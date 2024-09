Con gái của "Vua bãi rác" Võ Hoài Nam vừa chạm ngõ màn ảnh đã gây "sốt"

Trong dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy, phát sóng cuối tháng 8, Hoài Anh hóa thân Trang, cô gái thông minh, cá tính mới tốt nghiệp đại học. Mẹ mất, Trang sống cùng bố (NSƯT Bá Anh) và mẹ kế (Thanh Hương).

Cô thích tự do, muốn làm ngành truyền thông nhưng bị bố cấm cản, ép vào làm tạp chí của một người quen. Do tính cách khác nhau, Trang thường xuyên bất đồng với bố. Tuy nhiên, cô may mắn có mẹ kế tâm lý, bà nội thương yêu hết mực.

Võ Hoài Anh và bố - NSƯT Võ Hoài Nam (Ảnh: Tùng Dương).

Sau 16 tập phim, diễn xuất của Hoài Anh được khán giả ghi nhận. Lần đầu chạm ngõ truyền hình song cô gây ấn tượng nhờ đài từ tự nhiên, lối diễn linh hoạt, đa dạng.

Nhân vật của cô lộ vẻ yếu đuối, bối rối ở các cảnh tranh luận với bố. Khi trò chuyện với bà nội và mẹ kế, cô biểu hiện nét dịu dàng, tình cảm. Khi cãi nhau với người yêu, Trang lại tỏ thái độ quyết liệt. Lúc ở bên bạn bè, Trang cư xử hồn nhiên, vui vẻ.

Dưới một trích đoạn phim được đăng tải tại fanpage VTV Giải trí, tài khoản Nguyễn Tuấn Anh bình luận: "Diễn viên con nhà nòi, thực lực nên xem đã quá". Còn khán giả Dương Ngọc Thủy Tiên nói: "Bạn diễn viên đóng mấy cảnh này tự nhiên, không bị đơ". Một khán giả khác nhận xét: "Hoài Anh thoại tròn vành rõ chữ, biểu cảm tự nhiên. Đúng là con nhà nòi".

NSƯT Thanh Quý - vai bà nội của Hoài Anh trong phim - khen nữ diễn viên gen Z ngoan, chăm chỉ, nhập vai tốt, chịu khó nghiên cứu kịch bản, tâm lý nhân vật.

"Đây là lần đầu tiên Hoài Anh đóng phim nhưng cô bé nhập cuộc rất nhanh. Trong những ngày đầu quay phim, Võ Hoài Nam đưa con gái đến trường quay rồi ở lại hỗ trợ con. Tôi liền bảo: "Nam cứ về đi, không phải lo gì đâu. Hoài Anh ngoan và rất chịu khó học hỏi". Tôi tin các bạn trẻ sẽ là lứa diễn viên kế cận rất tốt trong tương lai", NSƯT Thanh Quý nói.

Trong một dịp chia sẻ với truyền thông, diễn viên Thanh Hương cho biết, ở đoàn phim ai cũng yêu quý, tạo điều kiện giúp đỡ Hoài Anh, do thấu hiểu cô còn nhiều bỡ ngỡ.

Tạo hình của Võ Hoài Anh trong phim "Hoa sữa về trong gió" (Ảnh: VFC).

Tại họp báo ra mắt phim trước đó, Võ Hoài Anh chia sẻ, cô được phía tổ chức sản xuất mời casting (thử vai), chính bố là người bảo cô thử vai "cho vui". Cô cũng đi thử để trải nghiệm nhưng không ngờ và may mắn được nhận.

Là sinh viên ngành thanh nhạc, không được đào tạo diễn xuất bài bản nên trên trường quay, diễn viên trẻ được các nghệ sĩ kèm cặp từng chút một.

Về nhà, bố cô - NSƯT Võ Hoài Nam - hướng dẫn cách nắm bắt tâm lý, cảm xúc nhân vật, cách thoại rõ ràng. Hai bố con thường xuyên nói chuyện với nhau về kịch bản cũng như cách diễn của từng cảnh quay. Sau mỗi ngày quay, Hoài Anh lại trò chuyện với bố, tổng kết xem cảnh nào cô diễn tốt, cảnh nào chưa đạt.

"Dù lần đầu đóng phim và có bố là diễn viên nổi tiếng nhưng tôi không thấy áp lực. Ngược lại, tôi xem đó là sự may mắn bởi có một người thầy trong chính nhà của mình. Hôm nào đi quay về, hai ba con cũng tâm sự, chia sẻ với nhau rất nhiều. Ba hướng dẫn tôi cách làm thế nào để thoại to thoại nhỏ, thể hiện tâm lý nhân vật chân thực nhất", Võ Hoài Anh chia sẻ.

Nữ diễn viên 19 tuổi cũng tâm sự, ở ngoài, bố cô cũng rất nghiêm khắc giống bố Trang ở trong phim.

Nam nghệ sĩ không bao giờ cho con đi chơi tối về muộn và nhất là không cho con gái yêu đương kiểu "bạn trai đầu ngõ". Song, có điểm khác là NSƯT Võ Hoài Nam không áp đặt sở thích, mong muốn của mình lên các con. Anh luôn nói, con làm gì cũng được, miễn là đúng và con thấy thích.

Võ Hoài Anh sinh năm 2005, tốt nghiệp hệ Trung cấp đàn tranh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện cô là sinh viên khoa Âm nhạc Ứng dụng, Đại học Thăng Long.

Nhờ chiều cao 1,68 m, gương mặt thanh tú, Hoài Anh thường làm mẫu ảnh cho một số nhãn hàng thời trang. Cô gây ấn tượng bởi phong cách ăn mặc cá tính, năng động.

Hoa sữa về trong gió khai thác các tình huống đời thường trong gia đình bà Trúc, một cán bộ hưu trí. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi hai con trưởng thành. Khi hai người trưởng thành, lập gia đình, họ lại có những cách sống, nuôi dạy con khác nhau, gây nảy sinh mâu thuẫn giữa ba thế hệ.