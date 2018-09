Dàn mẫu Next top gây bất ngờ khi "đua nhau" khoe ảnh con đầu lòng

Hoàng Oanh – Cái kết đẹp cho thí sinh lớn tuổi nhất lịch sử VNTM

Sinh năm 1987, Hoàng Oanh tham gia VNTM mùa 2 ở tuổi 24 và trở lại mùa All Stars ở tuổi 30. Chân dài là thí sinh lớn tuổi nhất trong lịch sử chương trình, chính vì vậy mà mọi người quyết định đặt cho cô nick name “chị đại”.

Hoàng Oanh khoe ảnh con gái trên trang cá nhân. Cô bé được mẹ đặt cho cái tên Lam Nhiên.

Hình ảnh bầu bí được Hoàng Oanh chia sẻ vào cuối tháng 5. Chân dài đã nhiều lần “nhá hàng” về cô con gái chứ không hề “tẩm ngẩm tầm ngầm” như nhiều người đẹp khác.

Sau khi sinh con, Hoàng Oanh đã chính thức “bỏ cuộc chơi”, cô chia sẻ về việc dừng sự nghiệp người mẫu của mình hồi tháng 1: "Cảm ơn mọi người thời gian qua, từ khi Hoàng Oanh chập chững vào nghề cho tới bây giờ. Lời cảm ơn xin gửi đến cho những anh chị bạn bè đã luôn giúp Oanh qua từng chặng đường để trưởng thành. Xin cảm ơn và cầu chúc anh chị bạn bè luôn khỏe mạnh và thành công trong công việc mình đã chọn. Từ đây, Hoàng Oanh xin phép được ngừng công việc người mẫu của mình. Lời cảm ơn và tri ân vì cùng đồng hành trong thời gian qua. Love".

Hoàng Oanh hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và con gái. Cô cũng nói lời giã từ với hào quang của sàn catwalk.

Kha Mỹ Vân – Nàng mẫu mắt hí “theo chồng bỏ cuộc chơi”

Là Á quân VNTM mùa 3 với đôi mắt hí đặc trưng, Kha Mỹ Vân gây tiếc nuối khi quyết định kết hôn cùng bạn trai và giã từ sàn diễn vào đầu tháng 11/2017. Chỉ chưa đầy 5 tháng sau, chân dài đã nhanh chóng thông báo rằng cô đang mang thai đứa con đầu lòng khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng.

Chỉ sinh con sau Hoàng Oanh 1 ngày, Kha Mỹ Vân vô cùng hạnh phúc khi đón con trai chào đời đúng vào ngày sinh nhật của mình - 21/8.

Con trai của Kha Mỹ Vân nặng gần 4kg. Hình ảnh cô chia sẻ gần đây cũng cho thấy bụng bầu đã cao “vượt mặt”.

Ông xã của Kha Mỹ Vân tên là Luigi Menghini, lớn hơn cô 8 tuổi và cả hai xây dựng mối quan hệ được gần 3 năm.

Luigi Menghini hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và sở hữu một công ty sản xuất lifecraft. Sau đám cưới, Kha Mỹ Vân ít tham gia trình diễn thời trang hơn mà tập trung cho tổ ấm nhỏ của mình.

Nguyễn Hợp – Ở ẩn và bí mật sinh con

Tham gia VNTM mùa 6 và mùa All Stars, Nguyễn Hợp là một trong những cái tên được chú ý nhất nhì bởi tính cách thẳng thắn và những màn tranh cãi nảy lửa với Thiên Trang. Sau đêm Chung kết VNTM All Stars với lời từ chối catwalk vì lí do sức khoẻ, Nguyễn Hợp chọn cách ở ẩn và im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài. Cho đến tháng 3 năm nay, người đẹp gây xôn xao khi bất ngờ đăng tải hình ảnh con trai trên trang cá nhân.

Nguyễn Hợp hạnh phúc chia sẻ hình ảnh của con trai đầu lòng – bé Su nhân dịp đầu năm mới.

Đầu tháng 7 năm nay sau khi sinh con được hơn nửa năm, chân dài 28 tuổi quyết định đám cưới với bạn trai. Cô chia sẻ anh tên Tiến Phương, 28 tuổi, làm nghề nhiếp ảnh. Cả 2 đã hẹn hò từ năm 2016.

Ảnh cưới của cặp đôi người mẫu – nhiếp ảnh gia.

Trang Khiếu – Hạnh phúc viên mãn bên chồng Tây

Là quán quân VNTM mùa đầu tiên với gương mặt đậm chất Á đông và chiều cao 1m78 nổi trội, Trang Khiếu chọn cách làm nghề thầm lặng, ít ồn ào đời tư trên mặt báo. Thay vào đó, cô nàng gây dấu ấn bằng cách liên tục sải bước trên những sàn diễn thời trang quốc tế, và xuất hiện chễm chệ trên trang bìa của nhiều tạp chí danh giá. Giữa đỉnh cao sự nghiệp, Trang Khiếu bất ngờ nói lời chia tay với khán giả và mất hút trên các sàn diễn trong suốt 1 năm.

Hồi tháng 2, chân dài lần đầu khoe ảnh cận mặt con đầu lòng - bé Khải Minh, lên mạng xã hội khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Danh tính ông xã ngoại quốc cũng được chân dài tiết lộ một tháng sau đó. Cả 2 được nhận xét là rất đẹp đôi.

Hình ảnh bầu bí duy nhất mà Trang Khiếu chia sẻ. Tuy nhiên, tấm ảnh này chỉ vừa được đăng tải cách đây không lâu, sau khi người đẹp đã sinh con.

Thanh Hoa – Nàng stylist ngổ ngáo được chồng yêu chiều hết mực

Từng là Á khôi năm 2010 của trường ĐH quốc tế Hồng Bàng, tham gia VNTM mùa đầu tiên và dừng chân ở Top 4 vì chiều cao hạn chế - 1m68, Thanh Hoa chuyển hướng sang làm stylist với nghệ danh Pông Chuẩn. Cô kết hôn cùng diễn viên điển trai Thanh Tùng (Tùng Min) hồi tháng 12 năm ngoái sau hơn 2 năm tìm hiểu và chung sống.

Ảnh cưới của Pông Chuẩn và ông xã Tùng Min.

Ngày 26/5, Tùng Min đã hào hứng thông báo vợ mình hạ sinh con trai đầu lòng “mẹ tròn con vuông”. Anh chia sẻ: "26/5/2018. Đến giờ thì mọi việc diễn ra suôn sẻ, mẹ tròn con vuông ạ. Em xin phép chưa up hình con lên đây vội nhưng xin thông báo là cháu Mỡ được 3,2kg và chào đời lúc 11:30 phút ngày 26/5/2018.”

Chân dài được chồng chăm sóc “tận răng” trước khi lên bàn mổ.

Tùng Min ngọt ngào với vợ: “Đây mới là lúc mọi thứ bắt đầu, là lúc mà tôi có thể nói tôi được sinh ra lần thứ 2 trong cuộc đời này. Cảm ơn em, vợ yêu của anh! Yên tâm nằm nghỉ ngơi, anh vẫn đang ở ngoài đợi em đây! Yêu em nhiều lắm. Cảm ơn các anh, chị, em và bạn bè đã động viên 2 vợ chồng em.”

Bé Mỡ được nhận xét là rất giống bố.

