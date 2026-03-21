Con gái nuôi Bằng Kiều 17 tuổi thông thạo 3 ngoại ngữ, chơi nhiều nhạc cụ

Izara Thiên Nga tên thật Nguyễn Hoàng Thiên Nga, được khán giả biết đến từ khi còn nhỏ. Năm 8 tuổi, Izara Thiên Nga gây chú ý với màn song ca cùng Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều. Từ đó đến nay, Izara Thiên Nga vừa học vừa theo đuổi nghệ thuật, được ca sĩ Bằng Kiều nhận làm con nuôi, đồng thời được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dìu dắt, hỗ trợ.

Cô còn là thủ khoa đầu vào ngành Violin tại Nhạc viện TPHCM, đồng thời là Quán quân chương trình Hãy nghe tôi hát nhí 2020, top 6 Giọng hát Việt nhí (thuộc đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn), giành giải Tài năng tại cuộc thi Teen Model 2022...

Ca sĩ trẻ gây chú ý khi có thể sử dụng nhiều loại nhạc cụ như violin, piano, guitar, trống, guitar điện, saxophone… đồng thời thông thạo 3 ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung.

Chia sẻ với phóng viên, Izara Thiên Nga cho biết những trải nghiệm nhiều năm qua giúp cô tích lũy kinh nghiệm biểu diễn cũng như từng bước định hình con đường nghệ thuật của mình. Tuy nhiên, thay vì liên tục ra mắt sản phẩm mới, cô lựa chọn dành thời gian đầu tư cho việc học tập và trau dồi chuyên môn.

Con nuôi của ca sĩ Bằng Kiều tập trung phát triển khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ, hòa âm và phối khí để có thể tham gia vào nhiều khâu trong quá trình sản xuất âm nhạc. Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ mong muốn được khán giả nhớ đến và ghi nhận với cái tên Izara Thiên Nga như dấu ấn cho hành trình trưởng thành và khẳng định bản thân bằng chính âm nhạc của mình.

Với nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật, Izara Thiên Nga được nhiều khán giả động viên thi hoa hậu. Tuy nhiên, cô cho biết trước mắt chỉ muốn theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Sau quãng thời gian tập trung học tập và trau dồi chuyên môn âm nhạc, Izara Thiên Nga ra mắt EP (đĩa mở rộng) mang tên IZARA, như màn ra mắt sau gần 10 năm vừa học tập vừa hoạt động nghệ thuật.

Dự án gồm 6 ca khúc do chính cô sáng tác, với sự tham gia của nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng 2pillz. Các bài hát mang nhiều màu sắc khác nhau, từ những giai điệu trẻ trung, bắt tai đến những thanh âm sâu lắng, như bức tranh đa sắc về tâm hồn của một cô gái đang bước vào giai đoạn trưởng thành.

