Câu lạc bộ thoát y khen ngợi Lisa, hé lộ nữ thần tượng thích múa táo bạo

Tháng 9 vừa rồi, Lisa đã có một số đêm diễn tại quán bar Crazy Horse ở Pháp. Đây trở thành một trong những sự kiện gây ồn ào nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ Thái Lan. Sau đêm diễn, cô vướng phải chỉ trích và sự tẩy chay của một bộ phận khán giả Trung Quốc, Hàn Quốc.

Thậm chí, nữ ca sĩ Thái Lan còn mất 50.000 người hâm mộ trong một hội nhóm dành cho fan của Lisa tại Trung Quốc, bị xóa sổ trang cá nhân và trang dành cho người hâm mộ trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Quán bar Crazy Horse khen ngợi buổi biểu diễn của Lisa tại câu lạc bộ này hồi tháng 9/2023 (Ảnh: Instagram).

Một số nhãn hàng còn gỡ/ẩn hình ảnh của Lisa trong các nội dung quảng cáo tại Trung Quốc. Lisa được cho là bị phong sát tại thị trường Trung Quốc bởi việc trình diễn thoát y được xem là một trong những hoạt động cấm kỵ tại thị trường này.

Sau 5 buổi diễn tại Crazy Horse, Lisa còn đăng tải những hình ảnh hậu trường của đêm diễn này trên trang cá nhân có 100 triệu người đăng ký theo dõi của cô trên Instagram. Cô bày tỏ niềm vui khi được biểu diễn cùng lời hứa hẹn sẽ trở lại trình diễn nếu có cơ hội.

3 tháng sau những đêm diễn gây tranh cãi của Lisa tại câu lạc bộ Crazy Horse, mới đây, quán bar mang tính biểu tượng của Paris (Pháp) đã cập nhật một số hình ảnh trong đêm diễn của nữ thần tượng hồi tháng 9/2023, kèm đó là lời khen ngợi thành viên Blackpink.

Họ cũng khẳng định, ngôi sao thế hệ 9X có niềm yêu thích lớn đối với quán bar thoát y. "Là fan lâu năm của Crazy Horse, Lisa đã gõ cửa quán rượu nổi tiếng để thực hiện ước mơ được gia nhập dàn vũ công huyền thoại", Crazy Horse viết.

Crazy Horse cho rằng buổi biểu diễn độc quyền của Lisa hồi tháng 9/2023 để lại ấn tượng khó phai với khán giả trên toàn thế giới. "Mỗi buổi biểu diễn của cô ấy là sự thể hiện khả năng làm chủ sân khấu và thu hút khán giả", trang này bình luận.

Câu lạc bộ Crazy Horse tiết lộ, Lisa là fan của câu lạc bộ mang tính biểu tượng của Paris (Pháp) (Ảnh: Instagram).

Được biết, Lisa đã biểu diễn một số tiết mục mang tính biểu tượng ở quán như Miss Astra, Miss Astra is back, Crisis? What Crisis!?! và But i'm a good girl.

Quán bar nổi tiếng nước Pháp cũng gửi lời cảm ơn những nghệ sĩ đã tới ủng hộ sự kiện như 3 thành viên còn lại của Blackpink gồm Rosé, Jisoo, Jennie, các nghệ sĩ Rosalia, Tyga, Cindy Mello, Bryan Yambao, Christian Louboutin, Austin Butler, Kaia...

Lisa (SN 1997) sinh ra và lớn lên tại Thái Lan nhưng lập nghiệp tại Hàn Quốc. Cô về đầu quân cho công ty giải trí YG Entertainment (Hàn Quốc) từ năm 14 tuổi sau khi giành chiến thắng trong một cuộc tuyển chọn gắt gao.

Năm 2006, cô chính thức ra mắt làng giải trí xứ Hàn với tư cách thành viên nhóm nhạc Blackpink. Sau 7 năm hoạt động, Blackpink vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công và nổi tiếng của Hàn Quốc.

Bản thân Lisa cũng có nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp, cô là gương mặt thành công trong âm nhạc và thời trang. Ngôi sao người Thái Lan là đại sứ cho hãng thời trang Celine, hãng trang sức Bulgari, mỹ phẩm MAC Cosmetics.

Cuối năm 2023, Lisa đạt được thỏa thuận chung với công ty chủ quản YG Entertainment. Theo đó, cô và 3 thành viên còn lại trong nhóm Blackpink tái ký hợp đồng hoạt động nhóm với công ty quản lý YG Entertainment.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lisa và các cô gái trong nhóm Blackpink sẽ tung ra album của nhóm vào quý 4 của năm 2024. YG Entertainment sẽ chịu trách nhiệm điều phối, sắp xếp các hoạt động của nhóm nhạc Blackpink.

Lisa sống chủ yếu tại Paris (Pháp) thời gian vừa qua (Ảnh: Instagram).

Tuy nhiên, về hoạt động cá nhân của Lisa và YG Entertainment, công ty giải trí Hàn Quốc sẽ không can thiệp. Truyền thông quốc tế dự đoán, ngôi sao gốc Thái Lan về đầu quân cho một công ty của Mỹ. Đây cũng là lý do, cô xuất hiện chủ yếu tại nước ngoài thời gian vừa qua.

Trong 2 tháng qua, Lisa chủ yếu đi về giữa Hàn Quốc, Thái Lan và Pháp. "Em út" của nhóm Blackpink đã đón năm mới cùng bạn trai tin đồn Frédéric Arnault tại Paris (Pháp). Giọng ca Money cũng gấp rút học tiếng Pháp và sẽ trình diễn tại một chương trình từ thiện của Pháp.

Đầu năm 2024, người hâm mộ bắt gặp Lisa và bạn trai tin đồn Frédéric Arnault ghé thăm câu lạc bộ Crazy Horse. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Lisa cũng gây chú ý với chuyện tình yêu với doanh nhân kiêm con trai tỷ phú Frédéric Arnault. Cặp đôi bị phát hiện hẹn hò từ tháng 7/2023 nhưng không xác nhận mối quan hệ.