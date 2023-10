Mới độc thân hơn một tháng, Britney Spears liên tục vướng tin đồn tình ái

Sau khi gây lo lắng vì đăng clip nhảy múa cuồng nhiệt với hai con dao, mới đây, "cựu công chúa pop" Britney Spears (41 tuổi) lại gây chú ý khi đăng ảnh cho thấy cô khá thân mật với quản lý của mình - anh Cade Hudson.

Trong ảnh mới đăng tải, Britney cũng chia sẻ về quá trình ly hôn không hề dễ dàng với người chồng trẻ kém 12 tuổi của cô - nam diễn viên Sam Asghari (29 tuổi).

Ở thời điểm này, Britney Spears còn đang chuẩn bị cho ra mắt cuốn tự truyện The Woman In Me. Britney cho biết xúc cảm của cô đang khá bất ổn bởi thủ tục ly hôn vẫn chưa xong. Bên cạnh đó, cô còn phải nhớ lại nhiều câu chuyện buồn trong quá khứ để kể lại trong cuốn tự truyện sắp cho ra mắt.

Bức ảnh mới nhất do Britney đăng tải cho thấy cô khá thân mật với quản lý của mình - anh Cade Hudson (Ảnh: Page Six).

Britney chia sẻ trong đăng tải: "Tôi đang ở một nơi tuyệt đẹp và thấy mình thật may mắn vì có những người bạn tuyệt vời. Những lời trấn an đầy tích cực là điều rất quan trọng đối với tôi vào lúc này".

Britney Spears và người quản lý Cade Hudson đã làm việc với nhau từ năm 2022, sau khi người quản lý từng hợp tác với cô suốt 25 năm - ông Larry Rudolph - rút lui khỏi vị trí này.

Trong vai trò người quản lý của Britney, Cade Hudson đã cùng Britney tận hưởng những kỳ nghỉ dài ngày. Trong giai đoạn trước khi Britney tuyên bố ly hôn, cô đã trải qua những kỳ nghỉ dài ngày mà không có chồng bên cạnh, đồng hành với cô khi ấy chính là Cade Hudson và một số vệ sĩ.

Theo nguồn tin thân cận với Britney, việc chia tay Sam đang khiến Britney cảm thấy thực sự tự do, cô có thể thoải mái gặp gỡ và ở bên những người bạn của mình. Hiện tại, khi thủ tục ly hôn vẫn chưa hoàn tất, Britney vẫn phải chi trả nhiều chi phí cho Sam Asghari, chẳng hạn như tiền thuê nhà.

Trong vai trò người quản lý của Britney, Cade Hudson đã cùng Britney tận hưởng những kỳ nghỉ dài ngày (Ảnh: Page Six).

Kể từ khi chia tay Sam, Britney được cho là đã tạo dựng mối quan hệ thân mật với nhiều nam giới, trong số này, có cả một số nhân vật bị cho là có quá khứ bất hảo, từng gặp rắc rối với pháp luật.

Ngay sau khi chính thức lên tiếng xác nhận việc ly hôn, Britney liền tổ chức tiệc ly hôn với 6 nam giới và còn đăng tải các clip lên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ.

Trong một clip, Britney khoe diện mạo bán khỏa thân trong phòng ngủ. Ở một clip khác, Britney cho thấy cô tận hưởng cuộc vui bên nhóm nam giới, một người trong số này còn... hôn chân Britney. Sau đó, nhóm nam giới xuất hiện ngực trần và cùng vui chơi với Britney bên bể bơi thâu đêm. Những hình ảnh này đều được chính Britney chia sẻ trên mạng xã hội.

Tin đồn hẹn hò với quản gia có lý lịch bất hảo

Trước khi vướng tin đồn hẹn hò với quản lý Cade Hudson, Britney còn vướng tin đồn qua lại với cựu quản gia Paul Richard Soliz. Điều gây chú ý là Paul vốn có quá khứ bất hảo, từng nhiều lần gặp rắc rối với pháp luật vì tàng trữ chất cấm và súng đạn trái phép, gây rối trật tự nơi công cộng, vi phạm luật giao thông, vi phạm quy định quản chế...

Ở thời điểm hiện tại, Paul là nhân vật thường xuyên khiến nhà chức trách phải quan tâm do anh đang trong thời gian hưởng án treo.

Cựu quản gia của Britney - anh Paul Richard Soliz (Ảnh: Page Six).

Paul đang thuộc diện bị quản chế và phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định do nhà chức trách đưa ra. Dù vậy, không phải lúc nào Paul cũng tuân thủ tốt. Paul vừa phải theo học một lớp hướng dẫn cách quản lý cơn giận theo yêu cầu của nhà chức trách, để hạn chế việc gây gổ, xô xát, gây mất trật tự.

Khi được hỏi về quá khứ bất hảo của bản thân, Paul nói: "Tôi không phải người xấu. Tôi biết những điều mà mọi người đang nói về quá khứ của tôi. Tôi quả thực có một hồ sơ không đẹp với những lần vi phạm pháp luật, nhưng tôi cũng là một người lao động rất nỗ lực".

Thực tế, mối quan hệ giữa Britney và Paul đã bắt đầu được các tờ tin tức đề cập đến ngay sau khi cô và chồng trẻ - nam diễn viên Sam Asghari - tuyên bố ly hôn.

Những nguồn tin thân cận với Sam cho biết, anh có khả năng đã bị vợ "cắm sừng" với một nhân viên làm việc tại ngôi nhà nơi hai người từng cùng chung sống.

Khi nảy sinh nghi ngờ về việc Britney có mối quan hệ ngoài luồng, Sam Asghari được cho là đã nhờ một nhân viên mà anh tin cậy thường xuyên để mắt tới Britney. Người này đã giúp anh ghi lại những hình ảnh có thể sử dụng làm "bằng chứng" để đối thoại rõ ràng với vợ.

Britney và người chồng thứ 3 - nam diễn viên Sam Asghari - khi còn gắn bó (Ảnh: Page Six).

Theo nguồn ẩn danh, Sam Asghari đã có những hình ảnh và clip chứng minh được rằng Britney có những hành xử thiếu chừng mực, đi quá giới hạn với nam nhân viên làm việc cho cô. Ngoài ra, nguồn tin ẩn danh còn cho biết rằng Britney thường xuất hiện khỏa thân trong nhà rồi yêu cầu nhân viên giúp mình... chụp ảnh.

Ngay trước khi tuyên bố ly hôn được Britney và Sam đưa ra, Paul đã bị sa thải. Dù vậy, sau khi Britney trở lại với cuộc sống độc thân, Paul liền xuất hiện trở lại trong cuộc sống của cô.

Paul bắt đầu được thuê làm việc tại nhà của Britney từ khoảng một năm trước đây. Công việc cụ thể của Paul là dọn dẹp, lau sàn, đổ rác... Sau khi tuyên bố ly hôn, Britney liền kết nối lại với Paul và muốn duy trì tình bạn này. Dù vậy, khi truyền thông đề cập nhiều tới mối quan hệ này cũng như quá khứ bất hảo của Paul, Britney đã quyết định dừng qua lại với Paul.

Nguồn tin thân cận với Britney cho hay: "Cô ấy không hẹn hò ai ở thời điểm này. Nếu cô ấy hẹn hò trở lại, chắc chắn cô ấy cũng không chọn một người chỉ nhăm nhăm nhìn vào túi tiền của mình".

Dù vậy, trong hơn một tháng sống độc thân, Britney đã liên tục vướng vào tin đồn có mối quan hệ tình cảm với những nam nhân viên làm việc cho mình.