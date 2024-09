Đại diện Việt Nam dừng chân tiếc nuối khi thi nhan sắc quốc tế trên sân nhà

Tối 27/9, chung kết cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Siêu sao Quốc tế - Miss & Mister Celebrity International 2024 diễn ra tại Đồng Nai với sự tham gia của 58 hoa hậu và nam vương đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ban Tổ chức cho biết cuộc thi không chỉ tập trung tìm kiếm những gương mặt xuất sắc mà còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Hoa hậu và Nam vương Siêu sao Quốc tế 2024 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi: Trang phục áo dài, áo tắm, dạ hội, và trang phục dân tộc.

Vương miện Hoa hậu thuộc về Marian Pirez Sierra đến từ Cuba. Á hậu 1 là Masyithah Binti Wan Mohd Nazri đến từ Malaysia. Á hậu 2 thuộc về Sylavong Soutdala đến từ Lào.

Trong khi đó, Jonathan Warino Torres Sanchez đến từ Cộng hòa Dominica đã xuất sắc đoạt ngôi Nam vương, theo sau là Á vương 1 Papungkorn Sakusong đến từ Thái Lan và Á vương 2 Zhou Chuanjun đến từ Trung Quốc.

Hai đại diện của Việt Nam gây tiếc nuối khi dừng chân Top 5 và Top 15 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đại diện Việt Nam - Đoàn Bảo Ân và Trương Thùy Trang - dù đã nỗ lực hết mình nhưng chỉ đạt được một số giải thưởng phụ. Đoàn Bảo Ân dừng chân tại Top 5, trong khi Trương Thùy Trang vào Top 15. Cả hai cùng được vinh danh với giải Best Voice to the World (Hoa hậu và Nam vương truyền cảm hứng).

Ban giám khảo của cuộc thi là những tên tuổi nổi tiếng trong làng sắc đẹp quốc tế, bao gồm Jeerawat Vatchasakol - Nam vương Thế giới Thái Lan 2024, Christina Lasasimma - Hoa hậu Siêu Quốc gia Lào 2024, Sarita Reth - Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2020...