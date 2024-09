"Chiến thắng Con Quỷ bên trong" - Những bí quyết thành công vượt thời gian

Con quỷ bên trong mỗi người

Lâu nay, khi nhắc đến Napoleon Hill, nhiều người thường sẽ nghĩ ngay đến cuốn sách Nghĩ giàu & Làm giàu nổi tiếng. Nhưng sự thật là, Napoleon Hill còn rất nhiều tác phẩm bán chạy khác - những tác phẩm đã giúp hàng triệu người trên khắp thế giới đạt được thành công và hạnh phúc.

Trong số đó không thể không nhắc đến Chiến thắng Con Quỷ bên trong (tựa gốc: Outwitting the Devil: The Secret to Freedom and Success).

"Chiến thắng Con Quỷ bên trong" - 7 nguyên tắc giúp bạn vượt qua chướng ngại để thành công (Ảnh: First News).

Cuốn sách này đặc biệt ở chỗ không được phát hành ngay khi Napoleon Hill viết xong, mà phải đến hàng chục năm sau khi ông qua đời, ấn bản của nó mới đến được với công chúng.

Còn điểm kỳ lạ của nó nằm ngay ở lối viết của Napoleon Hill: Một cuộc phỏng vấn trực diện giữa ông và nhân vật Con Quỷ - một thế lực luôn tìm cách kiểm soát, dẫn dắt con người đi đến sự sa ngã và thất bại.

Thoạt tiên, nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn hay một lối tưởng tượng cũ rích của Napoleon Hill, nhưng qua từng lời đối thoại giữa họ, chúng ta mới nhận ra rằng mình đang từng bước hòa vào câu chuyện và đồng thời, vô thức soi chiếu chính mình.

Trong Chiến thắng Con Quỷ bên trong mỗi chương là một cuộc đối thoại giữa Napoleon Hill và Con Quỷ về những vấn đề trong đời sống, từ gia đình, nhà trường cho đến tôn giáo, chính trị...

Qua những lời thú tội của Con Quỷ trước Napoleon Hill, chúng ta sẽ dần khám phá ra những sự thật về bản chất con người và cách mà những suy nghĩ tiêu cực và thói quen xấu có thể kiểm soát cuộc sống của chúng ta.

Theo đó, có hai công cụ lợi hại nhất mà Con Quỷ thường dùng để kiểm soát con người, đó là thói quen buông thả và quy luật nhịp điệu thôi miên. Sự buông thả là sự bỏ bê tâm trí, có thể bắt đầu từ chuyện ăn uống, kết giao, làm việc… Những sự buông thả đó dần tạo thành "nhịp điệu" quen thuộc và thôi miên con người.

Tác giả Napoleon Hill (Ảnh: First News).

Xuyên suốt cuốn sách, từng lời nói của Con Quỷ như "chỉ điểm" thẳng vào từng ngóc ngách còn lười nhác, dễ dãi, yếu hèn bên trong mỗi chúng ta. Để rồi cuối cùng, chúng ta chợt nhận ra Con Quỷ mà Hill đang trò chuyện không phải là một thế lực siêu nhiên như chúng ta vẫn nghĩ, nó chính là phần tiêu cực ẩn chứa bên trong mỗi con người: nỗi sợ hãi, sự trì hoãn, sự tức giận, sự ghen tị…

Thì ra, bên trong mỗi người đều có một "con quỷ" đang ngăn trở chúng ta đi đến sự tự do, thành công và hạnh phúc.

Thông qua cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa Napoleon Hill và Con Quỷ, sẽ có lúc bạn phải gật gù vì những câu nói quá hay, quá thấm, hoặc cũng có khi bạn chợt bừng tỉnh vì những quy luật đến giờ bạn mới vỡ lẽ ra.

Napoleon Hill không chỉ giúp bạn nhận diện ra "con quỷ" đang ngự trị bên trong mà cung cấp những phương thức để mỗi người tự đánh bại "con quỷ", từ đó tìm được ý nghĩa, hạnh phúc của cuộc sống.

Phương thức của Napoleon Hill được gói gọn trong 7 nguyên tắc, bao gồm: Tính rõ ràng của mục đích; Khả năng làm chủ bản thân; Khả năng học từ nghịch cảnh; Khả năng kiểm soát ảnh hưởng của môi trường xung quanh; Thời gian (định hình vĩnh viễn các thói quen suy nghĩ tích cực thay vì tiêu cực và gia tăng sự thông tuệ); Sự hòa hợp (cùng với tính rõ ràng của mục đích trở thành ảnh hưởng chủ đạo trong môi trường thể chất, trí tuệ và tinh thần của cá nhân); và cuối cùng là Sự cẩn trọng (xem xét kỹ càng kế hoạch trước khi hành động).

7 nguyên tắc này cũng chính là 7 bước để đưa các nạn nhân của Con Quỷ ra khỏi nhà tù do chính họ tạo ra. Như lời Con Quỷ đã nói trong cuốn sách: "Nơi tốt nhất để bắt đầu kỷ luật tự giác là ngay nơi ngươi đang đứng, và bắt đầu bằng việc nhìn nhận sự thật - rằng chẳng có gì là thiện hay ác trong hằng hà sa số vũ trụ mà chỉ có sức mạnh của quy luật tự nhiên. Không một ai trong bất cứ vũ trụ nào có sức mạnh để gây ảnh hưởng lên một con người, dù là ít nhất, ngoại trừ tự nhiên và bản thân người đó".

"Chiến thắng Con Quỷ bên trong" - Cuốn sách mang giá trị vượt thời gian của Napoleon Hill (Ảnh: First News).

Cuốn sách mang giá trị vượt thời gian

Xuyên suốt 360 trang sách, bạn sẽ không ít lần ngạc nhiên vì những triết lý thâm thúy của Napoleon Hill, nhưng có lẽ bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng bản thảo của cuốn sách này đã được viết cách đây 86 năm.

Hill đã gõ bản thảo Chiến thắng Con Quỷ bên trong trên máy đánh chữ từ năm 1938, nhưng gia đình ông cất giấu nó trong suốt 72 năm vì những khía cạnh dễ gây tranh cãi của nó. Khi được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2011, cuốn sách ngay lập tức gây tiếng vang bởi những giá trị vượt thời gian mà các thông điệp và triết lý của Napoleon Hill mang lại.

Đối với những độc giả lần đầu tiếp cận với tác phẩm của Napoleon Hill, có thể bạn sẽ nghĩ, cuốn sách đã được viết vào hơn 80 năm trước thì làm sao còn phù hợp với thời điểm biến động như hiện nay? Nhưng sự thật là thời gian mấy mươi năm chỉ càng giúp khẳng định tính đúng đắn trong những điều Napoleon Hill đã chia sẻ.

Và nếu bạn thay đổi những tên tuổi, ngày tháng, sự kiện trong sách bằng những tên tuổi, ngày tháng và sự kiện thuộc thời kỳ hiện tại của chúng ta thì mọi thứ gần như chẳng thay đổi.

"Chiến thắng Con Quỷ bên trong" - 7 nguyên tắc giúp bạn chiến thắng "con quỷ" bên trong (Ảnh: First News).

Thông qua việc đào sâu vào bản chất của con người, Napoleon Hill đã vén lên tấm màn của sự thật, giúp chúng ta phá đổ bức tường u minh đã ngăn hàng triệu con người nhìn thấy sự tự do và hạnh phúc.

Ông không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên tắc để vượt qua trở ngại mà còn khuyến khích mỗi người tự khai thác hết mọi tiềm năng của bản thân, không chỉ vì lợi ích của cá nhân mà còn cho cả nhân loại.

Đặc biệt, bản thảo cuốn sách đã được Sharon Lechter - đồng tác giả của Rich Dad, Poor Dad (tạm dịch: Cha giàu, cha nghèo) và Three Feet from Gold (tạm dịch: Cách mỏ vàng ba bước chân) - chú thích và biên tập.

Những lời nhận định của Sharon Lechter được lồng ghép xuyên suốt cuốn sách, giúp người đọc nhìn thấy rõ hơn mối liên hệ chặt chẽ giữa triết lý của Napoleon Hill với bối cảnh ngày nay: khủng hoảng kinh tế, những điều bất ổn, những cám dỗ và nỗi lo sợ thường trực mà phần đông chúng ta vẫn ngày ngày đối mặt…

Nói về cuốn sách, Jeffrey - tác giả của The Little Red Book of Selling và The Little Gold Book of YES! Attitude - đã nhận xét: "Tác phẩm bất hủ Nghĩ giàu & Làm giàu của Napoleon Hill đã đi trước thời đại 50 năm khi nó ra đời.

Và kho báu mới được khám phá gần đây, Chiến thắng Con Quỷ bên trong, lại cung cấp thêm bằng chứng cho thấy sự thông tuệ và giá trị di sản của ông. Thông qua quyển sách, Hill hướng dẫn bạn nhận ra thật và giả, tốt và xấu, đúng và sai như thể ông đang sống vào thời nay vậy".

Đến nay, cuốn sách Chiến thắng Con Quỷ bên trong đã được dịch ra khoảng 20 thứ tiếng và thường xuyên có mặt trong danh sách khuyến đọc của các nhà lãnh đạo thành công.