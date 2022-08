Dàn mỹ nhân hóa trang "xấu lạ" trên màn ảnh

Naomie Harris với phim "Cướp biển vùng Caribbean"

Bond girl của phim Điệp viên 007 - Tử địa Skyfall Naomie Harris là diễn viên của hàng loạt bộ phim ăn khách kinh phí lớn. Naomie Harris tuyên bố cô theo đuổi sự nghiệp diễn xuất một cách nghiêm túc bởi muốn được đánh giá là một diễn viên tài năng.

Naomie Harris (Ảnh: Getty Images).

Naomie Harris được biết đến nhiều nhất với vai Miss Moneypenny trong phim James Bond nhưng trước khi đảm nhận vai thư ký quyến rũ của nhân vật M, cô đã đóng vai nữ thần biển Calypso trong loạt phim "bom tấn" Cướp biển vùng Caribbean. Harris xuất hiện lần đầu với vai nhà thần bí Tia Dalma trong phim Chiếc rương tử thần năm 2006. Cô đã thể hiện lại vai diễn này một lần nữa trong phim Nơi tận cùng thế giới năm 2007.

Naomie Harris dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng (Video: Awards Show Network).

Nhiều người hâm mộ cho biết, họ không thể nhận ra Naomie Harris sau khi cô hóa trang cho vai diễn và trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Harris chia sẻ rằng, cô rất bận rộn hóa trang mỗi ngày khi chuẩn bị ra phim trường.

"Thực ra mọi thứ không tệ như vậy. Bạn biết đấy, tôi cần một bộ tóc giả, son môi đen, màu mắt đen, bụi bẩn phủ trên khuôn mặt. Những chiếc răng là răng giả mà bạn chỉ cần kẹp vào và tháo ra. Ngoài ra tôi cũng phải nhét đầy rau vào miệng, nhuộm răng trước mỗi cảnh quay. Tuy nhiên rau khá là ngon", Naomie Harris chia sẻ.

Elena Anaya với phim "Nữ thần chiến binh"

Elena Anaya là một trong những nữ diễn viên người Tây Ban Nha nổi tiếng nhất thế giới. Cô được biết tới với nhiều bộ phim ăn khách trong đó có phim Nữ thần chiến binh năm 2017.

Vai diễn đầu tiên giúp Elena Anaya nổi tiếng tại Hollywood là vai Aleera, một trong những cô dâu của Dracula trong phim Van Helsing năm 2004. Cùng năm đó, Anaya được vinh danh là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu Châu Âu. Năm 2006, Anaya xuất hiện trong video âm nhạc mang tên SexyBack của ngôi sao Justin Timberlake.

Elena Anaya (Ảnh: Getty Images).

Nữ thần chiến binh năm 2017 được ca ngợi là một bộ phim đặt dấu mốc quan trọng đối với các nữ diễn viên trong thể loại phim siêu anh hùng. Ngôi sao chính của phim Gal Gadot và nữ đạo diễn Patty Jenkins được khen hết lời với bộ phim và bộ phim còn được giới phê bình đánh giá cao bởi nhân vật phản diện nữ Isabel Maru, hay còn được biết đến với cái tên Doctor Poison, nhân vật do Elena Anaya thủ vai. Maru là một nhà khoa học người Thổ Nhĩ Kỳ, người rất am hiểu về các chất độc chết người. Sau đó khi cô kiểm tra một loại khí độc, cô đã bị tàn phá một nửa khuôn mặt và phải đeo chiếc mặt nạ nửa mặt.

Elena Anaya nói: "Nhân vật của tôi bị ám ảnh, cô ấy là một kẻ điên và cô ấy không quan tâm đến khuôn mặt của mình vì điều đó không quan trọng đối với cô ấy. Chiếc mặt nạ này không thoải mái và tôi không thể tháo nó ra bất cứ khi nào tôi muốn. Những mảng mặt nạ đó khiến mặt tôi đau đớn vì chúng đã được dán vào da tôi. Tôi phải đeo chúng 12 giờ mỗi ngày. Về cơ bản tôi không thể ăn uống cả ngày".

Elizabeth Banks với phim "Power Rangers"

Elizabeth Banks là một trong những ngôi sao nữ đa tài nổi tiếng nước Mỹ. Không chỉ là diễn viên, cô còn là đạo diễn, người viết kịch bản, nhà sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim hài hành động Những thiên thần của Charlie (2019). Banks cùng với chồng là Max Handelman thành lập công ty sản xuất phim vào tháng 10/2002.

Elizabeth Banks (Ảnh: Getty Images).

Năm 2017, Elizabeth Banks gây ấn tượng với vai diễn Rita Repulsa trong phim Power Rangers. Rita Repulsa chắc chắn là một trong những nhân vật phản diện trên truyền hình mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại.

Rita Repulsa của Power Rangers rất khác với nhân vật phiên bản hài hước lập dị mà khán giả đã biết vào những năm 90. Repulsa của thập niên 90 mặc một chiếc áo choàng màu nâu rộng thùng thình che toàn bộ cơ thể nhưng phiên bản của nhân vật do Elizabeth Banks thủ vai đã ra mắt theo phong cách Hollywood thực sự.

Elizabeth Banks chia sẻ: "Rất nhiều người đã nỗ lực làm việc để tạo ra trang phục cho nhân vật của tôi. Nó thực sự rất dữ dội. Có thời điểm, tôi mặc đồ giả toàn thân từ đầu đến chân. Thứ duy nhất không được bao phủ bởi silicone toàn bộ chính là phần ngực của tôi".

Nói với tạp chí Parade, Banks chia sẻ rằng cô ấy có thể sẽ không bao giờ nhận một vai diễn nặng về sử dụng đồ giả nữa. "Tôi ngủ trên ghế trang điểm vì tôi đã ở đó trong bốn tiếng đồng hồ. Khi tôi thức dậy và nhìn vào gương, tôi thấy một người hoàn toàn khác đang ngồi ở đó. Tôi sẽ không cảm thấy mình giống như nhân vật này cho đến khi tôi đi ủng và mang theo gậy ba toong".

Charlize Theron với phim "Monster"

Charlize Theron, một trong những minh tinh quyến rũ nhất thế giới, được biết đến với những vai diễn vừa cứng rắn vừa gợi cảm và vai diễn đột phá của cô là kẻ giết người hàng loạt Aileen Wuornos trong bộ phim Monster ra mắt vào năm 2003. Aileen Wuornos là nhân vật có thật. Người này đã sát hại 7 người đàn ông trong vòng 5 tháng, bắt đầu từ cuối năm 1989. Năm 2002, ở tuổi 46, Aileen bị tử hình ở Florida, Mỹ.

Charlize Theron (Ảnh: GQ).

Theron không chỉ đóng vai Wuornos trong phim Monster mà cô còn kiêm luôn vai trò nhà sản xuất. Với màn thể hiện xuất sắc trong phim, Charlize Theron đã nhận được giải Oscar, giải Quả cầu vàng, giải SAG ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Charlize Theron dự giải Oscars (Video: Screen Slam).

Charlize Theron vô cùng xinh đẹp ngoài đời thường nhưng đã hoàn toàn thay đổi về ngoại hình khi hóa trang thành kẻ giết người hàng loạt. Khi lên nhận giải Oscar, nữ minh tinh đã nói lời cảm ơn rất nhiều người trong bài phát biểu nhận giải của mình, đặc biệt là chuyên gia trang điểm tài năng của bộ phim, Toni G.

Theron cho biết, cô đã tăng cân gần 14 kg cho vai diễn này, nhưng ngoài ra cô còn cần tới chuyên gia trang điểm để giúp cô thay đổi hoàn toàn về gương mặt. Toni G chia sẻ rằng: "Charlize có gương mặt hoàn hảo, làn da đẹp nhưng chúng tôi cần trang điểm để tạo ra gương mặt "nhàu nhĩ" theo năm tháng. Chúng tôi đã vẽ nên một gương mặt khắc khổ với tàn nhang, đồi mồi và hằn rõ vẻ già nua".

Margot Robbie với phim "Mary Queen of Scots"

Margot Elise Robbie, 32 tuổi là một nữ diễn viên và nhà sản xuất phim nổi tiếng người Australia. Cô từng được đề cử cho hai giải Oscar, ba giải Quả cầu vàng và năm giải thưởng điện ảnh của Viện hàn lâm Anh.

Tạp chí Time đã vinh danh Margot Robbie là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2017 và cô được Forbes đưa vào danh sách những nữ diễn viên được trả cát xê cao nhất thế giới vào năm 2019. Năm 2016 cô còn đứng đầu danh sách 100 mỹ nhân hấp dẫn nhất hành tinh do tạp chí FHM bình chọn.

Margot Robbie (Ảnh: FHM).

Năm 2013, Margot Robbie trở thành siêu sao Hollywood sau khi xuất hiện bên Leonardo DiCaprio trong bộ phim The Wolf of Wall Street. Sau đó, nữ minh tinh xinh đẹp gây bất ngờ khi thay đổi hình ảnh thành nữ hoàng Elizabeth I trong phim Mary Queen of Scots. Với mái tóc đỏ xoăn tít và gương mặt nhợt nhạt, Margot trông kém hấp dẫn và khác xa với vẻ ngoài quyến rũ của mình.