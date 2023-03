"Chị đẹp" Kim Hye Soo thừa nhận mệt mỏi, muốn nghĩ tới chuyện nghỉ hưu

Kim Hye Soo khẳng định việc tham gia vào các bộ phim khiến cô có cảm giác bản thân bị giảm tuổi thọ. Nữ diễn viên cũng thừa nhận mệt mỏi với lịch trình bận rộn và sự kỳ vọng của khán giả.

Kim Hye Soo thừa nhận, cô đã nghĩ tới chuyện nghỉ hưu (Ảnh: W).

Tham gia chương trình của nữ diễn viên Song Yoon Ah, Kim Hye Soo tâm sự, việc quay bộ phim Under The Queen's Umbrella (Dưới bóng trung điện) kết thúc cách đây không lâu khiến cô thấy kiệt sức. Trong suốt 9 tháng, nữ diễn viên 53 tuổi chỉ đọc kịch bản và quay phim.

Cô tâm sự: "Phần hay nhất của đoạn kết phim là khi tôi biết bản thân không phải thức cả đêm để đọc kịch bản nữa. Tôi chưa bao giờ muốn sống lâu, nhưng tôi cảm thấy việc quay bộ phim như đã lấy đi 3 năm của cuộc đời. Tôi nghĩ: "Mình sẽ chết sớm hơn ba năm". Nói như vậy không có nghĩa tôi hối tiếc vì đã nhận lời tham gia bộ phim. Tôi đã cống hiến hết mình trong thời gian tham gia bộ phim".

Kim Hye Soo tiết lộ khó khăn của cô không chỉ về thể chất mà cả tinh thần. Một lý do khác khiến chị đẹp của màn ảnh xứ Hàn nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi là vì mệt mỏi trước sự kỳ vọng của khán giả và luôn phải đối mặt với nỗi cơ đơn vì làm người của công chúng.

Kim Hye Soo vừa có sự thể hiện xuất sắc trong "Under The Queen's Umbrella" (Ảnh: tvN).

"Thú thực, tôi rất cô đơn và khó khăn. Tôi tự nghĩ mình nên bỏ cuộc. Tôi không thể làm việc này nữa, nó quá khó khăn và tôi sẽ giải nghệ. Kể cả khi làm việc chăm chỉ nhưng khán giả vẫn có thể nói với tôi rằng: "Đó là Kim Hye Soo. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy diễn xuất tốt". Dù tôi hiểu, đây là điều thường thấy của giới nghệ sĩ nhưng tôi vẫn thấy thật tàn nhẫn", Kim Hye Soo nói thêm.

Trong bộ phim gần nhất mà cô tham gia diễn xuất - Under The Queen's Umbrella, Kim Hye Soo vào vai một hoàng hậu cố gắng bảo vệ những đứa con của mình khỏi những nguy hiểm nơi cung đình. Bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi, thành công cả về mặt nghệ thuật lẫn thương mại. Under The Queen's Umbrella trở thành một trong những phim truyền hình thành công nhất của Hàn Quốc trong năm 2022.

Đây không phải lần đầu Kim Hye Soo nói tới chuyện giải nghệ. Năm 2017, cô đã cân nhắc tới chuyện rời bỏ làng giải trí khi bản thân vẫn luôn là một trong những cái tên "hot" nhất tại xứ kim chi.

Cô tâm sự: "Tôi không biết mình có nên nói ra điều này không. Chuyện này khá nhạy cảm. Tôi đã làm việc trong làng giải trí khá lâu rồi và tôi cũng đã già rồi. Tôi luôn nghĩ tới chuyện nên nghỉ đóng phim. Tôi luôn muốn làm vậy".

Kim Hye Soo cho rằng, làm nghệ sĩ không phải là một công việc dễ dàng bởi cô luôn thấy cô đơn, áp lực (Ảnh: Instagram).

Dù là một nghệ sĩ tài năng và có thực lực, nhưng Kim Hye Soo luôn hoài nghi liệu cô có bị xem là một công cụ trong ngành công nghiệp giải trí hay không.

Cô chia sẻ: "Tôi đã nghĩ về việc nghỉ hưu. Tôi luôn băn khoăn liệu mình có lựa chọn đúng khi quyết định trở thành một diễn viên hay không. Điều đó không có nghĩa là tôi sợ mình sẽ làm diễn viên được bao lâu. Tôi từng nghĩ mình sinh ra không dành cho công việc này. Có rất nhiều diễn viên xuất sắc hơn tôi ngoài kia".

Sau khi lắng nghe những chia sẻ từ thần tượng, người hâm mộ đã gửi những lời động viên, an ủi và cảm ơn Kim Hye Soo vì đã luôn cống hiến hết mình cho từng vai diễn. Kim Hye Soo, sinh năm 1970, bước chân vào ngành giải trí năm 1986 và lập tức trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á.

Ở tuổi 53, Kim Hye Soo vẫn là một biểu tượng của điện ảnh và thời trang của Hàn Quốc (Ảnh: News1).

Kim Hye Soo giành được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất là Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Baeksang năm 1987. Kể từ đó, cô là một trong những diễn viên hàng đầu, được đánh giá cao về phong cách cũng như năng lực diễn xuất của Hàn Quốc.

Với gia tài diễn xuất và giải thưởng đồ sộ, Kim Hye Soo dần trở thành cái tên quyền lực của màn ảnh Hàn Quốc. Cô được đồng nghiệp yêu mến, đàn em kính nể và công chúng mến mộ suốt 35 năm cống hiến cho nghệ thuật. Truyền thông và khán giả Hàn Quốc ca tụng cô bằng danh xưng "chị đại", "bà hoàng màn ảnh". Cô từng được báo Mỹ tôn vinh là "Angelina Jolie của Hàn Quốc".

Không chỉ được khen ngợi bởi khả năng diễn xuất, Kim Hye Soo được xem là một trong những ngôi sao nổi tiếng, xinh đẹp, tài năng và sở hữu nhan sắc hoàn hảo của showbiz xứ Hàn. Truyền thông Hàn ca ngợi cô có "vẻ đẹp không tuổi".

Kim Hye Soo vẫn chưa lập gia đình, chưa sinh con (Ảnh: HB).

Kim Hye Soo sở hữu chiều cao 1m7 cùng những đường cong rất nữ tính. Ngoài việc sở hữu thân hình đồng hồ cát chuẩn mực, nữ diễn viên còn cho thấy gu thời trang hoàn hảo. Cô sẵn sàng thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau, giúp hình ảnh của bản thân trở nên mới mẻ trong mắt công chúng.

Đã ngoài 50 tuổi, Kim Hye Soo chấp nhận sống độc thân. Từ khi bước vào làng giải trí, nữ diễn viên đã rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô chỉ một lần công bố chuyện tình cảm với nam diễn viên có ngoại hình khiêm tốn - Yoo Hae Jin. Hai người chia tay vào năm 2011.

Kim Hye Soo vốn là một phụ nữ mạnh mẽ và độc lập nên những người đàn ông tới bên cô luôn có cảm giác áp lực. Sau những chuyện tình không thành, Kim Hye Soo quyết định nói "không" với hôn nhân và thừa nhận thấy hạnh phúc với cuộc sống độc lập hiện tại.