Cưới vợ kém 33 tuổi, Richard Gere tuyên bố là người hạnh phúc nhất thế giới

Ngày 14/8, tài tử phim "Người đàn bà đẹp" Richard Gere bất ngờ tham dự một sự kiện ở Marbella, Tây Ban Nha cùng vợ trẻ Alejandra Silva. Nam diễn viên 72 tuổi diện bộ vest bảnh bao khi sải bước trên thảm đỏ bên người vợ kém ông 33 tuổi. Alejandra diện bộ váy vàng rất thanh lịch, làm tóc cầu kỳ và đeo nữ trang sang trọng.

Richard Gere và vợ trẻ có cuộc sống kín tiếng từ sau khi kết hôn. Nam diễn viên nổi tiếng dành phần lớn thời gian cho tổ ấm của mình, nhất là sau khi vợ ông sinh cho ông hai đứa con nhỏ đáng yêu.

Richard Gere đẹp đôi bên vợ trẻ (Ảnh: Mega).

Richard và Alejandra gặp nhau vào năm 2014 khi nam diễn viên lưu trú tại khách sạn thuộc sở hữu của gia đình Alejandra ở Positano, Italy và một người bạn đã giới thiệu họ với nhau. Diễn viên nổi tiếng Hollywood Richard Gere kết hôn với nhà hoạt động - nhà báo người Tây Ban Nha Alejandra Silva trong một buổi lễ xa hoa tại trang trại của nam diễn viên ở New York, Mỹ vào năm 2018. Đây là lần thứ ba Richard Gere tổ chức đám cưới.

Sau hôn lễ, Alejandra Silva sinh liền hai cậu con trai đáng yêu cho người chồng lớn tuổi vào năm 2019 và 2020. Alejandra Silva là con gái của Ignacio Silva, một doanh nhân và là cựu phó chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Real Madrid, Tây Ban Nha. Alejandra cũng đã có một cậu con trai riêng với chồng cũ là doanh nhân giàu có, ông trùm khai thác mỏ Govind Friedland.

Richard Gere dự Liên hoan phim ở Canada (Video: Screen Slam).

Trò chuyện với tạp chí Hello, Richard cho biết ông cảm thấy rất hạnh phúc khi cưới được người như Alejandra Silva. Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Làm sao mà tôi có thể không hạnh phúc khi kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, nhạy cảm, hay giúp đỡ mọi người, vui vẻ, kiên nhẫn, biết cách tha thứ và là một đầu bếp tuyệt vời như cô ấy. Alejandra thích thiền định, cô ấy là một người ăn chay, một người mẹ tuyệt vời. Mọi thứ không thể nào tốt hơn thế".

Alejandra cũng dành nhiều lời khen ngợi cho người chồng nổi tiếng của mình. Người đẹp 39 tuổi thừa nhận rằng cô cảm thấy như mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích có thật.

"Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một câu chuyện cổ tích có thật. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất thế giới.

Chồng tôi là người đàn ông khiêm tốn, nhạy cảm, tình cảm, chu đáo, vui tính và hào phóng nhất mà tôi từng gặp. Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Không một ngày nào trôi qua mà anh ấy không đề cập đến việc tôi quan trọng như thế nào đối với anh ấy. Tôi cảm thấy mình rất may mắn".

Richard Gere tình tứ hôn vợ trong sự kiện (Ảnh: EPA).

Richard Tiffany Gere đóng phim từ những năm 70 và ông trở nên nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim American Gigolo (1980), bộ phim đã đưa ông trở thành ngôi sao điện ảnh hàng đầu và biểu tượng gợi cảm của Hollywood. Sau đó, Richard Gere được biết tới qua nhiều bộ phim ăn khách như An Officer and a Gentleman (1982), The Cotton Club (1984), Pretty Woman (1990), Runaway Bride (1999), Arbitrage (2012)... Với vai diễn Billy Flynn trong bộ phim Chicago (2002), Richard Gere đã giành được giải Quả Cầu Vàng và giải của Hội diễn viên màn ảnh Mỹ.

Nổi tiếng điển trai và đào hoa, Gere từng hẹn hò với nhiều người đẹp đình đám như Penelope Milford, Sylvia Martins, Carole Mallory, Dawn Steel, Loree Rodkin, Diane von Furstenberg, Barbara Carrera, Barbra Streisand, Laura Bailey, Padma Lakshmi...

Năm 1991, ngôi sao điện ảnh điển trai Richard Gere kết hôn với siêu mẫu Cindy Crawford. Cặp đôi chia tay vào năm 1995 mà không có con chung.

Vào tháng 11/2002, Gere kết hôn với người mẫu kiêm diễn viên Carey Lowell. Cặp đôi có một con trai tên là Homer James Jigme Gere, sinh năm 2000. Tháng 9/2013, Richard Gere và người vợ thứ hai chia tay nhau sau 11 năm chung sống.

Mặc dù Richard Gere và người vợ thứ ba đang chung sống rất hạnh phúc bên nhau nhưng các nguồn tin thân cận với nam diễn viên nổi tiếng tiết lộ rằng ngôi sao U80 vẫn luôn có một vài nỗi lo lắng trong tâm trí khi nghĩ đến những đứa con nhỏ của mình.

Richard Gere thân thiện với người hâm mộ (Video: Canale 25).

"Trở thành một người cha ở độ tuổi của Richard Gere đi kèm với nỗi lo sợ. Richard Gere sợ rằng không thể nhìn thấy những đứa con nhỏ của mình lớn lên. Anh ấy biết mình đã quá già để làm cha. Anh ấy hiểu được rằng thời gian còn lại của mình là có hạn.

Richard muốn chắc chắn rằng anh ấy đã tìm được người phụ nữ phù hợp trước khi có thêm con. Tuy nhiên khi biết tin Alejandra Silva có thai, anh ấy cũng đã nhận ra rằng mình sẽ khó khăn như thế nào khi phải nuôi dạy những đứa con nhỏ", một nguồn tin tiết lộ với tờ Radar Online.