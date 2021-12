Chuyện tình của Bi (Rain) và Kim Tae Hee đến từ một… đôi tất

Dân trí Bên nhau gần 10 năm, mới đây, Bi Rain mới hé lộ khoảnh khắc anh phải lòng Kim Tae Hee và từng yêu đơn phương cô gần một năm.

Bi (Rain) và Kim Tae Hee được xem là một trong những cặp tình nhân đẹp và đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí xứ Hàn. Họ đã ở bên nhau gần 10 năm và có hai con gái chung.

Tham gia chương trình The Hungry And The Hairy, Bi (Rain) đã chia sẻ với các đồng nghiệp Noh Hong Chul, Lee Honey và Lee Sang Soon về ấn tượng đầu tiên hay chuyện hò hẹn giữa anh và "bà xã" Kim Tae Hee.

Kim Tae Hee và Bi (Rain) bén duyên từ lần hợp tác chung vào năm 2012 (Ảnh: Naver).

Bi (Rain) kể rằng: "Đó là lần đầu tiên, tôi quay quảng cáo với Kim Tae Hee. Bình thường nếu muốn thay tất, mình sẽ nhờ nhân viên và họ sẽ làm giúp mình. Nhưng Kim Tae Hee lại tự mình thay tất, không nhờ nhân viên. Chứng kiến điều đó, tôi nghĩ: "Cô ấy đích thị là người mình luôn tìm kiếm". Tôi mời cô ấy đi chơi nhưng bị từ chối tới 5 lần".

Chia sẻ của Bi Rain về kỷ niệm lần đầu gặp gỡ Kim Tae Hee khiến nhiều khán giả của chương trình thích thú. Nam ca sĩ còn kể thêm rằng, anh đã yêu đơn phương bà xã gần một năm.

Được biết, Kim Tae Hee và Bi (Rain) bén duyên trong một quảng cáo vào năm 2012. Chuyện tình của họ được truyền thông Hàn Quốc phát hiện vào năm 2015 khi Bi (Rain) đang nhập ngũ.

Bi (Rain) khẳng định, anh từng yêu đơn phương Kim Tae Hee và bị cô từ chối tới 5 lần trước khi trở thành một cặp (Ảnh: Naver).

Năm 2017, họ về chung một nhà và nhanh chóng có với nhau hai cô công chúa. Cặp đôi ít chia sẻ về cuộc sống gia đình trên mạng xã hội nhưng không ít lần, giới săn tin bắt gặp Bi (Rain) nắm tay vợ dạo phố và khoác vai tình tứ. Một thói quen mà Bi (Rain) không thay đổi từ khi quen vợ tới giờ là anh vẫn gọi Kim Tae Hee là "chị" vì cô hơn tuổi anh.

Ngôi sao điển trai còn có sở thích vào bếp tự tay bày biện nấu ăn cho vợ con. Nam diễn viên của Ngôi nhà hạnh phúc còn nói trong chương trình Yoo Quiz On The Block: "Yêu và cưới thật tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi ước mình có thể tận hưởng thời kỳ tân hôn lâu hơn. Sau khi cưới, vợ tôi mang bầu con gái đầu lòng luôn nên khoảng thời gian tân hôn của chúng tôi khá ngắn".

Bi (Rain) cũng khẳng định rằng: "Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tôi có niềm hạnh phúc mà không thể có được lúc còn độc thân". Chàng ca sĩ mắt một mí cũng hé lộ, vợ chồng anh chưa bao giờ cãi nhau hay xung đột gay gắt từ khi quen tới khi chung sống.

Cuộc sống giản dị của vợ chồng Kim Tae Hee - Bi (rain) (Video: KBS).

Mi Vân

Theo Dispatch