng mặt trời, Hoa dại, Dù gió có thổi, Tham vọng... Anh còn là MC, ca sĩ, góp mặt trong nhiều gameshow. Những năm gần đây, anh kinh doanh, học thêm đạo diễn vì muốn phát triển theo con đường sản xuất phim.

Hồi tháng 5, Hòa Hiệp gây bất ngờ khi lần đầu tiết lộ anh đã cưới vợ và có con trai đầu lòng gần 1 tuổi. Vợ của anh hiện sống tại nước ngoài. Anh nỗ lực kiếm tiền, mong sớm sum họp gia đình.

Lê Khánh

Trong Mùi ngò gai, Lê Khánh (SN 1981) vào vai cô thợ may Sanaly duyên dáng, hài hước. Dù chỉ là vai phụ, nhân vật của Lê Khánh vẫn chinh phục nhiều khán giả.

Lê Khánh có tổ ấm hạnh phúc bên Tuấn Khải (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong sự nghiệp, Lê Khánh hoạt động đa dạng vai trò, từ đóng phim, diễn kịch đến làm MC. Cô từng đóng nhiều phim như: Cô dâu đại chiến, Hướng nghiệp, Cuộc chiến hoa hồng, Dù gió có thổi... Gần đây nhất, Lê Khánh được giới thiệu đóng vai chính phim Chị ngã em nâng do NSƯT Vũ Thành Vinh đạo diễn, dự kiến ra rạp tháng 10 tới.

Về đời tư, Lê Khánh và diễn viên Tuấn Khải kết hôn năm 2014. Cô đón con đầu lòng năm 2018, sau đó sinh con thứ hai vào cuối năm 2021.