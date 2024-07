Cuộc hôn nhân 25 năm sóng gió và mật ngọt của David và Victoria Beckham

David và Victoria Beckham được xem là cặp tình nhân nổi tiếng của làng giải trí thế giới. Họ đã kết hôn được 25 năm và có 4 người con trưởng thành, thành đạt và ngoan ngoãn.

Chuyện tình của họ giống như một bộ phim tình cảm lãng mạn giữa một chàng cầu thủ nổi tiếng và một nữ ca sĩ nhạc Pop đình đám. Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, suýt tan vỡ vì ngoại tình và hiện tại, hôn nhân của họ là niềm mơ ước của nhiều cặp đôi.

Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên

David và Victoria Beckham đã kết hôn được 25 năm (Ảnh: Getty Images).

David Beckham và Victoria đã yêu nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tại một sự kiện vào năm 1997. Khi đó, David mới đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Trong bữa tiệc sau trận đấu, hai người vô tình gặp nhau. Bà mẹ 4 con tiết lộ, cô đã gặp "tình yêu sét đánh" với David vì anh có nụ cười rất cuốn hút.

David thừa nhận, anh là người hâm mộ của Victoria từ lâu, khi cô bắt đầu hoạt động cùng nhóm Spice Girls. Vào khoảnh khắc anh chàng cầu thủ vẫy tay chào Victoria từ quầy bar, anh đã biết, cô gái này chính là người mà anh muốn dành trọn đời gắn bó.

Cựu danh thủ thừa nhận anh đã rất khó chịu và day dứt khi không đủ can đảm để xin số điện thoại của Victoria. Song, cựu thành viên của Spice Girls đã ghi lại số liên lạc của cô và chuyển đến tay David. Khi có số điện thoại của Victoria, David đã liên lạc để hẹn gặp cô.

Hai ngôi sao người Anh nhanh chóng hẹn hò và cố gắng giữ bí mật với truyền thông. Tuy nhiên, chuyện tình của cặp tình nhân trẻ khi đó vẫn bị các tay săn ảnh phát hiện. Họ bám theo cặp đôi khắp mọi nơi. Cuối cùng, họ quyết định công khai mối quan hệ và trở thành cặp đôi quyền lực bậc nhất Hollywood với câu chuyện tình yêu như mơ.

David và Victoria Beckham không ít lần đối mặt với sóng gió ngoại tình (Ảnh: DM).

Sau một năm hẹn hò, David quỳ xuống và cầu hôn Victoria bằng chiếc nhẫn kim cương cẩm thạch tuyệt đẹp trị giá hơn 85.000 USD. Khi cậu con trai cả Brooklyn chào đời, cựu danh thủ quyết định tổ chức một đám cưới hoành tráng với người phụ nữ anh yêu. Hôn lễ thế kỷ của cặp đôi quyền lực được coi là một trong những đám cưới đắt đỏ nhất thế giới lúc bấy giờ.

Cậu con trai thứ hai của cặp đôi, Romeo James, chào đời vào năm 2002. Hai người con sau lần lượt chào đời vào năm 2005 và 2011.

Bê bối ngoại tình khiến hôn nhân trong mơ suýt tan vỡ

Năm 2004, bê bối tình ái đầu tiên của David Beckham xảy ra. Khi tới Tây Ban Nha thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Real Madrid, ngôi sao bóng đá người Anh bị bắt gặp đi cùng một cô gái đến hộp đêm.

Tờ New Of The World khẳng định, David và cô gái có quan hệ tình cảm. Danh tính người phụ nữ sau đó được xác nhận là trợ lý của David - Rebecca Loos. Khi tin đồn ngoại tình nổ ra, David đã phủ nhận.

David và Victoria Beckham có với nhau 4 người con ngoan ngoãn, trưởng thành (Ảnh: DM).

Em trai của nữ trợ lý thừa nhận với truyền thông, David ngoại tình. Song, anh vẫn một mực tuyên bố: "Tôi đã quen với việc đọc hàng loạt những câu chuyện lố bịch bịa đặt về cuộc sống riêng tư của mình. Hôn nhân của tôi đang rất hạnh phúc. Tôi có một người vợ tuyệt vời và 2 đứa con rất đặc biệt. Không có người thứ 3 nào có thể thay đổi sự thật này".

Rebecca không chịu thua, cô nhận lời phỏng vấn của truyền thông và xác nhận mối quan hệ với chàng cầu thủ điển trai. Thời điểm này, Rebecca cũng đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn từ người hâm mộ Victoria. Vợ chồng danh thủ Anh đã phải nhờ tới luật sư để bảo vệ và ngăn chặn các thông tin đời tư bị phát tán.

Ngoài lùm xùm ngoại tình với trợ lý Rebecca, David từng bị nghi ngoại tình với người mẫu Úc Sarah Marbeck, một cô gái tên Danielle Heath. Tuy nhiên đến nay, những vụ việc này đều đã được giải quyết êm đẹp.

Gia đình kiểu mẫu vẫn khiến cả thế giới ngưỡng mộ

Vượt qua nhiều thử thách, vợ chồng nhà Beckham đã thành công bảo vệ được tình yêu dù luôn nằm trong tâm điểm chú ý của truyền thông. Hai vợ chồng cùng 4 người con luôn quây quần bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc đầm ấm ngọt ngào khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ và ghen tỵ.

David và Victoria Beckham trong kỳ nghỉ tại Italy, kỷ niệm 25 năm làm đám cưới (Ảnh: Backgrid).

Ngoài hai cậu con trai Brooklyn, Romeo, David và Victoria còn có thêm cậu con trai Cruz (SN 2005) và con gái Harper Seven (SN 2011). Hình ảnh 6 người hạnh phúc của gia đình Beckham nhận được sự trầm trồ của công chúng và đồng nghiệp.

David thừa nhận, anh rất ngưỡng mộ và biết ơn bà xã. Cô là người đứng sau những thành công trong sự nghiệp của anh, hi sinh đam mê sở thích riêng để sinh con và chăm sóc gia đình trong những năm tháng anh thi đấu chuyên nghiệp.

Khi David từ bỏ sân cỏ chuyên nghiệp, anh lùi về làm hậu phương cho vợ. Anh đảm nhận vai trò chăm sóc các con, quán xuyến việc gia đình để Victoria thỏa sức phát triển công việc kinh doanh, thiết kế thời trang.

Trong mỗi giai đoạn, vợ chồng David và Victoria luôn biết cách phân chia công việc, chấp nhận hi sinh vì người bạn đời. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2023, cặp đôi thú nhận, việc chung sống không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng cả hai đều trân trọng giá trị gia đình.

David và Victoria Beckham trên du thuyền trị giá 20 triệu USD tại Italy (Ảnh: DM).

25 năm hôn nhân của David và Victoria không chỉ có những ngọt ngào mà còn có nhiều thử thách. Victoria từng tâm sự chìa khóa hạnh phúc giúp cô và David hạnh phúc: "Chúng tôi, 6 người chúng tôi, mạnh mẽ hơn rất nhiều khi ở bên nhau".

Không chỉ giỏi trong việc giữ gìn hôn nhân, dạy bảo các con, David và Victoria còn rất thành công trong việc kinh doanh. Theo tờ The Times, giá trị tài sản ròng của cặp vợ chồng David Beckham và Victoria hiện vào khoảng 578 triệu USD.

Cặp đôi quyền lực cũng thường chi mạnh cho các kỳ nghỉ đắt đỏ để thắt chặt tình cảm. Mới đây, David và Victoria kỷ niệm 25 năm ngày cưới trên một du thuyền hạng sang có giá hơn 20 triệu USD ở Italy. Cựu danh thủ Anh khoe thân hình rắn rỏi, lực lưỡng khi tắm biển. Trong khi đó, Victoria thư giãn, tắm nắng trên boong tàu với đầm hai dây đơn giản.