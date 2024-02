Đàm Vĩnh Hưng tự nhủ không ảo tưởng trước ánh hào quang

Trong Chuyện tối cùng sao, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cuộc trò chuyện thân mật cùng MC Lê Đình Minh Ngọc xoay quanh chuyện đời, chuyện nghề.

Nam ca sĩ cho biết nhiều người nhìn vào đều cho rằng cuộc sống của anh bị quá tải. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu được vì sao mình chỉ thích làm việc, không quan trọng tới giấc ngủ.

"Với vị trí và tên tuổi mà mình đã dựng nên, việc giữ được nó lại càng khó. Cho nên lúc nào tôi cũng phải chỉn chu, nghiêm túc, sản phẩm phải hay và phải vượt qua chính mình", Mr Đàm bày tỏ.

Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình "Chuyện tối cùng sao" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong 25 năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh luôn tự nhủ bản thân không được ảo tưởng trước ánh hào quang.

"Ngay từ khi mới bắt đầu nổi tiếng, tôi dặn mình không được ỷ y, không được lúc nào cũng háo thắng hay ảo tưởng. Tôi luôn phấn đấu để tạo dựng những điều mới", Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch.

Chính vì thế, nam ca sĩ không ngại học hỏi, tìm hiểu về nhạc trẻ cùng những xu hướng mới.

"Tôi theo dõi trào lưu nghe nhạc hiện nay của giới trẻ, thấy các bạn hát kiểu nhẹ nhàng. Do đó, trong album mới, tôi chọn cách mash up để vừa kết hợp được nhiều bài, vừa mang lại không khí mới lạ, tiếp cận khán giả trẻ và may chiếc áo mới cho bolero", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Mr Đàm thừa nhận anh không ngừng cập nhật nhạc trẻ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cũng trong chương trình, Mr Đàm bật mí nhiều điều thú vị về cuộc sống của mình. Anh cho hay tính đến nay anh đã sở hữu hơn 1.000 đôi giày. Trong ẩm thực, Đàm Vĩnh Hưng thích những món ăn liên quan đến mắm. Món ngon nhất nam nghệ sĩ hay nấu là bún cá, xíu mại cá, gỏi Thái Lan...

Chương trình Chuyện tối cùng sao với sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ phát sóng lúc 21h50 ngày 14/2 trên kênh THVL1.