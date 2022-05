Cô dâu Ngô Thanh Vân vui vẻ cùng hội bạn trong tiệc độc thân trước đám cưới

Buổi tiệc có sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc là bạn bè thân thiết của Ngô Thanh Vân như siêu mẫu Xuân Lan, nhà thiết kế Nam Trung, ca sĩ Jun Phạm... Cô dâu diện trang phục trắng, đội vương miện, vui vẻ tham gia trò chơi và chụp hình cùng hội bạn.

Những hình ảnh ấm áp tại buổi tiệc được Xuân Lan chia sẻ trên Facebook kèm dòng trạng thái: "I love you more than i can say. Be happy forever. You deserve all the happiness in this world. I'm so happy for you". (Tạm dịch: Tôi yêu bạn nhiều hơn những gì tôi có thể nói. Mãi hạnh phúc nhé. Bạn xứng đáng có được mọi điều hạnh phúc trên đời. Tôi rất mừng cho bạn).

Cùng với đó, Xuân Lan cũng hé lộ nhiều hình ảnh bên trong resort sang trọng và thực đơn món ăn của "tiệc độc thân" này.

Xuân Lan chia sẻ hình ảnh trong tiệc độc thân của Ngô Thanh Vân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng, có thể thấy sự xuất hiện của Jun Phạm, nhà thiết kế Nam Trung... (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong ngày 7/5, Jun Phạm cùng một số người bạn của Ngô Thanh Vân đã đáp chuyến bay ra Đà Nẵng dự đám cưới "đả nữ". Tại resort nơi diễn ra lễ cưới, khách mời được nhận thiệp và quà chào mừng trong phòng. Ngoài ra, các phù dâu, phù rể còn được chuẩn bị cả trang phục cho vai trò của mình.

Ca sĩ Jun Phạm đăng tải hình ảnh bộ lễ phục kèm dòng chia sẻ: "Về phòng đã thấy chiếc áo của rể phụ vừa vặn nằm trên giường, chạy đâu cho thoát!".

Trang phục và thiệp chào mừng được Jun Phạm chia sẻ trên trang cá nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Quà và thiệp được cô dâu, chủ rể đặt sẵn trong phòng cho khách mời (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ với Dân trí rằng lễ cưới sẽ có số lượng khách mời hạn chế, an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ có một số người bạn thân thiết tham dự. Thêm vào đó, siêu mẫu cho hay, để hội bạn được dịp bên nhau đúng nghĩa, nhóm của cô đã thống nhất không đi cùng vợ, chồng hay "một nửa" của mình.

Xuân Lan chia sẻ: "Thật sự mà nói chúng tôi không còn ở tuổi teen. Nhìn thấy Vân đi qua từng giai đoạn trong tình cảm, từ vui cười đến vỡ òa hạnh phúc, chúng tôi đều biết rõ, chỉ là không nói ra thôi. Tin chắc Ngô Thanh Vân sẽ hạnh phúc với "chân ái" của đời mình. Cả nhóm bạn của tôi đều sẽ làm phù dâu cho Ngô Thanh Vân, riêng Nam Trung thì là phù dâu chính".

Hình ảnh trong "tiệc độc thân" của Ngô Thanh Vân được bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cô dâu trong trang phục vô cùng gợi cảm trước đám cưới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về phía Ngô Thanh Vân và Huy Trần, cả hai đã bay ra Đà Nẵng từ trước cùng gia đình. Trên Facebook, nữ diễn viên chia sẻ ảnh chụp cùng hai bên gia đình kèm dòng tâm sự: "Gia đình đối với Vân là vòng tròn số một, nơi Vân quay về khi mệt mỏi ốm đau, khi buồn vui cần được chia sẻ. Vòng tròn này từ hôm nay mạnh mẽ hơn rất nhiều khi có thêm thành viên mới. Cảm ơn cha mẹ và các anh đã luôn bên cạnh chúng em trong suốt đoạn đường vừa qua. Hạnh phúc của hai em sẽ chẳng tròn trịa nếu không có sự ủng hộ của cả nhà".

Trước lễ cưới một ngày, "đả nữ" cũng tung video ghi lại quá trình chụp ảnh cưới tại một phim trường ở Bình Dương. Nữ diễn viên viết: "Hành trình thì dài vô tận nhưng chỉ cần bạn cứ bước về phía trước chắc chắn sẽ có ai đó đứng đợi ở cuối con đường. Cảm ơn những khoảnh khắc hạnh phúc của hiện tại mà mình có cùng nhau. Hãy đánh dấu ngày hôm nay để bắt đầu hành trình mới".