Cậu bé 9 tuổi gây ấn tượng trong minishow jazz

Honda Nhật Anh đang là học sinh lớp 4 của một trường quốc tế tại Hà Nội. Dù tuổi còn nhỏ, Nhật Anh đã khiến khán giả ngạc nhiên với phần trình diễn điêu luyện 3 tác phẩm kinh điển thuộc dòng Smooth jazz: Autumn leaves, Fly me to the moon và Bésame mucho.

Tiếng kèn của Honda không chỉ chắc chắn về kỹ thuật mà còn truyền tải cảm xúc mượt mà, có chiều sâu - điều hiếm thấy ở lứa tuổi tiểu học.

Honda Nhật Anh biểu diễn cùng thầy Bùi Hoàng An trong minishow "Honda và Jazz" (Ảnh: Ban tổ chức).

Không chỉ dừng lại ở Smooth jazz, tại minishow, Honda còn thể hiện khả năng vượt trội khi trình diễn những bản nhạc kinh điển trong kho tàng jazz, đã trở thành mẫu mực và được hầu hết các nghệ sĩ jazz trên thế giới biết đến, học tập và biểu diễn thường xuyên như: Yardbird suite, Lady bird, This i dig of you.

Không chỉ giới hạn ở nhạc jazz quốc tế, Honda Nhật Anh còn thử sức với các bản nhạc hot của Việt Nam, phối theo phong cách jazz như: Tình đầu quá chén, Tái sinh hay Một vòng Việt Nam - mang đến sự mới mẻ và gần gũi với khán giả trong nước.

Khách mời trong sự kiện chính là thầy dạy saxophone Bùi Hoàng An và chị gái ruột của cậu bé, Đặng Khánh Hảo Anh.

Honda Nhật Anh biểu diễn cùng chị gái Đặng Khánh Hảo Anh (Ảnh: Ban tổ chức).

Được biết, từ khi 7 tuổi, Honda Nhật Anh đã lựa chọn cây kèn saxophone - một nhạc cụ mà đối với nhiều người còn xa lạ, nhưng cậu lại ngay lập tức yêu âm thanh trầm ấm, ngọt ngào, có chút da diết mà cũng đầy tự do, bay bổng của tiếng kèn saxophone.

Từ đó cây kèn không chỉ là nhạc cụ, mà trở thành người bạn thân thiết, gắn bó với cậu bé qua từng ngày. Những ngày đầu, Honda với đôi tay nhỏ bé và hơi thở chưa đủ dài để cất trọn âm một câu nhạc, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Với Honda, saxophone không chỉ là nhạc cụ, không chỉ là niềm vui, mà còn là nơi nghệ sĩ nhí tìm thấy chính mình. Trong từng giai điệu, từng câu nhạc, cậu được thổi hồn vào đó những cảm xúc rất riêng, mỗi lần là một sự sáng tạo khác nhau.

Honda Nhật Anh nhận Giải nhất bảng vòng chung kết Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong 2024 (Ảnh: Ban tổ chức).

Hai năm trở lại đây, Honda Nhật Anh đã đạt được một số thành tích nổi bật: Giải nhất vòng sơ loại khu vực Việt Nam và Giải nhất bảng vòng chung kết Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong 2024; Giải nhì bảng nhạc cụ hiện đại tại vòng chung kết cuộc thi Âm nhạc LIGHT UP 2023; tham gia biểu diễn giao lưu với Dàn nhạc giao hưởng The Sun Symphony Orchestra - Solo Saxophone...

Không chỉ nổi bật trong âm nhạc, Honda còn là một học sinh gương mẫu trong học tập văn hóa. Thầy giáo của Honda Nhật Anh - nghệ sĩ Bùi Hoàng An - chia sẻ: "Honda là học sinh ấn tượng nhất mà tôi từng dạy. Một phần vì Honda nhỏ tuổi nhưng điều khiến tôi thật sự bất ngờ là bạn ấy có một tư duy chơi nhạc, ngẫu hứng của một người già dặn, kinh nghiệm và từng trải. Điều đó không thể xuất hiện ở một cậu bé với lứa tuổi như vậy.

Honda là niềm tự hào của tôi, và sẽ sớm thôi sẽ là niềm tự hào của tất cả những nghệ sĩ Việt Nam. Đơn giản là khi bạn nhìn một người chơi nhạc, bạn biết người ta có thể trở thành ai và mang lại những giá trị to lớn gì cho nền âm nhạc Việt Nam".

Minishow Honda và Jazz là dịp để khán giả hiểu rõ hơn về hành trình âm nhạc của Honda Nhật Anh (Ảnh: Ban tổ chức).

Nghệ sĩ saxophone người Mỹ David Valdez (Carlos) - một tên tuổi lớn trong giới jazz quốc tế và là thầy của nghệ sĩ Bùi An (hiện được xem là nghệ sĩ jazz trẻ xuất sắc nhất Việt Nam) - chia sẻ: "Tôi đã từng dìu dắt nhiều nghệ sĩ jazz trẻ hàng đầu của Việt Nam, nhưng chưa ai khiến tôi ấn tượng như cậu bé 9 tuổi này.

Là học trò của Bùi An - học trò cưng của tôi - Honda Nhật Anh thừa hưởng một di sản Bebop phong phú. Tôi thấy hình ảnh của chính mình trong cậu bé: sự tận tâm, cống hiến và tập trung tuyệt đối.

Điều đáng kinh ngạc là Honda thậm chí còn tập trung hơn tôi khi ở độ tuổi của cậu bé. Không chỉ vậy, cậu ấy còn vượt xa tôi ngày trước về kỹ thuật và sự sáng tạo nghệ thuật...".