"Người đàn bà đẹp" Julia Roberts tái xuất trẻ trung ở tuổi 55

Julia Roberts là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua. Cô nổi tiếng với vai diễn trong phim Người đàn bà đẹp (năm 1990) và nhiều năm sau đó, nữ minh tinh từng giành giải Oscar luôn nằm trong Top những ngôi sao được trả cát sê cao nhất thế giới.

Cuối năm nay, Julia Roberts sẽ có một phim mới ra rạp là Ticket to Paradise. Trong phim cô đóng cùng tài tử George Clooney. Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên Roberts đóng vai chính trong một bộ phim hài lãng mạn sau hơn 20 năm.

Julia Roberts điệu đà trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes (Video: Storm Shadow Crew).

Thể loại phim hài lãng mạn đã đưa Julia Roberts trở thành siêu sao toàn cầu trong những năm 90, từ màn trình diễn được đề cử giải Oscar của cô trong phim Người đàn bà đẹp cho đến các tác phẩm kinh điển khác như My Best Friend's Wedding và Notting Hill....

Đã 20 năm trôi qua, Julia Roberts mới nhận lời tham gia một bộ phim hài tình cảm lãng mạn và như cô chia sẻ thì lý do khiến cô không đóng thể loại phim này trong hàng chục năm vì thiếu kịch bản ưng ý và thiếu ý tưởng phù hợp.

Ngôi sao 55 tuổi nói: "Đôi khi mọi người hiểu sai về khoảng thời gian vừa qua của tôi. Họ nghĩ rằng tôi không đóng phim hài lãng mạn vì tôi không muốn. Tuy nhiên nếu tôi tìm được một kịch bản ở cấp độ của Notting Hill hoặc My Best Friend's Wedding thì tôi sẽ làm điều đó. Chúng không tồn tại cho đến bộ phim này (Ticket to Paradise)".

Julia Roberts đi trả lời phỏng vấn ở New York, Mỹ ngày 18/4 (Ảnh: GC Images).

Roberts nói thêm: "Nếu tôi tìm thấy một kịch bản phim đủ tốt thì tôi sẽ tham gia bộ phim đó nhưng tôi cũng đã có ba đứa con trong 18 năm qua. Điều đó càng nâng cao tiêu chí của tôi hơn nữa bởi vì sau khi có con, tôi không thể chỉ nghĩ về việc kịch bản phim có tốt hay không mà tôi còn phải tính toán cân đối với lịch trình làm việc của chồng tôi, lịch học và kỳ nghỉ hè của các con tôi. Khi có gia đình, không phải tôi muốn làm gì đều có thể làm được. Tôi cảm thấy rất tự hào khi được ở nhà với gia đình và coi mình là một người nội trợ đích thực.

Khi các con tôi lớn hơn và đặc biệt là với con gái tôi, tôi có trách nhiệm phải cho các con thấy rằng tôi có thể sáng tạo và điều đó có ý nghĩa đối với tôi - ý nghĩa đến nỗi trong những khoảng thời gian làm việc, tôi sẽ tập trung vào nó gần như nhiều hơn tập trung cho gia đình của tôi, điều mà tôi rất khó để làm được".

Cũng trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Julia Roberts đã phủ nhận thông tin cô mua bảo hiểm nụ cười của mình với giá 30 triệu USD. Minh tinh người Mỹ hài hước nói: "Tôi mua loại bảo hiểm đó để chống lại điều gì? Bạn làm điều đó như thế nào? Ý tôi là, nếu nụ cười của tôi được bảo hiểm, hàng tối sẽ có người đến nhà tôi nói rằng: "Cô cần xỉa răng lâu hơn".

Julia Roberts cùng tài tử Sean Penn quảng bá phim mới ở New York, Mỹ tối 18/4 (Ảnh: Getty Images).

Ở tuổi 55, minh tinh Hollywood vẫn xứng đáng với danh hiệu người đàn bà đẹp của điện ảnh Mỹ. Thần thái của Julia Roberts luôn rạng ngời, kiêu sa và đầy vẻ quyến rũ. Vì sở hữu nhan sắc hoàn hảo với khuôn miệng rộng và nụ cười rực sáng, Julie đã nhiều năm là gương mặt quảng cáo của mỹ phẩm Lancome. Gương mặt của cô được coi là một phần thành công của thương hiệu mỹ phẩm danh tiếng này.

Như nhiều ngôi sao Hollywood khác, Julia Roberts có một chế độ ăn uống, tập luyện khoa học mỗi ngày để giữ dáng. Người đẹp thường ăn sáng với bánh mỳ trứng, quả bơ, uống nước dừa, cà phê và ăn thêm các loại hoa quả khác, bữa trưa cô ăn thịt gà, salad và bữa tối có cơm gạo lứt, cá hồi, rau củ.... Julia Roberts cũng chăm chỉ tập luyện Yoga mỗi ngày trong nhiều năm nay, ngoài ra cô còn thích các bài tập gym nhẹ nhàng trong khoảng 60 - 90 phút.

Julia Roberts dự lễ trao giải Oscar (Video: WMTV).

Trên tất cả, Julia nói, phụ nữ đẹp nhất khi vui vẻ và hạnh phúc. "Những người có vẻ ngoài thực sự hạnh phúc là những người đẹp nhất". Người đẹp 55 tuổi tiết lộ thêm, chồng cô chính là người dạy cô cảm nhận và đánh giá vẻ đẹp chuẩn xác.

Đã từng nhiều lần được tạp chí People trao danh hiệu Người đẹp nhất thế giới, Julia Roberts chia sẻ, cô cẩn trọng khi nói về chủ đề này với các con và luôn tôn vinh những giá trị đẹp đẽ khác của con mình. "Các con tôi là những đứa trẻ độc đáo, chúng rất hài hước và tuyệt vời. Tôi không muốn cuộc sống hay suy nghĩ của chúng rối loạn chỉ vì những chuẩn mực cái đẹp thông thường".