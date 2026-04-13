“Công chúa nhạc pop” Britney Spears tự nguyện vào trại cai nghiện

Theo nhiều nguồn tin, giọng ca đình đám chủ động nhập viện điều trị sau vụ việc xảy ra hồi đầu tháng 3. Trước đó, cô bị tạm giữ vì điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu. Sau khi nộp tiền bảo lãnh, Britney Spears được thả và nhanh chóng đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận.

Trong phát ngôn chính thức, người đại diện của nữ ca sĩ cho biết đây là “một sự cố đáng tiếc và không thể biện minh”. Phía đại diện nhấn mạnh Britney Spears sẽ tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời xem đây là bước khởi đầu cho một quá trình thay đổi cần thiết trong cuộc sống cá nhân. “Hy vọng cô ấy sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong giai đoạn khó khăn này”, người này cho biết.

Britney Spears vừa nhập trại cai nghiện (Ảnh: Getty).

Khoảng một tháng sau sự cố, quyết định tự nguyện vào trung tâm cai nghiện của Britney Spears được cho là dấu hiệu tích cực.

Theo những người thân cận, trong thời gian qua, cuộc sống của nữ ca sĩ có nhiều chuyển biến theo hướng ổn định hơn. Cô dành thời gian bên 2 con trai, đồng thời duy trì liên lạc với bạn bè thân thiết. Trên mạng xã hội, Britney Spears cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui vẻ, khỏe mạnh, phần nào trấn an người hâm mộ.

Trước đây, Britney Spears từng phải vào trại cai nghiện nhưng không phải theo ý muốn cá nhân. Trong giai đoạn chịu sự giám hộ của cha ruột, Jamie Spears, cô từng bị ép buộc tham gia một chương trình điều trị có chi phí lên tới 60.000 USD.

Những trải nghiệm này đã được Britney Spears chia sẻ trong cuốn hồi ký The Woman in Me, phát hành vào năm 2023. Trong sách, nữ ca sĩ kể lại việc cha cô từng đưa ra những lời lẽ cứng rắn khi ép cô vào trại cai nghiện. Những chi tiết này từng gây chấn động dư luận, làm dấy lên làn sóng tranh luận về quyền tự do cá nhân của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Cũng từ đây, phong trào #FreeBritney (giải phóng Britney) đã lan rộng trên toàn cầu, kêu gọi chấm dứt quyền giám hộ kéo dài nhiều năm đối với Britney Spears. Nữ ca sĩ từng thừa nhận trong hồi ký rằng việc chứng kiến người hâm mộ xuống đường, hô vang khẩu hiệu ủng hộ mình là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất cuộc đời.

Britney Spears đoàn tụ với 2 con trai trong tháng 4 sau nhiều năm xa cách (Ảnh: Page Six).

Britney Spears được cho là sẽ phải ra tòa vào ngày 4/5 tới để giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc. Dù chưa có thông tin chi tiết về mức độ xử lý, giới quan sát nhận định quyết định chủ động điều trị có thể giúp cô nhận được sự đánh giá tích cực hơn từ phía cơ quan chức năng.

Bên cạnh những ồn ào đời tư, không thể phủ nhận vị thế đặc biệt của Britney Spears trong làng nhạc thế giới. Cô được xem là một trong những biểu tượng pop lớn nhất cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, với hàng loạt ca khúc đình đám cùng doanh số đĩa bạch kim ấn tượng. Nữ ca sĩ từng giành giải Grammy và nhiều năm liền nằm trong danh sách nghệ sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Năm 2003, Britney Spears được trao ngôi sao trên Đại lộ danh vọng khi mới 22 tuổi, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất nhận được vinh dự này. Theo thống kê của Forbes, khối tài sản hiện tại của cô ước tính khoảng 60 triệu USD.

Dù không phát hành album mới kể từ năm 2016, Britney Spears vẫn duy trì sức hút đáng kể. Theo Billboard, cô nằm trong top 12 nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21 (tính đến năm 2024), minh chứng cho tầm ảnh hưởng bền bỉ trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Britney Spears là giọng ca nổi tiếng của thế giới (Ảnh: Getty).

Năm 2025, cuốn hồi ký The Woman in Me tiếp tục gây tiếng vang lớn và được cho là sẽ được chuyển thể thành phim. Nữ ca sĩ được tiết lộ nhận khoản tiền bản quyền lên tới 12,5-15 triệu USD cho dự án này.

Đầu năm nay, Britney Spears gây chú ý khi bán toàn bộ danh mục âm nhạc của mình cho công ty Primary Wave với giá ước tính khoảng 200 triệu USD. Đây được xem là một trong những thương vụ có giá trị cao trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc.

Ở thời điểm hiện tại, việc Britney Spears chủ động tìm đến điều trị được nhiều người xem là bước đi tích cực trong hành trình ổn định cuộc sống cá nhân. Sau nhiều năm đối mặt với áp lực từ danh tiếng, gia đình và các vấn đề pháp lý, nữ ca sĩ thế hệ 8X dường như đang nỗ lực giành lại sự cân bằng.

Người hâm mộ kỳ vọng “công chúa nhạc pop” có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này, tiếp tục hành trình tái thiết cuộc sống và sớm trở lại với âm nhạc trong một diện mạo mới.