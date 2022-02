Cuộc sống viên mãn của mỹ nhân sở hữu chiếc mũi cực phẩm của showbiz Hàn

Han Ga In là diễn viên thế hệ 8X nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô đã góp mặt trong rất nhiều phim ăn khách những năm 2000 như Lối sống sai lầm, Gã tồi, Lớp học kiến trúc 101, bom tấn cổ trang Mặt trăng ôm mặt trời. Cùng Kim Tae Hee, Song Hye Kyo, Son Ye Jin, Jeon Ji Hyun, Han Ga In trở thành biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn.

Năm 2005, cô kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon và tập trung nhiều hơn cho gia đình. Han Ga In hiếm khi xuất hiện trước truyền thông hay nhận lời đóng phim. Bộ phim gần nhất mà cô góp mặt là Mistress (Những cô nhân tình) vào năm 2018.

Han Ga In là một trong những biểu tượng nhan sắc xứ Hàn (Ảnh: News1).

Nữ diễn viên 8X sở hữu chiếc mũi cực phẩm của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Instagram).

Hiện tại, người đẹp Han Ga In đang sống hạnh phúc, yên bình bên chồng và hai đứa con. Dù ít xuất hiện trước truyền thông nhưng mỗi lần lộ diện, Han Ga In đều khiến công chúng xôn xao bởi nhan sắc cực phẩm. Nữ diễn viên 40 tuổi được nhiều người ngợi khen vì làn da căng mịn, không hề xuất hiện vết tích của thời gian.

Không chỉ được ngợi ca là biểu tượng nhan sắc xứ Hàn, Han Ga In còn được công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình trong mơ với "ông xã". Nhiều năm qua, Han Ga In và Yeon Jung Hoon là một trong những cặp đôi vàng, gia đình mẫu mực nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc. Đã kết hôn được 17 năm nhưng họ vẫn nồng nàn, tình cảm như ngày mới yêu.

Yeon Jung Hoon từng hé lộ về chuyện tình của anh và bà xã trong chương trình 1 Night 2 Days. Yeon Jung Hoon và Han Ga In yêu nhau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Khăn tay vàng (năm 2003). Yeon Jung Hoon thú nhận, trong lần gặp gỡ đầu tiên, anh không nghĩ Han Ga In sẽ trở thành bà xã của mình.

Han Ga In kết hôn với người đồng nghiệp Yeon Jung Hoon vào năm 2005 khi cô mới 23 tuổi (Ảnh: Newsen).

"Lần đầu tiên gặp Han Ga In, tôi không có suy nghĩ nhiều. Nhưng sau đó, mọi chuyện trở nên tốt hơn. Tôi không yêu từ cái nhìn đầu tiên", anh nói. Yeon Jung Hoon cho biết, anh không bị nhan sắc của vợ chinh phục trong thời gian mới quen biết dù khi đó, cô đã là biểu tượng nhan sắc xứ Hàn.

Yeon Jung Hoon tiết lộ, chính tính cách và thái độ làm việc chuyên nghiệp của Han Ga In là điều khiến anh bị chinh phục. Anh không dám tỏ tình trực tiếp, mà chỉ dám thổ lộ qua điện thoại với Han Ga In. Câu đầu tiên Han Ga In đáp lại lời tỏ tình của "ông xã" là: "Sao anh lại gọi muộn như vậy?" và Yeon Jung Hoon thành thật giải thích: "Vì anh đã phải suy nghĩ rất nhiều".

Han Ga In và "ông xã" Yeon Jung Hoon đã ở bên nhau hơn 16 năm (Ảnh: News).

Trong showbiz đầy những cạm bẫy và chuyện tình chóng vánh, mối tình của Han Ga In và Yeon Jung Hoon trở thành của hiếm và được công chúng ngưỡng mộ.

Họ về chung một nhà vào năm 2005 khi Han Ga In mới 23 tuổi và Yeon Jung Hoon mới 27 tuổi. Độ tuổi kết hôn khá trẻ khiến mối tình của họ từng bị công chúng nghi ngờ.

Sau 11 năm bên nhau, năm 2016, Han Ga In mới sinh con gái đầu lòng sau nhiều nỗ lực mang thai. Trước đó, Han Ga In từng bị sảy thai và thừa nhận khó khăn trong việc mang bầu. Năm 2019, họ đón tiếp con trai. Cuộc sống hiện tại của vợ chồng Han Ga In rất hạnh phúc, bình yên.

Yeon Jung Joon luôn tự hào và biết ơn khi nhắc đến "bà xã". Anh cho biết, vợ chấp nhận hi sinh sự nghiệp, chăm sóc gia đình để anh yên tâm làm việc. Nhờ sự khích lệ của vợ, anh tham gia nhiều phim truyền hình, các show truyền hình và được khán giả yêu mến.

Yeon Jung Hoon khẳng định, anh là người đàn ông của gia đình và luôn muốn dành thời gian bên vợ con. Tài tử xứ Hàn kể rằng, anh vẫn giữ thói quen tặng hoa cho vợ vào những dịp đặc biệt dù họ kết hôn đã lâu. "Có một số loại hoa, tôi thường mua tặng vợ. Cho đến giờ, bọn trẻ hiểu rằng nếu tôi mua hoa về nhà thì đó là một ngày đặc biệt", anh nói.

Han Ga In vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 40 (Ảnh: Instagram).

Han Ga In vắng bóng trên màn ảnh nhỏ gần 4 năm nay (Ảnh: Instagram).

Bố chồng của Han Ga In - nam diễn viên kỳ cựu Yun Gyu Jin cũng nhận xét chuyện tình của con trai và con dâu của ông trong chương trình Let's Live Together. Ông tiết lộ, chuyện tình của con trai ông từng bị phản đối và nghi ngờ nhưng chính sự chân thành đã giúp đôi vợ chồng vượt qua mọi sóng gió, thị phi và có mái ấm hạnh phúc.

"Tôi làm theo những gì hai đứa mong muốn. Người khác phản đối nhưng chúng tôi thì chưa bao giờ. Hai đứa đến gặp tôi, nói rằng muốn cưới và sống cùng nhau. Thế nên tôi quyết định xây nhà lớn, nhưng chỉ được vài năm thì chúng chuyển đi", ông kể.

Ông cũng khen con dâu vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn. Bố chồng của Han Ga In vừa là diễn viên, vừa là đại gia ngầm của showbiz xứ Hàn. Ông sở hữu một căn biệt thự có hồ bơi riêng, phòng tắm hơi, sân vườn, thác nước nhân tạo… giá 8 tỷ won (160 tỷ đồng) tại Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Seoul, Hàn Quốc.

Gần đây, Han Ga In gây chú ý khi xuất hiện trở lại trong chương trình truyền hình MMTG sau gần 4 năm "ở ẩn". Mỹ nhân xứ Hàn được khen vẫn tươi trẻ mặc dù bắt đầu lộ dấu vết tuổi tác.

Han Ga In tái xuất trong chương trình truyền hình gần đây (Ảnh: News).

Nữ diễn viên Han Ga In tái xuất sau gần 4 năm "ở ẩn" (Video: KBS).

Cô hé lộ về cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ: "Chồng tôi luôn nói, tôi là người đáng sợ nhất. Khi tôi hỏi anh ấy tại sao, anh ấy nói: "Em là người rất khó có thể làm hài lòng". Tôi có thói quen lên kế hoạch chi tiết, cụ thể cho mọi việc nhưng chồng tôi trái ngược.

Anh ấy chỉ thích nằm dài mỗi ngày. Tôi không thể chịu được điều đó và sẽ nổi giận với anh ấy. Khi ra ngoài cùng nhau, tôi luôn di chuyển trước và phải chờ anh ấy. Trong khi anh ấy đủng đỉnh. Tôi lúc nào cũng vội vã nhưng chồng tôi thì không".

Nữ diễn viên xinh đẹp cũng thừa nhận, sau hai lần sinh nở và do tuổi tác, cô bị mất trí nhớ và "không thể nhớ được hết mọi chuyện diễn ra gần đây". Cô cũng tự hào tiết lộ, con trai cô là một chuyên gia ngôn ngữ với vốn từ phong phú và học ngoại ngữ khá tốt.