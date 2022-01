Con trai nam diễn viên Michael Madsen chết ở tuổi 26

Hudson Madsen - Con trai của nam diễn viên nổi tiếng nước Mỹ Michael Madsen, vừa đột tử ở tuổi 26. Nhà chức trách nghi ngờ Hudson Madsen đã tự vẫn.

Tờ The Sun đưa tin rằng Hudson Madsen được phát hiện trong tình trạng đã chết bởi vết thương do súng gây ra trên đảo Oahu của Hawaii, Mỹ.

"Tôi có thể xác nhận Hudson Lee Madsen, 26 tuổi, đã chết do một viên đạn bắn vào đầu trong một vụ nghi tự sát trên đảo Oahu", một phát ngôn viên của sở giám định y khoa ở Honolulu, Mỹ nói với tờ The Sun.

Hudson là một trong 7 người con của nam diễn viên nổi tiếng nước Mỹ Michael Madsen. Anh cũng là con đỡ đầu của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Quentin Tarantino. Cha của anh, Michael, 64 tuổi và đạo diễn Tarantino, 58 tuổi đã hợp tác trong nhiều bộ phim bao gồm Reservoir Dogs và Kill Bill.

Hudson Lee Madsen và vợ (Ảnh: FB nhân vật).

Trước khi chết, Hudson Madsen sống ở Wahiawa, Hawaii cùng với vợ là Carlie. Theo những bức ảnh được đăng trên các trang mạng xã hội của Hudson Madsen cho thấy anh từng làm việc trong quân ngũ và đã có thời gian sống ở Afghanistan.

Hudson là con của Michael Madsen và người vợ thứ ba của ông - DeAnna Madsen. Michael Madsen và vợ thứ ba kết hôn vào năm 1996 và có với nhau ba người con. Trước đó, nam diễn viên nổi tiếng đã kết hôn hai lần. Một nguồn tin nói với tờ The Sun rằng mẹ của Hudson, bà DeAnna Madsen đã lập tức tới Hawaii sau khi thảm kịch của con trai xảy ra.

Michael Madsen là diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn, nhà văn, nhà thơ và nhiếp ảnh gia người Mỹ. Ông đã tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: My Boss's Daughter, Kill Bill, Sin City, The Chronicles of Narnia, Once Upon a Time in Hollywood....

Michael Madsen thu hút sự chú ý tại sân bay (Video: X17).

Không chỉ đóng phim, Madsen còn viết sách từ đầu những năm 1990. Ông từng xuất bản nhiều tập thơ. Cuốn sách mới nhất của ông có tựa đề Mong đợi mưa phát hành vào tháng 10 năm 2013 và được Jerry Hopkins viết lời tựa. Michael Madsen cũng là nhiếp ảnh gia và ông từng phát hành sách ảnh bán khá chạy vào năm 2006.

Michael thường xuyên hợp tác với đạo diễn Quentin Tarantino. Ông từng giành giải thành tựu trọn đời tại liên hoan phim quốc tế Malibu, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Boston, nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim quốc tế New York....