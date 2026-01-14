Trên trang cá nhân, Rachel Ward (69 tuổi) vừa đăng tải một đoạn video nhằm cảm ơn khách hàng đã ủng hộ dự án thịt sạch mà bà theo đuổi trong suốt năm 2025. Hiện tại, nữ diễn viên cùng chồng điều hành một trang trại chăn nuôi bò thịt tại Australia.

Nữ diễn viên Rachel Ward đăng tải hình ảnh không chỉnh sửa và chân thực ở tuổi 69 (Ảnh: Instagram).

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 20.000 bình luận. Phần lớn khán giả dành lời khen cho vẻ đẹp tự nhiên của Rachel Ward, cũng như lựa chọn rời xa ánh hào quang để tận hưởng cuộc sống bình dị, viên mãn. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ, nữ diễn viên cũng phải đối mặt với không ít ý kiến tiêu cực xoay quanh ngoại hình.

Một tài khoản bình luận: “Tôi đọc thấy bà ấy 69 tuổi, nhưng trông già hơn nhiều. Tôi 62 tuổi nhưng không thể tin bà ấy chỉ hơn tôi vài tuổi”. Người khác viết: “Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với bà vậy? Trước đây bà xinh đẹp lắm mà?”. Thậm chí có ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã “buông xuôi” việc chăm sóc bản thân.

Trước những lời chỉ trích, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ Rachel Ward. Một bình luận nhận được sự đồng tình lớn viết: “Thật khủng khiếp khi phải đọc những lời này. Rachel đã, đang và vẫn rất đẹp, đồng thời đang làm một công việc tuyệt vời”.

Rachel Ward từng nổi tiếng với bộ phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" (Ảnh: Vogue).

Đáp lại, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ quan điểm: “Cảm ơn bạn đã đứng ra bảo vệ tôi. Tôi chỉ thấy thương cho những tâm hồn tội nghiệp, những người sợ lão hóa đến mức đó. Với phụ nữ, việc buông bỏ tuổi trẻ và vẻ đẹp đôi khi chính là một dạng tự do tối thượng”.

Rachel Ward cũng khẳng định, tuổi trẻ là điều đáng trân trọng nhưng lão hóa là quy luật không thể tránh khỏi. Theo bà, cuộc sống còn rất nhiều giá trị ý nghĩa khác ngoài việc quá ám ảnh với ngoại hình. “Bạn sẽ không thể cảm nhận được những niềm vui ấy cho đến khi thực sự bước vào giai đoạn này”, nữ diễn viên viết.

Con gái của bà, Matilda Brown, cũng bày tỏ sự bất ngờ trước phản ứng của dư luận: “Tôi sốc trước những bình luận đó. Nếu việc già đi một cách tự nhiên ở tuổi 69 cũng có thể gây sốc, thì hãy chuẩn bị tinh thần để còn bị sốc nhiều hơn”.

Rachel Ward tham dự một sự kiện vào năm 2019 (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, nhiều ngôi sao Hollywood đã lên tiếng ủng hộ Rachel Ward. Diễn viên Sarah Jessica Parker nhận xét: “Bà ấy thực sự rất đẹp. Không cần bàn cãi. Đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài”. Sarah Jessica Parker vốn cũng nổi tiếng với việc không nhuộm tóc để tôn vinh xu hướng “già tự nhiên”.

Nữ diễn viên Viola Davis cho rằng Rachel Ward “xinh đẹp theo mọi cách”, trong khi ngôi sao của Avatar Zoe Saldana khẳng định: “Bà Rachel thật lộng lẫy, luôn luôn như vậy”. Nam diễn viên Cameron Daddo viết: “Rạng rỡ cả bên trong lẫn bên ngoài, một người đẹp mãi mãi”.

Alec Baldwin, bạn diễn của Rachel Ward trong Running With Scissors (2006), cũng dành lời khen: “Vẫn là một vẻ đẹp tuyệt vời và một ngôi sao điện ảnh xuất sắc”. Nữ diễn viên Phép thuật Alyssa Milano nhận xét nữ diễn viên “xinh đẹp, rạng rỡ như một lăng kính”, còn Bridie Carter khẳng định: “Tôi đứng về phía Rachel. Không có gì thay đổi”.

Rachel Ward hiện vui vầy bên con cháu và theo đuổi công việc kinh doanh trang trại với chồng (Ảnh: Instagram).

Chia sẻ thêm, Matilda Brown cho biết mẹ cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực. “Mẹ tôi có lòng tự trọng đáng kinh ngạc. Phản ứng của bà là cười và nói: “Thật buồn cười, mẹ nghĩ mình rất tuyệt””, cô nói.

Rachel Ward (SN 1957) là diễn viên kiêm đạo diễn người Anh - Australia. Trước khi đến với điện ảnh, bà từng là người mẫu nổi tiếng, xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang quốc tế.

Năm 1983, Rachel Ward vụt sáng toàn cầu với vai Meggie Cleary trong The Thorn Birds (Tiếng chim hót trong bụi mận gai), vai diễn mang về cho bà đề cử Quả cầu vàng và đưa bà trở thành biểu tượng màn ảnh thập niên 1980.

Sau thành công này, nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Against All Odds, Dead Men Don’t Wear Plaid, Palm Beach…, đồng thời chuyển hướng sang đạo diễn. Hiện nay, bà vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật song song với việc kinh doanh nông nghiệp cùng chồng.

Rachel Ward kết hôn với nam diễn viên Bryan Brown, bạn diễn của bà trong "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" (Ảnh: News).

Rachel Ward có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nam diễn viên Bryan Brown - bạn diễn của bà trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Cặp đôi có 3 người con và hiện sống tại Australia, gắn bó với đời sống nông trại.

Năm 2023, bà thực hiện phim tài liệu Rachel’s Farm, kể về hành trình chuyển đổi trang trại gia đình sang mô hình nông nghiệp bền vững, truyền cảm hứng về lối sống hài hòa với thiên nhiên.

Những năm gần đây, nữ diễn viên tích cực sử dụng mạng xã hội để quảng bá nông nghiệp tái tạo và kêu gọi công chúng quan tâm hơn đến nguồn gốc thực phẩm - một lựa chọn sống giản dị nhưng đầy ý nghĩa sau ánh hào quang màn ảnh.

Ở tuổi 69, Rachel Ward không còn đắm chìm trong những hào quang rực rỡ của làng giải trí mà lựa chọn một cuộc sống bình dị, nơi sự an nhiên và chân thật trở thành vẻ đẹp bền vững nhất. Với Rachel Ward, già đi không phải là đánh mất hào quang, mà là học cách sống hòa hợp với chính mình và với thiên nhiên.