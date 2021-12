Choáng với váy hở bạo của nữ hầu tước có bố là tỷ phú dầu mỏ

Dân trí Dự sự kiện đấu giá từ thiện tại Anh ngày 30/11, nữ hầu tước xinh đẹp và giàu có Emma Weymouth gây choáng khi diện bộ váy hở bạo khoe dáng vóc thon thả.

Người đẹp Emma Weymouth, 35 tuổi thu hút sự chú ý khi tham dự một cuộc đấu giá từ thiện diễn ra ở London, Anh quốc ngày 30/11. Emma Weymouth vui vẻ gặp gỡ và trò chuyện với nhiều ngôi sao tham dự buổi đấu giá này.

Ở tuổi 35, bà mẹ của hai cậu con trai nhỏ vẫn giữ được dáng vóc thanh mảnh. Vì thế cô rất tự tin diện những trang phục gợi cảm khi tham dự các sự kiện của làng giải trí.

Emma Weymouth mặc gợi cảm dự sự kiện tại Anh ngày 30/11.

Emma Weymouth sinh ngày 26 tháng 3 năm 1986 là một người mẫu thời trang và ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng nước Anh. Cô đã kết hôn với doanh nhân Ceawlin Thynn, một hầu tước và năm 2020, cô trở thành nữ hầu tước da đen đầu tiên trong lịch sử nước Anh.

Emma Weymouth khoe vườn nhà xinh đẹp

Emma Weymouth sinh ra tại London, là con gái ngài Oladipo Jadesimi, tỷ phú dầu mỏ người Nigeria. Mẹ cô, bà Suzanna McQuiston, là một người Anh.

Emma lớn lên ở Nam Kensington. Cô là từng theo học tại trường Queen's Gate và sau đó theo học tại đại học London chuyên ngành nghiên cứu lịch sử nghệ thuật. Sau khi học xong đại học, Emma tiếp tục theo học diễn xuất tại học viện âm nhạc và nghệ thuật sân khấu London.

Emma Weymouth chụp ảnh cùng ca sĩ Pixie Lott.

Emma Weymouth và Ceawlin Thynn đính hôn vào tháng 11 năm 2012. Họ kết hôn tại Longleat vào ngày 8/6/2013. Lễ cưới của cặp đôi không có sự tham dự của cha mẹ chú rể, Anna và Alexander Thynn do bố mẹ chú rể có định kiến với con dâu da màu. Emma Weymouth từng nói rằng cô bị phân biệt chủng tộc và đối xử định kiến từ các thành viên khác của tầng lớp quý tộc Anh.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Emma Weymouth chia sẻ rằng cô rất buồn khi hai đứa con trai của cô chưa từng được gặp mặt bà nội. Người đẹp tâm sự, cô hiểu rằng bất cứ gia đình nào cũng có những vấn đề khó giải quyết.

Người đẹp sinh năm 1986 rất nổi tiếng tại xứ sương mù. Sau khi kết hôn với Ceawlin Thynn, cô thành lập thương hiệu thực phẩm và phong cách sống mang tên Emma's Kitchen.

Năm 2017, cô trở thành đại sứ thương hiệu cho Fiorucci và còn trình diễn cho Dolce & Gabbana và Harrods. Vào tháng 2 năm 2018, người đẹp bắt đầu làm biên tập viên thời trang cho tạp chí Vogue của Anh và Huffington Post.

Emma Weymouth mang gì trong túi xách

Tháng 9 năm 2019, nữ hầu tước da màu là thí sinh trong mùa thứ 17 của chương trình khiêu vũ Strictly Come Dancing phát sóng vào khung giờ vàng của đài BBC. Khi hợp tác với vũ công chuyên nghiệp Aljaz Skorjanec, Emma Weymouth đã gây bất ngờ với khả năng khiêu vũ của mình.

Emma trổ tài khiêu vũ trên TV

Emma Weymouth cùng từng xuất hiện cùng chồng trong bộ phim All Change at Longleat, một bộ phim tài liệu gồm ba phần được quay vào năm 2014 và phát sóng trên BBC One vào tháng 9 năm 2015. Chồng cô kinh doanh trong lĩnh vực giải trí, du lịch, bất động sản và dịch vụ tài chính.

