Cặp đôi cư xử văn minh sau ly hôn khiến cả Hollywood ngưỡng mộ

Hai ngôi sao phải lòng nhau ngay lần đầu gặp tại một buổi ra mắt phim ở Los Angeles (Mỹ) năm 1986. Thời điểm đó, Demi Moore đang đính hôn với Emilio Estevez. Không lâu sau, cô công khai mối quan hệ với Bruce Willis. Cặp đôi kết hôn vào năm 1987 và nhanh chóng trở thành một trong những gia đình quyền lực của Hollywood.

Demi Moore và Bruce Willis từng là cặp đôi "vàng" của làng giải trí thế giới (Ảnh: Getty).

Trong hơn một thập kỷ chung sống, họ có 3 con gái chung và cùng xây dựng sự nghiệp rực rỡ. Tuy nhiên, đến năm 1998, cả hai thông báo ly hôn với lý do bận rộn công việc, không còn thời gian vun đắp tình cảm.

Dù hôn nhân tan vỡ, Bruce Willis và Demi Moore vẫn giữ mối quan hệ hòa nhã. Cả hai thống nhất đặt con cái lên hàng đầu và cùng nuôi dạy các con trong môi trường gia đình gắn kết.

Trong hồi ký Inside Out, Demi Moore từng thẳng thắn chia sẻ về nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân với Bruce Willis: “Bruce thích đến trường quay một cách kỳ lạ. Trong thời gian anh ấy quay bộ phim Hudson Hawk, tôi luôn có cảm giác bất an. Tôi biết mình bị lừa dối khi đến đó thăm chồng”.

Dù trải qua nhiều tổn thương, cô vẫn chọn cách ứng xử văn minh hậu ly hôn. “Chúng tôi tiếp tục nuôi dạy 3 đứa con và vẫn thân thiết. Chúng tôi nhận ra rằng, khi không còn sống chung dưới một mái nhà, tôi và Bruce vẫn nên lo lắng cho các con suốt đời”, Demi Moore nói.

Demi Moore vẫn thường tới thăm chồng cũ, Bruce Willis, khi ông rơi vào bệnh tật và phải giải nghệ (Ảnh: IG).

Con gái của họ, Rumer Willis, cũng bày tỏ sự biết ơn cách hành xử văn minh của cha mẹ: “Tôi rất biết ơn cha mẹ vì họ đã nỗ lực để chị em tôi vẫn có một gia đình đúng nghĩa… Điều này thực sự tạo nên những ảnh hưởng tích cực với tất cả chúng tôi”.

Sau ly hôn, Demi Moore kết hôn với nam diễn viên kém tuổi Ashton Kutcher vào năm 2005, nhưng cuộc hôn nhân này kết thúc vào năm 2012. Về phía Bruce Willis, ông kết hôn với người mẫu Emma Heming Willis vào năm 2009 và có thêm 2 con.

Đáng chú ý, các thành viên trong đại gia đình vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết hiếm có. Demi Moore và Emma Heming Willis coi nhau như người thân, cùng chăm sóc Bruce Willis và gắn kết các con trong một gia đình lớn.

Bruce Willis từng chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt với vợ cũ Demi Moore: “Chuyện gia đình chúng tôi thu hút sự quan tâm bởi phần lớn mọi người đều rơi vào cảm giác ghét bỏ, thù hận hậu ly hôn. Mọi người chưa từng thấy một cặp vợ chồng cũ có thể hòa thuận với nhau sau ly hôn. Demi và tôi lựa chọn đặt con cái lên hàng đầu, thật may mắn vì điều đó giúp tất cả chúng tôi đều tìm thấy niềm vui khi ở bên nhau”.

Demi Moore giữ quan hệ thân thiết với gia đình mới của chồng cũ (Ảnh: IG).

Trong khi đó, vợ hiện tại của ông, Emma Heming Willis, cũng bày tỏ sự trân trọng: “Chị ấy chào đón tôi và 2 con giống cách tôi luôn cởi mở với gia đình chị ấy. Tôi tôn trọng cách giải quyết ly hôn của Bruce và Demi. Họ đặt con cái lên hàng đầu và tôi học được nhiều thứ từ đó”.

Về phía mình, Demi Moore khẳng định: “Tôi luôn coi cô ấy (vợ hiện tại của Bruce Willis) là người thân trong gia đình và vinh dự được gọi cô ấy là một người bạn. Chúng tôi là những bà mẹ đoàn kết, là chị em gái gắn bó trong cuộc phiêu lưu điên rồ của cuộc đời”.

Nữ diễn viên hàng đầu Hollywood cũng tự hào về gia đình đặc biệt này: “Có gia đình thế này là điều may mắn. Chúng tôi bỏ qua chuyện cũ và xem xét đâu là điều quan trọng trong cuộc sống. Điều quan trọng là chúng tôi có thời gian vui vẻ và ngọt ngào bên nhau”.

Năm 2022, Bruce Willis tuyên bố giải nghệ sau khi được chẩn đoán mắc chứng mất ngôn ngữ. Căn bệnh khiến ông bị suy giảm ngôn ngữ, ảnh hưởng đến việc nói, hiểu giọng nói và khả năng đọc hoặc viết cũng như giảm trí nhớ.

Ông buộc phải từ bỏ đam mê nghệ thuật. Kể từ đó, vợ cũ, vợ hiện tại và các con luôn đồng hành, hỗ trợ ông vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bruce Willis bế cháu ngoại đón sinh nhật mới đây (Ảnh: IG).

Demi Moore thường xuyên thăm nom Bruce Willis, chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp của gia đình lên mạng xã hội như một cách lan tỏa tinh thần tích cực. Trong dịp sinh nhật gần đây của ông, nữ diễn viên đã chia sẻ khoảnh khắc xúc động của Bruce Willis bên cháu ngoại trong dịp sinh nhật 71 tuổi, khi ông đang chiến đấu với căn bệnh mất trí nhớ.

Trong bức ảnh, cô bé Louetta (3 tuổi) hôn má và tựa đầu trìu mến trong vòng tay ông ngoại. Nữ diễn viên chú thích bức ảnh bằng tên ca khúc huyền thoại của The Beatles: “All you need is love (Những gì anh cần là tình yêu). Mừng sinh nhật anh, Bruce Willis”.

Câu chuyện của Bruce Willis và Demi Moore được truyền thông quốc tế xem là hình mẫu về cách ứng xử văn minh sau ly hôn, khi các thành viên lựa chọn gác lại quá khứ để giữ gìn sự gắn kết vì gia đình.