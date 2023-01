Cặp sao phim "Yêu nhầm bạn thân" lộ ảnh hẹn hò

Truyền thông Thái Lan đưa tin, cặp tình nhân nổi tiếng của màn ảnh xứ chùa vàng - Baifern Pimchanok và Nine Naphat đã có chuyến du lịch tại Scotland cùng nhau.

Một cư dân mạng đã tình cờ bắt gặp Baifern và Nine cùng nhau đi dạo trên đường phố Scotland. Tài tử Thái Lan tỏ ra ân cần với bạn gái. Anh không ngại khoác vai cô khi cả hai sánh đôi trên phố.

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngoài ra, cư dân mạng cũng phát hiện Baifern và Nine cùng đăng ảnh check-in tại Edinburgh, Scotland.

Baifern Pimchanok đăng ảnh du lịch tại Scotland đầu năm 2023 (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên người Thái Lan trông rất rạng rỡ và hạnh phúc (Ảnh: Instagram).

Nine Naphat cũng khoe ảnh check-in tại Scotland (Ảnh: Instagram).

Baifern Pimchanok dưới ống kính của bạn trai (Ảnh: Instagram).

Chuyện tình của 2 ngôi sao hàng đầu Thái Lan nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng kể từ họ quyết định công khai mối quan hệ vào tháng 11 vừa rồi. Cặp đôi từng hợp tác trong dự án điện ảnh Yêu nhầm bạn thân và phim truyền hình Sợi dây hoàng lan.

Trước đó, ngày 29/11, Nine Naphat cho biết anh đang tích cực theo đuổi người bạn thân lâu năm Baifern Pimchanok. Anh tiết lộ mình là người đã phải lòng đối phương trước.

"Tôi đã vội đến gặp Baifern và thổ lộ với cô ấy. Tôi rất thích cô ấy, và cô ấy đã cười rất nhiều. Chúng tôi đã biết nhau và giữ mối quan hệ bạn bè suốt 4, 5 năm qua, nhưng tôi cảm thấy hai đứa không thể cứ làm bạn mãi thế này được. Đã đến lúc phải bước qua ranh giới bạn bè rồi", Nine chia sẻ.

Baifern Pimchanok cũng xác nhận cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu, yêu đương. Nữ diễn viên hy vọng mối quan hệ của hai người có thể thuận theo tự nhiên và phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Baifern Pimchanok và Nine Naphat là cặp tình nhân nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ châu Á (Ảnh: News).

Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cô chia sẻ: "Chúng tôi đã mở lòng chia sẻ với nhau rất nhiều thứ. Tôi biết ơn anh ấy đã luôn coi trọng tôi. Và một quan hệ mới đã bắt đầu khi anh ấy đã thú nhận về tình cảm của mình dành cho tôi".

Baifern Pimchanok ngượng ngùng kể lại khoảnh khắc được Nine Naphat tỏ tình: "Tôi đã sốc vì từ trước tới nay, Nine luôn đối xử tốt với tôi và sau này cũng thế. Ngày Nine bày tỏ, tôi cũng không biết nói gì, chỉ cười thôi. Tôi cũng cảm thấy rất ngại. Nine cũng thường xuyên nói chuyện, hỏi thăm những bạn bè xung quanh. Mọi người cũng nói với tôi về việc đó. Và tôi cũng đã gật đầu, đồng ý với Nine".

Baifern Pimchanok, sinh năm 1992, sở hữu nhan sắc quyến rũ và là một trong những ngôi sao nữ hàng đầu của làng giải trí Thái Lan hiện nay. Ngay khi ra mắt, cô đã nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp cùng diễn xuất lôi cuốn thông qua loạt tác phẩm như First Love, Ngọn lửa đam mê, Chiếc lá cuốn bay…

Hiện, Baifern Pimchanok được kỳ vọng với dự án Beauty Newbie, dựa trên webtoon My ID Is Gangnam Beauty (Người đẹp Gangnam) nổi tiếng của Hàn Quốc. Trong tác phẩm này, nữ diễn viên vào vai một cô gái sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ. Phim dự kiến ra mắt trong năm nay.

Baifern Pimchanok và Nine Naphat công khai mối quan hệ hồi tháng 11 vừa rồi (Ảnh: Instagram).

Baifern Pimchanok và Nine Naphat từng là bạn gần 4 năm trước khi công khai tình cảm (Ảnh: Instagram).

Nine Naphat, anh sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1m85 và có phong cách thời trang nổi bật. Anh bén duyên với nghiệp mẫu trước khi trở thành diễn viên. Nine là con trai của diễn viên nổi tiếng Pimpaka Siangsomboon. Bà từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan năm 1988.

Sau khi thừa nhận là một cặp, Baifern và Nine không còn ngần ngại nói về đối phương trước công chúng và xuất hiện thường xuyên bên nhau.

Tháng 12 vừa rồi, người hâm mộ bắt gặp cặp đôi Baifern Pimchanok và Nine Naphat hẹn hò ở một khu chợ đêm sầm uất tại Thái Lan. Cả hai đều mặc áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai, phối cùng quần jeans đơn giản.

Baifern và Nine cùng thưởng thức những món ăn vặt lề đường tại khu chợ đêm. Nhiều cư dân mạng nhận xét hai ngôi sao nổi tiếng rất giản dị và thân thiện.

Tháng 12 vừa rồi, Baifern Pimchanok và Nine Naphat bị người hâm mộ bắt gặp hẹn hò giản dị tại một khu chợ đêm ở Thái Lan (Ảnh: TikTok).