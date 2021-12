"Công chúa Huawei" Diêu An Na lại bị chê khi lấn sân diễn xuất

Dân trí Diêu An Na đã quyết định chuyển sang đóng phim sau quãng thời gian liên tục ra mắt MV và tham gia show truyền hình. Cô được giao vai chính ngay trong dự án đầu tiên.

Ngày 26/12, bộ phim điện ảnh Cliff rising by the sea khai máy, trong đó Diêu An Na được chọn đóng vai nữ chính. Đây là dự án phim đầu tiên của ái nữ tập đoàn Huawei nhưng tạo hình của Diêu An Na lại không nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ.

Cliff rising by the sea thuộc chủ đề thanh xuân học đường, một chủ đề không quá kén người xem. Trong phim, Diêu An Na vào vai cô gái trẻ chuyển nhà từ thị trấn nhỏ tới thành phố lớn. Cô phải làm quen với môi trường mới, bị các bạn học châm chọc vì xuất thân từ nông thôn.

Diêu An Na ra mắt cùng đoàn phim "Cliff rising by the sea".

Tạo hình của Diêu An Na trong bộ phim đầu tay.

Song, một số hình ảnh của Diêu An Na trong bộ phim đã được hé lộ. Nhiều ý kiến cho rằng, ngoại hình của công chúa Huawei không phù hợp với nhân vật. Trong phim, Diêu An Na để tóc ngắn, ngoại hình không nổi bật.

Tuy nhiên, vẫn có một số khán giả rằng, ngoại hình giản dị của Diêu An Na có thể phù hợp với tính chất của vai diễn và kêu gọi khán giả không nên nhận xét quá sớm hay "ném đá" bộ phim khi chưa xem. Trước các lời chỉ trích về ngoại hình khi đóng phim Cliff rising by the sea, ngôi sao sinh năm 1998 vẫn giữ im lặng.

Diêu An Na chịu khá nhiều áp lực từ khi thông báo gia nhập làng giải trí hơn một năm nay. Đầu năm 2021, Diêu An Na - cô con gái thứ hai của CEO tập đoàn Huawei - Nhậm Chính Phi tuyên bố trở thành nghệ sĩ, theo đuổi con đường ca sĩ, người mẫu và diễn viên. Ngay lập tức, người đẹp xuất hiện với mật độ dày đặc trên nhiều phương tiện truyền thông và các sự kiện của Trung Quốc.

Diêu An Na, sinh năm 1998, từng du học ở nước ngoài, hưởng cuộc sống nhung lụa giàu có ngay từ khi chào đời. Cô được dạy dỗ một cách toàn diện để trở thành tiểu thư danh giá ngay từ khi còn nhỏ.

Diêu An Na là con gái thứ hai của CEO tập đoàn Huawei - Nhậm Chính Phi.

Cha mẹ cho Diêu An Na tiếp xúc với múa ba lê, chơi đàn piano, thư pháp, âm nhạc, hội họa truyền thống ngay từ khi mới lên 5 tuổi. Cô gái 23 tuổi từng tốt nghiệp Đại học Harvard ngành khoa học máy tính và thống kê, từng có thời gian làm việc tại các công ty nổi tiếng ở Mỹ. Cuộc sống giàu có và trải nghiệm của Diêu An Na là điều mà hàng triệu người mơ ước.

Diêu An Na ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Hạo Thịnh Thế, công ty quản lý của các ngôi sao trẻ như Trần Phi Vũ (con trai đạo diễn Trần Khải Ca), Lý Trị Đình, Thích Vy... khi mới 23 tuổi.

Quyết định gia nhập làng giải trí của Diêu An Na gặp phải nhiều áp lực từ công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng, dù là tân binh nhưng con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Huawei nhận được nhiều sự ưu ái của truyền thông là nhờ sự ảnh hưởng và tiềm lực kinh tế của gia đình.

Chính sự quảng cáo rầm rộ của truyền thông, việc không được đào tạo bài bản khiến Diêu An Na phải hứng nhiều gạch đá từ công chúng, từ bình luận về ngoại hình, tới chất lượng các sản phẩm âm nhạc, show truyền hình cô tham gia.

Diêu An Na thông báo gia nhập làng giải trí từ cuối năm 2020, nhưng sự nghiệp của cô gặp không ít khó khăn.

Trong MV đầu tay, cô lộ rõ nhiều khuyết điểm về vũ đạo dù học múa ba lê nhiều năm trời. Người đẹp thực hiện các động tác mạnh mẽ trong clip Backfire thiếu sức sống và kém thu hút. Chất giọng của cô cũng bị đánh giá dưới mức trung bình.

Tháng 8/2021, Diêu An Na tham gia show giải trí Nhà hàng Trung Hoa 5. Trong show, cô tỏ ra khá lúng túng khi đứng trước máy quay, những phân cảnh trò chuyện với Huỳnh Hiểu Minh bị khán giả đánh giá gượng gạo, thiếu tính giải trí.

Trước những lời bình luận ác ý hướng vào con đường sự nghiệp của mình, cô gái 23 tuổi từng tuyên bố: "Tôi muốn cho cả thế giới thấy rằng, mặc dù sinh ra trong một gia đình tốt, nhưng ai cũng phải nỗ lực rất nhiều để đạt được một kết quả tốt".

Diêu An Na trình diễn ca khúc Back Fire.

Mi Vân

Theo 163/Sohu