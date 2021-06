Chê món trứng vịt lộn "kinh tởm", MC nổi tiếng bị phản đối dữ dội

Dân trí MC James Corden đang phải hứng chịu làn sóng phản đối dữ dội từ các khán giả châu Á khi đưa ra những nhận xét thiếu tôn trọng về các món ăn của người châu Á trên sóng truyền hình.

James Corden là diễn viên, ca sĩ, danh hài kiêm MC người Anh. Tên tuổi của anh gắn liền với chương trình nổi tiếng The Late Late Show with James Corden của đài CBS. The Late Late Show with James Corden từng nhận 4 đề cử Emmy và bản thân James Corden từng được mời dẫn chương trình lễ trao giải Grammy năm 2012.

The Late Late Show with James Corden là một chương trình truyền hình được đông đảo khán giả Mỹ đón nhận, đặc biệt là tiết mục định kỳ mang tên Spill Your Guts. Trong chương trình này, khách mời sẽ phải trả lời một câu hỏi hoặc ăn một món ăn mà MC James Corden cho rằng "kinh tởm".

Đáng chú ý, những món ăn được người châu Á yêu thích như trứng vịt lộn, chân gà, tổ yến, trứng cá đều được MC mang ra thử thách khách mời. Nhiều người nổi tiếng như Kendall Jenner, Kim Kardashian, Justin Bieber từng tham gia chương trình này.

Hành động của MC James Corden khiến nhiều khán giả châu Á bức xúc. Ngày 11/6, gần 12.000 người đã ký một lá đơn trên Change.org nhằm kêu gọi MC James Corden hủy bỏ tiết mục Spill Your Guts trong talkshow The Late Late Show with James Corden. vì cho rằng, chương trình thiếu tôn trọng người dân châu Á.

Người đưa ra bản kiến nghị là ngôi sao mạng xã hội gốc Philippines - Kim Saira, đang sinh sống ở California, chia sẻ: "Nhiều món James Corden ép buộc người chơi ăn đều đến từ các nền văn hóa châu Á, gồm trứng vịt lộn, trứng bắc thảo, chân gà, tổ yến... và gọi chúng là kinh tởm. Đây đúng là sự phân biệt chủng tộc. Thật là thiếu tôn trọng".

Cô còn nói thêm: "Tôi thường ăn trứng vịt lộn khi đến Philippines cùng bà và anh em họ của mình. Đó là một món ăn thân thuộc đối với tôi nhưng James Corden lại nhận xét về nó một cách thô thiển".

"Tôi thực sự hoang mang và suy nghĩ rằng: "Trời ơi, đây là văn hóa của tôi. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại mang ra làm trò cười", Kim Saira nói thêm. Cô cũng tuyên bố dừng xem chương trình của MC James Corden từ lâu.

Nhiều người đã ký vào đơn kiến nghị của cô Kim Saira vì tin rằng, một chương trình như Spill Your Guts sẽ càng khuyến khích hành vi phân biệt chủng tộc. Những khán giả châu Á cũng tin rằng, các món ăn châu Á được chế biến trong chương trình sai cách nên không có được hương vị ngon như các món ăn truyền thống của người dân châu Á.

Cô Kim cũng nhấn mạnh rằng, sự nổi tiếng của show truyền hình này và sự tham gia của những ngôi sao có lượng fan đông đảo như Kim Kardashian, Gordon Ramsay, Justin Bieber sẽ tạo nên những ảnh hưởng tiêu cực trong cộng đồng.

"Thật đau lòng khi xem những ngôi sao nổi tiếng và có sức ảnh hưởng mỉa mai, chế giễu về món ăn của chúng tôi. Những món ăn này là đặc biệt với chúng tôi và tôi tin rằng, một chương trình như thế này không khác gì hành động bài xích, bắt nạt người châu Á", cô Kim nói.

Bên cạnh đó, nhiều người còn yêu cầu ê-kíp của tiết mục Spill Your Guts phải quyên góp tiền bù đắp cho các nhà hàng và doanh nghiệp do người châu Á sở hữu tại Mỹ. Hiện, James Corden và đài CBS vẫn chưa phản hồi về vấn đề này.

