Chồng cũ nói về cuộc sống đầy biến cố của Britney Spears

Trong một chương trình phỏng vấn gần đây, Sam Asghari (kém Britney Spears 13 tuổi) cho biết anh vẫn dành sự tôn trọng cho vợ cũ. Theo nam diễn viên, dù cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn 1 năm, cả hai đã có gần 8 năm bên nhau nên anh hiểu những khó khăn mà Britney từng trải qua.

“Cô ấy cần sự riêng tư. Ai cũng mắc sai lầm. Nếu Britney đã phạm sai lầm, tôi tin cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ và có thể vượt qua chuyện này”, Sam nói.

Sam Asghari (phải) là người chồng thứ 3 của Britney Spears, từng có gần 8 năm gắn bó với cô (Ảnh: Getty).

Nam diễn viên cũng cho rằng Britney từng phải chịu áp lực lớn và bị nhiều người lợi dụng trong quá khứ. Theo anh, truyền thông từng liên tục khai thác đời tư của nữ ca sĩ, điều này phần nào khiến tình hình của cô trở nên khó khăn hơn.

Trước đó, Britney Spears bị bắt vào ngày 5/3 với cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu. Nữ ca sĩ được lập hồ sơ tạm giam và bị giữ tại đồn cảnh sát cho đến khoảng 3h ngày 5/3.

Một số nguồn tin cho biết trong quá trình làm thủ tục tại đồn cảnh sát, giọng ca Toxic đã “khóc rất nhiều” và bày tỏ sự hối hận. Cô dự kiến phải ra hầu tòa vào tháng 5 tới.

Mối quan hệ giữa Sam Asghari và Britney Spears bắt đầu vào năm 2016 khi cả hai gặp nhau trên phim trường MV Slumber Party. Khi đó, Sam là người mẫu kiêm huấn luyện viên thể hình, được mời đóng vai bạn diễn của Britney trong video ca nhạc. Sau buổi quay, hai người giữ liên lạc và nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Trong những năm sau đó, Sam thường xuyên xuất hiện bên cạnh Britney, đặc biệt trong giai đoạn nữ ca sĩ chịu sự giám hộ pháp lý kéo dài của gia đình. Anh công khai ủng hộ phong trào Free Britney Movement (Giải phóng Britney), kêu gọi chấm dứt quyền giám hộ đối với nữ ca sĩ.

Quãng thời gian ở bên Sam Asghari, Britney Spears luôn khoẻ mạnh và đầy năng lượng (Ảnh: IG).

Năm 2021, sau khi tòa án chấm dứt quyền giám hộ, Sam cầu hôn Britney. Cả hai kết hôn vào tháng 6/2022 trong một buổi lễ riêng tư tại bang California (Mỹ).

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài lâu. Năm 2023, Sam Asghari đệ đơn ly hôn, chấm dứt mối quan hệ từng thu hút sự chú ý lớn của truyền thông. Dù kết thúc không trọn vẹn, chuyện tình của họ vẫn được nhiều người nhắc đến vì gắn liền với giai đoạn nhiều biến động trong cuộc đời Britney Spears.

Sau khi chia tay Britney Spears vào năm 2023, cuộc sống của Sam Asghari có nhiều thay đổi. Hậu ly hôn, anh tập trung trở lại vào sự nghiệp cá nhân, đặc biệt trong lĩnh vực diễn xuất và người mẫu.

Sam tham gia một số dự án truyền hình và phim ảnh tại Hollywood, đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh trong ngành giải trí. Bên cạnh đó, anh vẫn duy trì công việc huấn luyện viên thể hình và thường xuyên chia sẻ các nội dung về luyện tập, sức khỏe và lối sống lành mạnh trên mạng xã hội.

Trong các cuộc phỏng vấn, Sam thường tránh nói chi tiết về chuyện riêng tư với vợ cũ, chỉ nhấn mạnh rằng anh tôn trọng Britney và mong cô luôn hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân của Britney Spears và Sam Asghari chỉ kéo dài hơn 1 năm (Ảnh: Vogue).

Britney Spears được xem là một trong những biểu tượng lớn của nhạc pop thế giới. Cô sở hữu nhiều đĩa bạch kim, 1 giải Grammy Awards và từng lọt danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới do Time bình chọn.

Năm 2003, nữ ca sĩ nhận ngôi sao trên Đại lộ danh vọng khi mới 22 tuổi. Theo Forbes, tài sản của cô hiện ước tính khoảng 60 triệu USD.

Dù chưa phát hành album mới kể từ năm 2016, Britney Spears vẫn nằm trong top 12 nghệ sĩ thành công nhất Billboard thế kỷ 21 (tính đến năm 2024).

Năm 2025, cuốn hồi ký The Woman in Me - từng gây tiếng vang toàn cầu - được cho là sẽ được chuyển thể lên màn ảnh. Britney được tiết lộ nhận khoảng 12,5-15 triệu USD tiền bản quyền cho tự truyện này.

Việc Britney Spears bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 3 đã gây xôn xao truyền thông quốc tế và một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về cuộc sống nhiều biến cố của nữ ca sĩ.

Theo Page Six, đây không phải là lần đầu ngôi sao thế hệ 8X vướng vào rắc rối liên quan đến lái xe.

Cuộc sống của Britney Spears trong những năm gần đây khiến người hâm mộ lo lắng (Ảnh: IG).

Năm 2008, Britney từng bị bắt sau khi bị cáo buộc đâm vào xe của thợ săn ảnh rồi rời khỏi hiện trường, đồng thời lái xe khi bằng lái không hợp lệ. Sau đó, cô phải nộp tiền bảo lãnh, chịu án treo, nộp phạt và thực hiện dịch vụ cộng đồng.

Cũng trong năm 2008, nữ ca sĩ tiếp tục bị tạm giữ do vi phạm các điều kiện của án treo liên quan đến vụ việc trước đó. Trong những năm sau này, cô còn vài lần bị cảnh sát chặn xe hoặc xử phạt vì vi phạm giao thông, như không mang bằng lái hoặc giấy bảo hiểm.

Tháng 10/2025, Britney Spears bị ghi lại cảnh lái xe lạng lách, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường trong một buổi tối đi chơi. Trong video lan truyền trên mạng xã hội, nữ ca sĩ vừa ăn trong xe khi dừng đèn đỏ vừa bám sát đuôi xe phía trước.

Sau vụ việc mới nhất, người quản lý của Britney Spears cho biết đây là một sự cố đáng tiếc. Theo người này, nữ ca sĩ sẽ tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện những bước cần thiết để thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn.

Hiện, Britney Spears chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, nữ ca sĩ đã tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Instagram cá nhân có hàng chục triệu người theo dõi.