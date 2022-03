Cô dâu Son Ye Jin thay ba chiếc váy cưới trong hôn lễ thế kỷ

Trưa 31/3, sau khi công bố ảnh cưới của cặp đôi hạng A xứ Hàn - Son Ye Jin và Hyun Bin, công ty quản lý của Son Ye Jin - MS Team Entertainment có bài đăng gửi giới truyền thông và người hâm mộ.

Họ hy vọng truyền thông và công chúng thông cảm vì hôn lễ được tổ chức khép kín do ảnh hưởng dịch bệnh. Công ty cho biết sẽ cung cấp tin tức và hình ảnh trong hôn lễ.

Son Ye Jin và Hyun Bin khiến fan bùng nổ khi tung ảnh cưới (Ảnh: Newsen).

"Hôm nay, Son Ye Jin và Hyun Bin sẽ kết hôn và chính thức bước vào cuộc sống vợ chồng. Chúng tôi cảm ơn những lời chúc mừng và sự ủng hộ nồng nhiệt gửi đến hai người trong khởi đầu mới. Trong tương lai, nữ diễn viên Son Ye Jin và công ty luôn nỗ lực để đền đáp tình cảm khán giả đã gửi gắm", MS Team Entertainment cho biết.

Vào thời điểm thông báo về quyết định kết hôn vào ngày 10/2, Son Ye Jin nói: "Tôi đã tìm ra người mà tôi có thể dành cả đời. Anh ấy là một người rất ấm áp và khiến tôi luôn có cảm giác yên tâm khi ở bên. Tôi nghĩ điều đó thật bất ngờ, nhưng chúng tôi đã đi đến quyết định kết hôn một cách tự nhiên. Cảm ơn mọi thứ xung quanh vì chúng đã tạo nên định mệnh cho mối quan hệ của chúng tôi. Hãy gửi lời chúc phúc cho tương lai mà chúng tôi sẽ cùng nhau tạo dựng".

Hyun Bin nói rằng cuộc hôn nhân với Son Ye Jin là "quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời". Anh cũng hứa sẽ "khiến người bạn đời luôn mỉm cười, cùng nhau bước qua những ngày tháng sắp tới". Cặp sao quyết định kết hôn sau gần 2 năm hẹn hò.

Trước đó, công ty MS Team Entertainment cũng có thông báo rằng, cặp đôi nổi tiếng xứ Hàn sẽ không nhận quà cưới gồm bánh, hoa, vòng hoa cùng các món đồ đắt tiền khác từ fan.

Cô dâu Son Ye Jin sẽ mặc ba chiếc váy cưới khác nhau trong đám cưới thế kỷ (Ảnh: Instagram).

Ngoài nữ ca sĩ Gummy, ca sĩ Kim Bum Soo cũng gửi lời chúc mừng vợ chồng Hyun Bin, Son Ye Jin thông qua một bài hát. Tờ Xports News đưa tin, trong hôn lễ của Son Ye Jin và Hyun Bin, ca sĩ Paul Kim sẽ thể hiện bài Every day, Every Moment thay cho lời chúc mừng. Every Day, Every Moment là nhạc phim Should We Kiss First? của đài SBS.

Tờ Sport Chosun gọi hôn lễ của Son Ye Jin và Hyun Bin là "cuộc hôn nhân xa hoa" của làng giải trí xứ Hàn nhờ sự tham gia của dàn sao đình đám cùng sự quan tâm đặc biệt của truyền thông châu Á. Đám cưới cặp sao hạng A xứ Hàn có sự góp mặt của khoảng 200 khách mời gồm người thân, bạn bè thân thiết trong làng giải trí. An ninh tại khu vực tổ chức đám cưới cũng được tăng cường từ sáng 31/3.

Tờ News1 đưa tin sau khi kết hôn, khối bất động sản của cặp tình nhân Son Ye Jin và Hyun Bin tương đương một doanh nghiệp nhỏ. Họ trở thành một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ giàu nhất Hàn Quốc.

Theo News1, Son Ye Jin mua một tòa nhà ở Mapo-gu, Seoul với giá 9,3 tỷ won vào năm 2015 và bán lại nó với giá 13,5 tỷ won vào năm 2018, thu về lợi nhuận khoảng 4,2 tỷ won. Hiện tại, nữ diễn viên sở hữu một biệt thự sang trọng trị giá khoảng 6 tỷ won ở Samseong-dong.

Cuộc hôn nhân khiến Son Ye Jin và Hyun Bin trở thành một trong những cặp vợ chồng giàu nhất showbiz Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Vào năm 2020, cô mua một tòa nhà ở Sinsa-dong với giá khoảng 16 tỷ won. Ngoài thu nhập từ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1982 cũng rất mát tay trong việc kinh doanh bất động sản và bỏ túi những khoản lợi nhuận không nhỏ.

Năm 2013, Hyun Bin mua một ngôi nhà ở Cheongdam-dong với giá 4,9 tỷ won. Anh đầu tư 2,7 tỷ won, sau đó chuyển mục đích sử dụng thành tòa nhà thương mại. Hiện tại, tòa nhà được cho là trị giá hơn 10 tỷ won.

Năm 2009, anh đã sở hữu một biệt thự sang trọng ở Heukseok-dong, Dongjak-gu, Seoul với giá 2,7 tỷ won và bán nó với giá gần gấp đôi - 4 tỷ won vào năm 2021. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục mua một căn hộ trị giá 4,8 tỷ won ở Guri.

Cuộc hôn nhân thế kỷ giúp Son Ye Jin và Hyun Bin trở thành cặp sao quyền lực hạng nhất xứ Hàn. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, danh tiếng cùng sự mến mộ của fan khắp châu Á, họ còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước và luôn có mặt trong danh sách những diễn viên được trả cát-sê cao nhất Hàn Quốc.