Cặp tình nhân nổi tiếng Hồng Kông đeo vàng trĩu cổ trong hôn lễ

Dân trí Hôn lễ của nam diễn viên xứ hương cảng - Hồng Vĩnh Thành và người đẹp Lương Nặc Nghiên đã diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc), ngày 11/7.

Hồng Vĩnh Thành, sinh năm 1983, là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim của TVB như Thiên nhãn, Pháp sư bất đắc dĩ, Đơn luyến song thành, Đại soái ca, Thiết thám… Vợ anh, Lương Nặc Nghiên, là một huấn luyện viên thể hình. Họ đã hò hẹn được 3 năm và chung sống từ năm ngoái.

Vợ chồng Hồng Vĩnh Thành và Lương Nặc Nghiên dát vàng quanh người trong hôn lễ, ngày 11/7.

Nam diễn viên Hồng Vĩnh Thành kết hôn

Trước khi gặp gỡ Lương Nặc Nghiên, Vĩnh Thành từng dính tin đồn tình cảm với nhiều "bóng hồng" trong làng giải trí. Khi Lương Nặc Nghiên nhận lời cầu hôn, chú rể Hồng Vĩnh Thành đã hạnh phúc bày tỏ trên trang cá nhân: "Thật may mắn khi có em nắm tay, anh mong có thể ở cạnh em suốt cuộc đời. Hẹn hò với em là may mắn của anh, cưới được em là niềm hạnh phúc của anh".

Tháng 6 vừa rồi, Hồng Vĩnh Thành và Lương Nặc Nghiên đã thông báo đính hôn với màn cầu hôn lãng mạn của họ diễn ra trong toilet. Cặp đôi cũng đã chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn. Tháng 7 này, cặp tình nhân của TVB (Hồng Kông) đã tổ chức hôn lễ chính thức trước sự chứng kiến của các đồng nghiệp và bạn bè.

Hồng Vĩnh Thành và Lương Nặc Nghiên hò hẹn được 3 năm và dọn về sống chung từ năm ngoái.

Cô dâu họ Lương cho biết, vào thời điểm quyết định tổ chức hôn lễ, Hồng Vĩnh Thanh đang bận rộn với dự án phim truyền hình đầu tay do anh làm nhà sản xuất - The Haunted House Cleaners trong khi cô cũng chưa thu xếp ổn thỏa công việc. Cặp đôi vội vàng làm đám cưới sau khi chính quyền thông báo nới lỏng quy định giãn cách do dịch Covid-19.

Cô dâu Lương Nặc Nghiên chia sẻ: "Khi biết tin đám cưới được phép mời 50 người, chúng tôi đã nhanh chóng chọn ngày. Người thân của tôi ở Macao nên không thể tới tham dự và mẹ của anh ấy cũng không thể trở về từ Đài Loan. Hai đứa quyết định sẽ dâng trà qua cuộc gọi video".

Cặp vợ chồng son mời trà cha mẹ hai bên gia đình qua video call do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hai ngôi sao thực hiện lễ cưới theo phong cách truyền thống ở nhà riêng và tiệc cưới tại khách sạn Rosewood ở Hồng Kông. Trong tiệc cưới, cô dâu và chú rể dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào.

Cũng trong hôn lễ, Hồng Vĩnh Thành thông báo "bà xã" đang mang thai. Với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, chú rể Hồng Vĩnh Thành nói: "Một gia đình nhỏ sẽ mang lại nhiều hạnh phúc lớn hơn. Tôi đang hồi hộp bước vào cuộc sống gia đình".

Đám cưới của cặp đôi diễn viên nổi tiếng xứ hương cảng có sự chứng kiến của các ngôi sao nổi tiếng như Trương Vệ Kiện, Tiêu Chính Nam, Huỳnh Thúy Như, Lý Giai Tâm...

Hồng Vĩnh Thành và Lương Nặc Nghiên tranh thủ tổ chức hôn lễ khi quy định giãn cách vì dịch Covid-19 tại Hồng Kông được nới lỏng.

Trong hôn lễ, cặp vợ chồng son diện trang phục truyền thống, đeo nhiều trang sức vàng từ dây chuyền, nhẫn, vòng tay và lợn vàng... Giới truyền thông Hồng Kông gọi đây là "Đám cưới dát vàng" khi cả cô dâu và chú rể đều phủ kín trang sức trên người. Tính riêng nhẫn cưới kim cương của cô dâu đã có giá trị 154.000 USD.

Chú rể thừa nhận, đêm trước ngày cưới, anh rất hồi hộp và không thể chợp mắt. "Anh ấy đắp mặt nạ mỗi ngày, bỏ carbs để giảm cân và còn mua một loại dầu gội kích thích mọc tóc cấp tốc vì anh ấy muốn vuốt tóc trong ngày cưới", cô dâu Lương Nặc Nghiên "bóc mẽ" chú rể trước bạn bè.

Sau lễ thành hôn tại nhà, cặp đôi tổ chức tiệc cưới tại khách sạn Rosewood ở Hồng Kông.

Trịnh Y Kiện là khách mời của tiệc cưới.

Các khách mời đều phải tuân thủ quy định chống dịch bằng cách đeo khẩu trang tại tiệc cưới.

Mi Vân

Theo 8days