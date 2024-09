Công ty quản lý phản hồi tin "Ngụy An Lạc" Ngô Cẩn Ngôn cưới "chạy bầu"

Ngày 13/9, nữ diễn viên Trung Quốc Ngô Cẩn Ngôn thông báo, cô quyết định kết hôn với bạn trai kém 2 tuổi, Hồng Nghiêu, sau 6 năm hẹn hò.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn chia sẻ, cô và Hồng Nghiêu đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Ngay lập tức, từ khóa "Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu kết hôn" đã trở thành từ khóa tìm kiếm "nóng" trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) và nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Ngô Cẩn Ngôn và bạn đời, Hồng Nghiêu, đã có hơn 6 năm hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân (Ảnh: Sina).

Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đều là nghệ sĩ chung công ty quản lý. Sau những lần hợp tác chung trong Phượng tù hoàng và Diên hi công lược, cặp nghệ sĩ đã xây dựng quan hệ.

Năm 2018, cặp đôi lộ bằng chứng hẹn hò nhưng hai người phủ nhận, khẳng định, họ chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Năm ngoái, hai nghệ sĩ được cho đã chuyển về sống chung nhưng họ vẫn im lặng khi được hỏi về việc kết hôn.

Ngay sau thông báo kết hôn, Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu nhận được lời chúc phúc từ đồng nghiệp. Song, người hâm mộ nữ diễn viên Diên hi công lược lại không có thái độ tích cực với việc lập gia đình của cô.

Nữ diễn viên mới lấy lại phong độ và trở lại đường đua điện ảnh gần đây nhờ thành công của dự án Mặc vũ nhân gian. Trước đó, cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình của Trung Quốc nhưng không gây được ấn tượng, các phim đều có thành tích khá khiêm tốn. Việc cô đột ngột thông báo lập gia đình được cho là sẽ ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch công việc tương lai của mỹ nhân Hoa ngữ.

Ngô Cần Ngôn thường xuyên diện đồ rộng giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng (Ảnh: Sina).

Ngoài ra, một số nguồn tin cho rằng, nữ diễn viên 34 tuổi được cho là đang mang thai con đầu lòng. Do vậy, cô muốn kết hôn với Hồng Nghiêu. Gần đây, hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn lộ bụng bầu và dáng vóc đầy đặn được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngoài ra, nữ diễn viên thường xuyên mặc trang phục rộng để tham dự các sự kiện.

Sắp tới, dự án phim cổ trang Xuân hoa diễm của Ngô Cẩn Ngôn và Lưu Học Nghĩa, hay Sa vào đêm xuân đánh dấu màn tái hợp của nữ diễn viên với Vương Tinh Việt sẽ gặp khó khăn trong việc quảng bá nếu Ngô Cẩn Ngôn thực sự đang mang thai.

Những thị phi trong quá khứ của Hồng Nghiêu, chồng của Ngô Cẩn Ngôn, cũng khiến những khán giả yêu mến cô lo lắng cho tương lại của nữ diễn viên. Nam diễn viên sinh năm 1992 có sự nghiệp kém nổi bật so với Ngô Cẩn Ngôn dù anh sở hữu ngoại hình đẹp, chăm chỉ làm việc.

Những năm qua, tin đồn về đời tư của anh được cho là không tích cực. Hồng Nghiêu từng vướng nghi vấn ngoại tình. Năm 2013, anh tham gia chương trình hẹn hò Phi thường hoàn mỹ. Tại đây, nam diễn viên thành đôi với chuyên viên trang điểm giàu có Tào Doanh Tâm. Cặp đôi trở thành hình mẫu được giới trẻ Trung Quốc ngưỡng mộ.

Ngô Cẩn Ngôn mới lấy lại phong độ trên đường đua điện ảnh, việc lập gia đình có thể ảnh hưởng tới kế hoạch làm việc tương lai của cô (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm bên nhau, Hồng Nghiêu và Tào Doanh Tâm được cho là chia tay do nam diễn viên ngoại tình với một hot girl mạng xã hội. Khi bị công chúng chỉ trích, Hồng Nghiêu bất ngờ tố bạn gái cũ ngoại tình, khiến mối quan hệ của họ đổ vỡ. Vụ việc khiến nam diễn viên bị một bộ phận khán giả quay lưng.

Trước những tin đồn tiêu cực hướng vào Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu, biên kịch Vu Chính và đồng thời là ông chủ công ty quản lý hai diễn viên đã lên tiếng phủ nhận. Vu Chính khẳng định, Ngô Cẩn Ngôn tiến tới hôn nhân sau thời gian dài tìm hiểu bạn đời, tìm thấy sự đồng điệu với Hồng Nghiêu.

Vu Chính cũng tiết lộ thêm, cặp sao của làng giải trí Trung Quốc sẽ không làm đám cưới rầm rộ mà chỉ mời bạn thân, người thân tham dự một bữa tiệc nhỏ ấm cúng.

Vu Chính cho biết Ngô Cẩn Ngôn đã chuyển giao phần lớn tài sản cho bố mẹ trước khi kết hôn. Hồng Nghiêu có các công việc khác ngoài đóng phim và anh có nguồn thu nhập ổn định, hoàn toàn không sống nhờ tài chính của vợ.

Ngô Cẩn Ngôn (SN 1990) từng theo học Học viện điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) và chính thức gia nhập làng giải trí vào năm 2010 với bộ phim hài cổ trang Cổ kim lục nhân hành (2011).

Việc bất ngờ thông báo kết hôn ảnh hưởng nhiều tới hình ảnh của Ngô Cẩn Ngôn (Ảnh: Sina).

Năm 2018, bộ phim Diên hi công lược gây sốt tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á lân cận. Trong đó, nữ chính Ngụy An Lạc do Ngô Cẩn Ngôn thể hiện được khán giả yêu mến, giúp cô trở thành ngôi sao mới của làng giải trí Hoa ngữ.

Sau thành công của Diên hi công lược, Ngô Cẩn Ngôn được mời tham gia nhiều sự kiện, trở thành con cưng của làng giải trí Hoa ngữ. Song, sự nổi tiếng bất ngờ "đổ ập xuống" cũng khiến Ngô Cẩn Ngôn mệt mỏi và rơi vào trầm cảm một thời gian.

Các dự án mà cô tham gia sau Diên hi công lược gồm Hạo Lan truyện, Em là đáp án của anh, Thanh xuân sáng thế kỷ, Hạnh phúc sẽ đến gõ cửa… đều bị khán giả đưa vào danh sách các phim tệ nhất của năm.

Năm 2023, nữ diễn viên thừa nhận, Diên hi công lược thực sự là "cái bóng" lớn trong sự nghiệp, khiến cô không thể lựa chọn được một vai diễn phù hợp. Năm nay, người đẹp 34 tuổi "hâm nóng" tên tuổi với bộ phim Mặc vũ vân gian.