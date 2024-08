Trong sự kiện Waterbomb Sokcho 2024 mới diễn ra, Bi Rain có màn trình diễn ấn tượng và khoe hình thể ấn tượng ở tuổi 42. Tại sự kiện, anh biểu diễn một loạt ca khúc đình đám như Hip Song, How to avoid the sun, Rainism, 30 Sexy, La Song, Instead of saying goodbye, It's Raining và nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Bi Rain biểu diễn trong chương trình "Waterbomb Sokcho 2024", tháng 8 (Ảnh: StarArena).

Năm 2020, suốt đại dịch Covid-19, Bi Rain từng chia sẻ với người hâm mộ kế hoạch lấy lại dáng vóc thời trẻ. Anh tiết lộ giảm 10kg sau 3 tháng ăn kiêng và tập thể hình. Ngôi sao nổi tiếng tập luyện cường độ cao với nhiều thiết bị hiện đại. Anh ưu tiên các bài tập như chống đẩy, tạ tay, squat…

Ông xã Kim Tae Hee cũng tuân theo chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt. Anh hiếm khi ăn khuya. Ngoài ra, việc thường xuyên tập vũ đạo cũng giúp "ông bố hai con" đốt năng lượng hiệu quả. 4 năm qua, anh vẫn duy trì chế độ tập luyện và ăn kiêng để có được cân nặng như thời trẻ.

Ngôi sao 42 tuổi biểu diễn cuồng nhiệt và nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ (Ảnh: StarArena).

Cơ bắp của Bi Rain khiến nhiều người trầm trồ (Ảnh: Weibo).

Nhiều khán giả nhận xét, dù đã 42 tuổi nhưng Bi (Rain) vẫn giữ được vẻ ngoài thư sinh. Cuộc sống viên mãn bên Kim Tae Hee và hai thiên thần nhỏ cũng khiến Bi (Rain) như trẻ trung hơn. Nhiều năm nay, nam ca sĩ xứ Hàn sống rất kín đáo nhưng vẫn luôn duy trì được một lượng người hâm mộ ổn định.

Bi Rain (SN 1982) gia nhập làng giải trí từ năm 1998 nhưng phải tới năm 2002, tên tuổi của anh mới lan rộng khắp châu Á. Anh hoạt động trong lĩnh vực ca hát, điện ảnh và sản xuất âm nhạc. Ngôi sao 42 tuổi có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ với 7 album ca nhạc cùng 28 đĩa đơn đã được trình làng.

Bi Rain còn là nghệ sĩ Hàn Quốc hiếm hoi được góp mặt trong siêu phẩm của Hollywood mang tên Speed Racer và Ninja Assassin. Anh bắt đầu mở công ty riêng vào năm 2007 với tên gọi J. Tune Entertainment và tới năm 2015, anh chuyển sang làm ông chủ của công ty R.A.I.N. Company.

Những năm qua, anh hoạt động trong cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Các bộ phim truyền hình có sự góp mặt của anh đều gây chú ý tại châu Á, trong đó nổi tiếng nhất chính là Full House (Ngôi nhà hạnh phúc), đóng cặp cùng nữ diễn viên Song Hye Kyo.

Ngôi sao sinh năm 1982 rất quan tâm tới sức khỏe, việc giữ cân nặng và duy trì cơ bắp bằng chế độ tập luyện, ăn uống khoa học (Ảnh: Instagram).

Bi Rain kết hôn với nữ diễn viên Kim Tae Hee vào năm 2017 và đã có hai con gái chung. Sau đám cưới, sự nghiệp và tài sản của Kim Tae Hee và Bi Rain đều "tăng trưởng" đáng kể, giúp họ trở thành cặp đôi quyền lực làng giải trí xứ Hàn. Sở hữu một gia đình kiểu mẫu, hạnh phúc và sự nghiệp rực rỡ, Bi Rain và Kim Tae Hee ngày càng được yêu thích tại châu Á.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Bi Rain sở hữu khối tài sản khổng lồ và được xem là "ông hoàng bất động sản" của làng giải trí xứ Hàn. Tài sản của vợ chồng Bi Rain và Kim Tae Hee lên đến 42 tỷ won (hơn 882 tỷ đồng). Theo Naver, mỗi tháng Bi Rain đều nhận được 100 triệu won (hơn 2,06 tỷ đồng) từ tiền cho thuê căn hộ.

Hiện tại, Bi (Rain) không còn tham gia quá nhiều các hoạt động của làng giải trí hay thực hiện những buổi diễn ca nhạc hoành tráng. Ông đóng phim ít và tập trung cho công việc ông chủ của một công ty giải trí, "nâng đỡ" những ngôi sao trẻ.

Bi Rain vừa trở lại đóng phim trong dự án truyền hình "Red Swan" (Ảnh: Rain Company).

Năm 2024, ngôi sao 42 tuổi trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Red Swan (Thiên nga đỏ) nhưng thành tích ảm đạm. Phim bị nhận xét nội dung không mới, phản ứng hóa học giữa cặp diễn viên chính chưa hiệu quả.

Nói về việc phim bị chê, nam diễn viên nói: "Bộ phim chú trọng về tính giải trí nhiều hơn. Khi nhận dự án, tôi cũng xem xét cả giá trị nghệ thuật lẫn khả năng thu hút khán giả truyền hình. Tôi nghĩ nhân vật của mình thú vị. Tôi tôn trọng biên kịch. Mục tiêu của tác phẩm này là tiếp cận rộng rãi công chúng và Red Swan đã làm được điều đó".